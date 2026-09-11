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सागर शराब कांड में शॉर्ट एनकाउंटर, बंडा कांड के मुख्य आरोपी को लगी गोली

सागर शराब कांड के मुख्य आरोपी पर अवैध शराब के पहले भी दर्ज हुए थे मामले, लंबे समय से खोज रही थी पुलिस,

BANDA TOXI ALCHOHOL CASE
सागर शराब कांड में शॉर्ट एनकाउंटर (Source- IANS)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 11, 2026 at 11:35 AM IST

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सागर : बंडा जहरीली शराब कांड में कई लोगों की मौत के बाद बड़ा आपडेट सामने आया है. दावा किया जा रहा है कि शुक्रवार अल सुबह इस जहरीली शराब कांड के मुख्य आरोपी और गढ़ी मलहरा शराब दुकान के ठेकेदार रवि लखेरा का पुलिस ने शॉर्ट एनकाउंटर कर उसे गिरफ्तार कर लिया है.

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार पुलिस की टीमों को इनपुट मिले थे कि रवि लखेरा बरायठा के जंगल के आसपास मौजूद है. तभी पुलिस की टीमों ने घेराबंदी करते हुए उसे पकड़ने की कोशिश की. पुलिस का दावा है कि बचने के लिए रवि ने पुलिस पर फायरिंग कर दी, जिसकी जवाबी कार्रवाई में उसे पैर में गोली लग गई.

अवैध शराब के पहले भी दर्ज हुए थे मामले

बंडा पुलिस के मुताबिक आरोपी रवि लखेरा पर पूर्व में भी बहेरिया थाने में अवैध शराब के मामला दर्ज हुआ था. आरोप है कि वह नकली शराब तैयार करने का जानकारी है और उसका फॉर्मूला भी उपलब्ध कराता था. लंबे समय से पुलिस उसकी तलाशी में थी और बीती रात पुलिस टीम को उसके ठिकाने का पता चल गया.

बरायठा के जंगलों में चली गोलियां

सागर पुलिस के मुताबिक, '' रवि लखेरा के बरायठा क्षेत्र के जंगल में होने की सूचना मिली थी. पुलिस ने योजना के तहत उसकी घेराबंदी कर गिरफ्तारी का का प्रयास किया, लेकिन उसने पुलिस पर गोली चला दी, इसके जवाब में पुलिस की फायरिंग हुई, जिसमें उसके पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल लाया गया है.''

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बंडा जहरीली शराब कांड का मुख्य आरोपी रवि लखेरा शराब के कई मामलों में पुलिस के रडार पर था. 2026 में उत्तर प्रदेश के ललितपुर जिले में पकड़ी गई नकली शराब फैक्ट्री के मामले में भी उसका नाम सामने आया था, जिसके बाद बंडा शराब कांड का ललितपुर कनेक्शन जोड़ा जा रहा था. शॉर्ट एनकाउंटर में घायल रवि लखेरा को फिलहाल बुंदेलखंड मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया है. इस मामले में जल्द ही पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकती है. (खबर अपडेट हो रही है)

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