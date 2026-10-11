निसंतान दंपति की अनोखी तपस्या, 3 साल व्रत रख ढाली माता की बेजोड़ पीतल की मूर्ति
50 साल पहले पति-पत्नी का संकल्प, मां की भक्ति में बिताई जिंदगी, तीन साल व्रत कर ढाली थी मां की पीतल की मूर्ति. रिपोर्ट-कपिल तिवारी.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 11, 2026 at 12:40 PM IST|
Updated : October 11, 2026 at 1:24 PM IST
सागर: मां जगतजननी की भक्ति के कई सारे उदाहरण मिलते हैं और माता के भक्त आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए कठिन व्रत और तपस्या करते हैं. इसी तरह की अनोखी तपस्या का उदाहरण सागर के इतवारी टोरी में स्थित मां शीतला देवी का मंदिर है. जहां स्थापित मां दुर्गा की मूर्ति को उनके भक्त पति पत्नी ने 50 साल पहले लगातार तीन साल व्रत रखकर अपने हाथों से ढाला था. वैसे तो इतवारी टोरी पर रहने वाले गंगाप्रसाद सोनी पेशे से सुनार थे और जेवर ढालने का काम करते थे. लेकिन उनकी पत्नी कलावती और वो मां दुर्गा में विशेष आस्था रखते थे.
इसी आस्था और विश्वास के चलते उन्हें अपने ही घर पर भट्टी बनायी और मां की पीतल की मूर्ति ढालने का संकल्प लिया. उनके संकल्प पूरा होने में तीन साल का वक्त लगा. इस दौरान उन्होंने लगातार व्रत रखा और कई बार मूर्ति ढाली फिर कुछ गड़बड़ हुई, तो नए सिरे से मूर्ति बनायी. आखिरकार तीन साल की कठिन तपस्या के बाद शीतला माता की बिना जोड़ की मूर्ति बनी और फिर उसे धूमधाम से घर के पास के मंदिर में स्थापित किया गया. आज ये मंदिर स्थानीय लोगों की विशेष आस्था का केंद्र है.
निसंतान दंपत्ति का मां की भक्ति का अनोखा संकल्प
इतवारी टोरी में स्थित मां शीतला माता का मंदिर इसी वजह से विशेष आस्था का केंद्र है. मंदिर प्रबंधन से जुड़े संतोष सोनी बताते है कि, ''मेरी बुआ कलावती सोनी और फूफा जी गंगाप्रसाद सोनी देवी मां के बड़े भक्त थे. उनकी कोई संतान नहीं थी और उन्होंने अपना सारा जीवन मां की भक्ति में गुजारा. करीब 50 साल पहले उनके मन में विचार आया कि क्यों ना अपने हाथों से मां की पीतल की मूर्ति तैयार की जाए. उनकी इच्छा संकल्प में बदल गयी और दोनों पति पत्नी ने घर पर ही भट्टी लगाकर पीतल की मां की मूर्ति ढालना शुरू कर दिया.
दोनों पति पत्नी ने मूर्ति तैयार करने तक व्रत भी रखा, लेकिन उनको कई बार असफलता लगी. कई बार कई कारणों से बार-बार मूर्ति ढालना पड़ी और इस तरह तीन साल मूर्ति बनाने में लग गए. मूर्ति बन जाने के बाद उन्होंने घर के ही नजदीक मंदिर बनवाया. जब दोनों उम्रदराज हो गए, तो अपने निधन के पहले हमारे चाचा श्यामसुंदर और चाची लक्ष्मी देवी को मंदिर सौंप दिया.
मूर्ति में कहीं नहीं जोड़, ऐसी मूर्ति ढालना काफी कठिन
इतवारी टोरी मंदिर में स्थापित मां शीतला देवी की मूर्ति की खासियत ये है कि मूर्ति में कहीं भी जोड़ नहीं है. संतोष सोनी बताते हैं कि, ''मूर्ति बनाने वाले मेरे फूफा जी मूर्तिकार नहीं बल्कि सुनार थे. उन्होंने इसके पहले कभी मूर्ति नहीं बनायी थी. आज से 50 साल पहले बिना जोड़ के ठोस पीतल की मूर्ति बनाना काफी कठिन था. खास बात ये है कि मूर्ति इसी वजह से काफी वजनी भी हो गयी है. ये मूर्ति मां की भक्ति के साथ कला का भी बेहतरीन नमूना है. जो आज के दौर मूर्तियां बनाई जाती हैं, वह अंदर से खाली रहती हैं और उनका वजन काफी कम होता है. लेकिन यह मूर्ति पूरी तरह से ठोस है और काफी वजनदार है.''
पंडित शिव प्रसाद तिवारी बताते हैं कि, ''स्कंद पुराण में वर्णन है कि शीतला माता गर्मी से होने वाले रोग जैसे चेचक और खसरा से मुक्ति दिलाने वाली देवी हैं. इसलिए उनकी नाराजगी से बचने और आरोग्यता पाने के लिए पूजा अर्चना की जाती है. बुंदेलखंड में चेचक को छोटी माता और बड़ी माता बोला जाता है. जब किसी को चेचक का रोग होता है तब शीतला माता को नियमित जल अर्पण किया जाता है. इसीलिए शीतला सप्तमी या शीतला अष्टमी के दिन घरों में चूल्हा नहीं जलता है और माता को ठंडे व बासी भोजन का भोग लगाते हैं.''
जनसहयोग से मंदिर का जीर्णोद्धार
वैसे तो मूर्ति बनाने के मूर्ति निर्माण करने वाले गंगाप्रसाद सोनी और उनकी पत्नी कलावती ने घर के पास ही मंदिर बनाया था. लेकिन उनके निधन के बाद मंदिर जीर्ण शीर्ण होने लगा. तो मंदिर में विशेष आस्था रखने वाले स्थानीय लोगों ने मंदिर निर्माण के लिए हाथ बढ़ाया और जनसहयोग से मंदिर बनाया गया. स्थानीय पार्षद बाबूसिंह यादव ने भी मंदिर को नया स्वरूप देने में विशेष मदद की. मंदिर की प्रसिद्धि दूर दूर तक है और लोग यहां संतान प्राप्ति के लिए मनोकामना लेकर पहुंचते हैं. मंदिर में कोई विशेष नियम या मनोकामना पूर्ति के लिए कोई विशेष पूजा अर्चना नहीं होती है.