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निसंतान दंपति की अनोखी तपस्या, 3 साल व्रत रख ढाली माता की बेजोड़ पीतल की मूर्ति

50 साल पहले पति-पत्नी का संकल्प ( ETV Bharat )

सागर: मां जगतजननी की भक्ति के कई सारे उदाहरण मिलते हैं और माता के भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत और तपस्या करते हैं. इसी तरह की अनोखी तपस्या का उदाहरण सागर के इतवारी टोरी में स्थित मां शीतला देवी का मंदिर है. जहां स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति को उनके भक्त पति पत्नी ने 50 साल पहले लगातार तीन साल व्रत रखकर अपने हाथों से ढाला था. वैसे तो इतवारी टोरी पर रहने वाले गंगाप्रसाद सोनी पेशे से सुनार थे और जेवर ढालने का काम करते थे. लेकिन उनकी पत्नी कलावती और वो मां दुर्गा में विशेष आस्था रखते थे.

इसी आस्था और विश्वास के चलते उन्हें अपने ही घर पर भट्टी बनायी और मां की पीतल की मूर्ति ढालने का संकल्प लिया. उनके संकल्प पूरा होने में तीन साल का वक्त लगा. इस दौरान उन्होंने लगातार व्रत रखा और कई बार मूर्ति ढाली फिर कुछ गड़बड़ हुई, तो नए सिरे से मूर्ति बनायी. आखिरकार तीन साल की कठिन तपस्या के बाद शीतला माता की बिना जोड़ की मूर्ति बनी और फिर उसे धूमधाम से घर के पास के मंदिर में स्थापित किया गया. आज ये मंदिर स्थानीय लोगों की विशेष आस्था का केंद्र है.