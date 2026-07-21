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देश की 186 साल पुरानी तिसाला गुजिया रथयात्रा, आपदा से बचाने महिलाएं कसती हैं कमर

सागर की मिर्जापुर से जुड़ी अनूठी परंपरा, सालों पहले शुरु हुई महामारी से बचाने के लिए तिसाला पूजा और अनूठी रथयात्रा. 186 साल से 10 दिनों की पूजा का अनूठा रिवाज. कपिल तिवारी की रिपोर्ट

SAGAR SHITALA TEMPLE TISALA PUJA
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 21, 2026 at 1:54 PM IST

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Updated : July 21, 2026 at 2:16 PM IST

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सागर: आज से करीब 186 साल पहले सागर पर घोर संकट आया था. पूरा शहर बड़ी माता (चिकनपाॅक्स) और लाल बुखार की चपेट में था. तब चिकित्सा सुविधाएं ना होने के कारण लोग धर्म कर्म के जरिए महामारियों से लड़ते थे. ऐसे में सागर में रहने वाली केशरवानी समाज को अपने मूल स्थान पर की जाने वाली तिसाला पूजा की याद आयी और वो पूजा सागर में की गयी, तब जाकर लोगों को महामारी से छुटकारा मिला. दरअसल, सागर आने से पहले केशरवानी समाज यूपी के मिर्जापुर में निवास करती थी. जहां विंध्यवासिनी देवी के मंदिर में महामारियों, प्रेतबाधा और तंत्रमंत्र से मुक्ति के लिए हर तीसरे साल ये पूजा की जाती थी.

करीब 10 दिन चलने वाले इस अनुष्ठान की शुरूआत वैसे तो माता पूजन के साथ होती है, लेकिन इसमें कई तांत्रिक क्रियाएं भी की जाती है. सागर में 10 दिनों तक चलने वाला ये अनुष्ठान 20 जुलाई से शुरू हो गया और 31 जुलाई को माता की रथयात्रा निकाली जाएगी, जिसके साथ अनुष्ठान संपन्न होगा.

शीतला माता मंदिर के पंडा ने क्या कहा (ETV Bharat)

विंध्यवासनी मंदिर मिर्जापुर से जुड़ा है इतिहास

सागर के भीतर बाजार मंदिर में स्थित शीतला माता मंदिर से ये अनुष्ठान शुरू होता है, जो 10 दिनों तक चलता है. शीतला माता मंदिर के पंडा हरिओम केशरवानी बताते हैं कि "हमारे पूर्वज कश्मीर में रहते थे और कश्मीर से यूपी पहुंचे फिर मध्य प्रदेश आए. करीब 150 साल से ज्यादा समय पहले सागर में महामारी का भयंकर प्रकोप हुआ था. बड़ी माता (चेचक) (smallpox) के साथ लाल बुखार का प्रकोप तेजी से बढ़ रहा था. संक्रमण के कारण तेजी से महामारी फैल रही थी.

ऐसे में समाज की बैठक हुई और मिर्जापुर के विंध्यवासिनी माता मंदिर में होने वाली पूजा की सबको याद आयी. जिसमें केशरवानी समाज अग्रणी भूमिका निभाता था और वहां के राजा ये पूजा करवाते थे. तब तय किया गया कि ये पूजा यहां भी शुरू की जाए. पूजा करने के बाद माता का प्रकोप कम हुआ और तब से तिसाला पूजा की परंपरा शुरू हो गयी. इस साल होने वाली पूजा की आज 20 जुलाई से शुरूआत हो गयी है, जो 10 दिनों तक चलेगी.

पहले दिन शीतला माता मंदिर में केशरवानी समाज और अन्य समाज की महिलाएं इकट्ठा होती हैं. जो घर से एक कलश जल लाती है, जिसमें सात तरह की अभिमंत्रित सामग्री होती है और फिर सात जगह शहर की नाकाबंदी की जाती है. पहले शहर के सभी कोनों तक महिलाएं जाती थीं, अब शहर का विस्तार हो गया है, तो सात मंदिरों में जाकर अभिमंत्रित जल से नाकेबंदी की जाती है.

SAGAR SHITALA TEMPLE TANTRIC RITUAL
शीतला माता मंदिर (ETV Bharat)

10 दिन का तांत्रिक और मांत्रिक अनुष्ठान

पंडा हरिओम केशरवानी बताते हैं कि ये अनुष्ठान मांत्रिक और तांत्रिक दोनों होता है. तांत्रिक कार्य मंदिर के बाहर किए जाते हैं, इसकी शुरूआत आज नाकेबंदी से हो गयी है. आज 20 जुलाई से आने वाले 4 दिनों तक अभिमंत्रित जल से सात जगह नाकेबंदी की जाएगी. फिर 25 जुलाई को अनुष्ठान के अगले चरण में महिलाओं द्वारा सांकेतिक बाजार लूटने और रिश्तेदारों के यहां जाकर भीखी मांगने की क्रिया होगी, जिसमें महिलाएं भीख मांगने जाएंगी.

महिलाओं को परंपरा अनुसार गेहूं और पैसे भीखी में दिए जाते हैं, जिससे महिलाओं द्वारा घर में माता के लिए प्रसाद और गुजिया तैयार की जाती है. जिसका शीतला माता मंदिर और अन्य दो मंदिरों में भोग लगाया जाता है. इस दौरान मंदिर में दुर्गा सप्तशती का पाठ भी होता है.

SAGAR TISHALA POOJA TANTRIC POOJA
सागर तिसाला माता पूजा की शुरुआत (ETV Bharat)

मंदिर में दुर्गा पूजा और बाहर तांत्रिक अनुष्ठान

इस अनुष्ठान के तहत दुर्गासप्तशती पाठ का समापन 31 जुलाई को होगा और शीतला माता की पूजा की जाएगी. मंदिर के बाहर उसी दिन रथयात्रा निकाली जाएगी. जो एक तरह से पूरा तांत्रिक अनुष्ठान होता है. इसमें माता का रथ दो बकरें खींचते हैं और रथयात्रा की शुरूआत भीतर बाजार के शीतला मंदिर से शुरू होकर शहर के प्रमुख मार्गों से होते हुए सदर में समाप्त होती है.

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सागर में तिसाला माता पूजा के लिए तैयारी शुरू (ETV Bharat)

इस रथयात्रा के दौरान मंदिर के पंडा नींबू और नारियल से बलाओं को उतारते हैं और फिर रथयात्रा समाप्त होती है. रथयात्रा को खींचने वाले बकरों की पहले बलि दी जाती थी, लेकिन ये प्रथा बंद होने के बाद अब बलि नहीं दी जाती है, बल्कि बकरों के कान सांकेतिक रूप से काटकर उन्हें छोड़ दिया जाता है. इस आयोजन में सागर और दूसरे शहरों से समाज के हजारों लोग इकट्ठा होते हैं.

Last Updated : July 21, 2026 at 2:16 PM IST

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