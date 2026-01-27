ETV Bharat / state

गरीब की लाचारी और सियासत, बीमार पत्नी को हाथ ठेले पर अस्पताल ले जा रहा था बुजुर्ग, रास्ते में मौत

सागर में शर्मसार हुई इंसानियत, हाथ ठेले पर बीमार महिला की मौत से गरमाई सियासत, पीसीसी चीफ जीतू पटवार ने स्वास्थ्य व्यवस्था पर उठाए सवाल.

SAGAR WOMAN DIES CART
गरीब की लाचारी और सियासत (ETV Bharat)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : January 27, 2026 at 8:57 PM IST

सागर: सोशल मीडिया पर सर्कुलेट हो रहे एक वीडियो में एक गरीब बुजुर्ग कई दिनों से बीमार अपनी पत्नी को हाथ ठेले पर इलाज के लिए ले जा रहा था जिसकी रास्ते में मौत हो गई. इस वीडियो को लेकर मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाओं पर सवाल खड़े किए हैं. उन्होंने एक्स प्लेटफार्म पर वीडियो साझा किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि एंबुलेंस सेवा के लिए 900 करोड़ का बजट है, लेकिन सागर में एक गरीब के लिए एंबुलेंस भी नसीब नहीं हुई.

बीमार पत्नी की हाथ ठेले में मौत

इस मामले में सीएमएचओ सागर का कहना है कि "संबंधित वीडियो वाले व्यक्ति ने एंबुलेंस सुविधा के लिए किसी तरह से संपर्क नहीं किया. अगर उन्होंने प्रशासन या स्वास्थ्य विभाग के माध्यम से एंबुलेंस की मांग की होती, तो हम जरूर भेजते." हालांकि वीडियो में बुजुर्ग खुद कहते दिखाई दे रहे हैं कि उन्हें एंबुलेंस की सुविधा के बारे में किसी तरह की जानकारी नहीं है.

हाथ ठेले पर बीमार महिला की मौत से गरमाई सियासत (ETV Bharat)

हॉस्पिटल ले जाते समय रास्ते में मौत

वीडियो में दिखाई दे रहा है कि एक बुजुर्ग अपनी मृत पत्नी को हाथ ठेले पर रखे हुए है. वहीं मौके पर मौजूद लोग उससे पूछ रहे हैं हाथ ठेले में क्या है और कहां जा रहे हो. जवाब देते हुए बुजुर्ग ने बताया कि "उसकी पत्नी बीमार थी, कई दिनों से इलाज करा रहा था. पैसे खत्म हो गए थे, इसलिए पत्नी को हाथ ठेले पर इलाज के लिए सरकारी अस्पताल ले जा रहा था, लेकिन उसकी रास्ते में ही मौत हो गई.

ललितपुर का निवासी है बुजुर्ग

इस बातचीत में बुजुर्ग ने अपना नाम पवन साहू बताया और खुद को यूपी के ललितपुर जिले के सौंरई गांव का निवासी बताया है. बुजुर्ग की पत्नी का नाम पार्वती था, जो पिछले कई दिनों से बीमार थी. जब बुजुर्ग से पूछा गया कि पत्नी को इलाज के लिए हाथ ठेले पर क्यों ले जा रहा था, क्या एंबुलेंस नहीं मिली थी. तब बुजुर्ग का कहना था कि "ना तो उसने किसी को फोन लगाया और ना ही उसने एंबुलेंस बुलाने के लिए कोई कोशिश की. वह अपने समाज के लोगों के पास जा रहा था कि पैसे खत्म होने के बाद कोई मदद कर दे, तो पत्नी का इलाज करा सके."

sagar no ambulance
सागर में शर्मसार हुई इंसानियत (ETV Bharat)

जीतू पटवारी ने उठाए सवाल

मध्य प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर वीडियो साझा करते हुए लिखा है कि "म.प्र. में स्वास्थ्य विभाग का बजट 23,535 करोड़. 2,000 एम्बुलेंस का बजट 900 करोड़. फिर भी सागर में एक गरीब को एम्बुलेंस नहीं मिली और अपनी पत्नी को हाथ गाड़ी पर अस्पताल ले गया, जिससे रास्ते में ही उनकी मौत हो गई."

'मदद मांगता तो मिल जाती सुविधा'

सीएमएचओ ममता तिमोरी का कहना है, "संबंधित व्यक्ति द्वारा स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन से किसी भी प्रकार की सहायता नहीं मांगी गई थी. यदि उनसे संपर्क किया जाता, तो निश्चित रूप से एम्बुलेंस और आवश्यक चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जाती. उन्होंने ये भी कहा कि बुजुर्ग को जानकारी नहीं थी, तो आसपास या पड़ोसी मदद कर सकते थे. अगर बुजुर्ग के पास फोन की व्यवस्था नहीं थी, तो कोई और मदद कर सकता था. पुलिस से भी संपर्क किया जाता, तो एंबुलेंस की सुविधा मिल जाती."

