महफिलें लूटने वाले को नहीं मिल रहा शागिर्द, DJ के शोर में गुम हुई शहनाई की मिठास
भारत में शहनाई गिन रही आखिरी सांसें, शहनाई वादक काम और शागिर्द के बगैर तनहाई की जिंगदी काटने को मजबूर. उस्ताद मुनीम ने बताई वजह.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : July 2, 2026 at 4:00 PM IST
सागर: एक दौर था कि जब कोई भी मांगलिक कार्यक्रम हो या शादी-विवाह शहनाई की धुन के बिना पूरा नहीं होता था. बारात के आगे चल रहे गाजे बाजों में भी शहनाई का जलवा अलग ही होता था. लेकिन बदलते वक्त के साथ शहनाई की धुन मानो कहीं गुम हो गई है. आलम ये है कि जिन्होनें सारी जिंदगी शहनाई बजाकर अपना और परिवार का पेट पाला, आज उन्हें शहनाई के कद्रदान नहीं मिल रहे हैं.
शादी-ब्याह और यहां तक की धार्मिक कार्यक्रमों में भी डीजे के शोर ने कब्जा कर लिया है. जिसके चलते इन शहनाई वादकों की नई पीढ़ी शहनाई सीखना नहीं चाहती है और नए शागिर्द तैयार नहीं हो रहे हैं. ऐसे ही सागर के शहनाई वादक मुनीम भाई हैं. जिन्होंने 15 साल की उम्र से शहनाई बजाना शुरू किया और आज 65 साल की उम्र में भी शहनाई बजा रहे हैं, लेकिन आज ना तो उनके बेटे शहनाई सीखने को तैयार हैं और ना ही युवा वर्ग अब शहनाई सीखने में रूचि दिखाता है.
शागिर्द के लिए तरस रहे मशहूर शहनाई वादक
सागर के शहनाई वादकों की बात करें, तो 65 साल के मुनीम भाई का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता है और इनके पेशे के लोग इन्हें उस्ताद कहकर बुलाते हैं. करीब 15 साल की उम्र में पहले बांसुरी बजाते थे, फिर उन्होंने बैगपाइपर बजाना शुरू किया. उसके बाद मुनीम भाई तब के मशहूर शहनाई वादक कानपुर के गफूर उस्ताद से शहनाई सीखना शुरू किया. मुनीम भाई जहां मशहूर शहनाई वादकों के साथ रहे, वहीं मशहूर शहनाई वादक किशन उस्ताद जो दुनिया के कई देशों में शहनाई बजाने जाते थे, उनके साथ भी रहे.
शहनाई का इतिहास
पारंपरिक वाद्य यंत्र शहनाई की बात करें, तो भारतीय संस्कृति में शहनाई का मांगलिक और शुभ कार्यक्रमों में विशेष महत्व रहा है. जानकार बताते हैं कि शहनाई का विकास मुगलकाल में हुआ था. पुंगी या जिसे कई जगह बीन भी कहा जाता है, उसकी आवाज के चलते औरंगजेब ने उसे प्रतिबंधित कर दिया था. तब इसे बजाने वालों ने इसमें सुधार के प्रयास शुरू किए. बीन या पुंगी की नली में सात छेद किए गए और उसकी आवाज को मधुर किया गया.
कैसे हुई शहनाई शब्द की उत्पत्ति
कहा जाता है कि तब शहनाई वादकों ने औरंगजेब के दरबार में बजाने की अनुमति मांगी और जब सुधरी हुई बीन को बजाया गया, तो औरंगजेब को ये बहुत मधुर लगी. मुगल दरबार में शहनाई बजाने वाला एक नाई था. इसलिए इसे शाह और नाई से जोड़कर शहनाई नाम दिया गया. इसके बाद लोग कोई भी उत्सव या कार्यक्रम में शहनाई बजवाने लगे और देश की संस्कृति में शहनाई घुल मिल गई.
सम्मान और पैसा से ढलान तक
मुनीम भाई शहनाई वादक ने कहा, "पहले हम लोगों को बड़ी इज्जत के साथ बुलाया जाता था. हमारी टीम में सिर्फ शहनाई नहीं, बल्कि ढोलक, तबला, बैगपाइपर और संगत के लिए दूसरे वाद्ययंत्र भी होते थे. अब वैसा माहौल खत्म हो गया है, उस समय अच्छी कमाई होती थी. अब डीजे और धमाल ज्यादा चलते हैं. अब हमें सिर्फ विदाई के लिए या कुछ खास मौके पर सरकारी कार्यक्रमों में बुलाते हैं."
नई पीढ़ी की सीखने में रूचि नहीं
मुनीम भाई के खुद के बेटों ने पुश्तैनी काम नहीं अपनाया है. उनके बेटे दूसरे काम करके अपने परिवार का पालन पोषण करते हैं. नई पीढ़ी के लोग भी शहनाई सीखने में कोई रूचि नहीं दिखाते हैं. मुनीम भाई कहते हैं कि "शहनाई बजाना एक तो बहुत दम का काम होता है. मेरे बेटे आटो चलाते हैं, लेकिन शहनाई से उनका कोई वास्ता नहीं है. हमारा भांजा जरूर सीखना चाह रहा था, इसलिए हम उसको सिखा रहे हैं. हमें सागर में गौर जयंती, 15 अगस्त, 26 जनवरी सहित अन्य सरकारी कार्यक्रमों बुलाया जाता है."
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मुनीम भाई जानते हैं सैकड़ों धुन
मुनीम भाई शहनाई वालों को खुद याद नहीं है कि वो शहनाई पर कितनी धुने बजा सकते हैं. मुनीम भाई बताते हैं कि कार्यक्रम के अनुसार हम लोग धुन तैयार करते हैं. मुहर्रम पर मर्सिया की धुन, राष्ट्रीय कार्यक्रम में देशभक्ति की धुन, धार्मिक कार्यक्रम में भजनों की धुन और बेटी की विदाई में विदाई की धुन तैयार करते हैं. जब हम बजाते हैं तो सुनने वाले रो पड़ते हैं.