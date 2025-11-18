ETV Bharat / state

सागर में SIR सर्वे कर रहे 3 BLO सस्पेंड, 3 SDM और 15 तहसीलदार को शो कॉज नोटिस

सागर में एसआईआर सर्वे में लापरवाही पर कलेक्टर ने की कार्रवाई, 3 बीएलओ को किया सस्पेंड, समय सीमा में सर्वे कार्य करने के दिए निर्देश.

SAGAR 3 BLO SUSPENDED
सागर में SIR सर्वे कर रहे 3 BLO सस्पेंड (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 18, 2025 at 5:10 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: चुनाव आयोग द्वारा वोटर लिस्ट के विशेष गहन पुनरीक्षण (एस आई आर) 2026 के तहत जिले में चल रहे सर्वे कार्य में लापरवाही सामने आई है. जिस पर कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर ने कड़ी कार्रवाई की है. सर्वे में देरी और कार्य प्रगति शून्य होने पर कड़ा रूख अपनाते हुए 3 एसडीएम, 15 तहसीलदार को शोकॉज नोटिस जारी किया है. वहीं, 3 बीएलओ को सस्पेंड भी कर दिया गया है.

15 तहसीलदार और 3 एसडीएम को नोटिस

एसआईआर सर्वे में अपेक्षित प्रगति नहीं मिलने पर 15 तहसीलदार और 3 एसडीएम को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. जिसमें एसडीएम खुरई मनोज चौरसिया, संयुक्त कलेक्टर एवं निर्वाचन रजिस्ट्रीकरण अधिकारी आरती यादव, एसडीएम सुरखी रोहित वर्मा, तहसीलदार अंबर पंथी, राकेश कुमार अहिरवार, कमलेश कुमार सतनामी, निर्मल सिंह राठौर, हरीश लालवानी, प्रीति रानी चौरसिया, प्रेम नारायण सिंह, राजेश कुमार पांडे, महेश दुबे, संदीप तिवारी, देवी प्रसाद चक्रबर्ती, मोहित जैन, ज्ञान चंद्र राय का नाम शामिल है.

SAGAR special intensive review
समय सीमा में सर्वे कार्य करने को लेकर कलेक्टर ने दिए निर्देश (ETV Bharat)

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर ने कहा है कि "निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार एसआईआर में तय समय में सर्वे कार्य पूरा किया जाना अनिवार्य है. किसी भी स्तर पर लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी."

3 बीएलओ को किया गया सस्पेंड

विधानसभा क्षेत्र सुरखी 37 में मैपिंग व एसआईआर सर्वे में गंभीर लापरवाही पाए जाने पर 3 बीएलओ को निलंबित किया गया. जिनमें कामता प्रसाद पटेल, सचिव, ग्राम कटंगी, बूथ 193 सहित देवेंद्र चौरसिया, प्राथमिक शिक्षक बूथ 155, जैसीनगर और अरुण अहिरवार, शिक्षक बूथ 257 करैया को सस्पेंड किया गया है. पहले निर्वाचन अधिकारी द्वारा इन्हें नोटिस जारी किया गया था, लेकिन इसके बावजूद भी सर्वे डिजिटाइजेशन की प्रगति शून्य पाया गाय, तो कार्य में सुधार न होने के चलते निलंबन की कार्रवाई की गई.

समय सीमा में सर्वे कार्य करने के निर्देश

कलेक्टर संदीप जी आर का कहना है कि "इस तरह की कार्यप्रणाली मध्य प्रदेश सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन तथा अवचार (Misconduct) की श्रेणी में आता है. इसलिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण व अपील) नियम 1966 के नियम 9 के अंतर्गत तत्काल प्रभाव से निलंबन आदेश जारी किए गए हैं."

कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप जी आर ने जिले भर के निर्वाचन संबंधी अधिकारियों कर्मचारियों को निर्देश दिए हैं कि सर्वे का कार्य निर्धारित समय सीमा में तेजी और गंभीरता के साथ पूरा करें, अन्यथा कठोर कार्रवाई की जाएगी.

TAGGED:

SAGAR SIR SURVEY NEGLIGENCE
SAGAR SDM SHOW CAUSE NOTICES
SAGAR SPECIAL INTENSIVE REVIEW
SAGAR SIR
SAGAR 3 BLO SUSPENDED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

300 साल पुराने महल में टूरिस्टों को मिलेगा राजसी ठाठ-बाट, बस 1 दिन का इंतजार

मध्य प्रदेश सरकार का बड़ा फैसला, लैंड पूलिंग एक्ट निरस्त, किसानों ने रोका प्रदर्शन

उज्जैन के विक्रम विश्वविद्यालय में 4 टीचर के हवाले 637 लॉ स्टूडेंट्स, प्यून लेते हैं एग्जाम

तीसरी आंख से बाघों पर नजर, क्या होता है कैमरा ट्रैप, तस्वीरों से कैसे पहचाने जाते हैं टाइगर?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.