मध्य प्रदेश के इन 7 जिलों के गेहूं की डिमांड कई देशों में, स्वाद और सेहत के लिए लाजवाब
गेहूं उत्पादन के लिए मध्य प्रदेश का नाम देश में नहीं, विदेशों में जाना जाता है. शरबती गेहूं के स्वाद की दीवानी पूरी दुनिया है.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 3:22 PM IST
सागर : मध्यप्रदेश के शरबती गेहूं को गोल्डन ग्रेन कहा जाता है. यहां का शरबती गेहूं सिर्फ देश में नहीं, बल्कि दुनियाभर में प्रसिद्ध है. सोने जैसी चमक और रोटी बनाने के लिए सबसे बेहतर गेहूं के कारण इसकी दुनिया के कई देशों में मांग है. इस गेहूं का मध्यप्रदेश के सीहोर, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, होशंगाबाद, हरदा और सागर जिले के खुरई तहसील में अच्छा उत्पादन होता है. शरबती गेहूं का बीज ले जाकर लोग दूसरे इलाके में उगाते हैं तो वैसा उत्पादन नहीं होता है. कृषि वैज्ञानिक इसका बडा कारण यहां की काली मिट्टी को मानते हैं.
मध्य प्रदेश के इन जिलों में शरबती गेहूं का उत्पादन
शरबती गेहूं को रोटी बनाने के लिए सबसे अच्छी गुणवत्ता का माना जाता है. मध्यप्रदेश के सीहोर, विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, होशंगाबाद, हरदा और सागर जिले में शरबती गेहूं के उत्पादन के लिए कृषि वैज्ञानिक यहां की काली और जलोढ मिट्टी को काफी मददगार मानते हैं. वैज्ञानिक कहते हैं कि यहां की मिट्टी काफी गहराई तक होने के कारण और पानी को सोखने के कारण गेहूं का उत्पादन अच्छा होता है. इसके अलावा यहां की जलवायु और मिट्टी में मौजूद पोषक तत्व में पोटाश और नाइट्रोजन की बहुलता के कारण गेहूं का उत्पादन बहुत अच्छा होता है.
इन जिलों की काली मिट्टी है उत्पादन में मददगार
कृषि वैज्ञानिक डॉ. आशीष त्रिपाठी बताते हैं "विदिशा, रायसेन, अशोकनगर, सीहोर और सागर में खुरई की मिट्टी काली है और ये मिट्टी काफी गहराई तक है. मिट्टी में पोषक तत्व खासकर पोटाश कंटेट अच्छा होने की वजह से, जो गेहूं हम यहां बोते हैं, उसकी गुणवत्ता काफी अच्छी होती है. शरबती गेंहू की सी-306, सुजाता, एचआई-1544, एचआई-1531 ये सारी किस्मों का दाना काफी चमकदार दाना आता है और रोटी अच्छी बनती है. इसके कारण इसकी बाजार में मांग काफी ज्यादा है. मिट्टी और यहां की जलवायु इन किस्मों के लिए काफी अच्छी है और इनका उत्पादन यहां पर काफी अच्छा हो रहा है. उत्पादन की गुणवत्ता काफी अच्छी है."
कुछ जिलों की जलवायु भी काफी मददगार
गेहूं के बेहतर उत्पादन में यहां की जलवायु भी एक कारक मानी जाती है. डॉ.आशीष त्रिपाठी बताते हैं "चूंकि ये किस्में असिंचित इलाके या फिर एक पानी या दो पानी की सिंचाई में आ जाती है तो ये असिंचित और अर्धसिंचिंत इलाका है, इसमें एक या दो सिंचाई में गेहूं लेना है. वहां पर हमे काफी अच्छा उत्पादन मिलता है."
मिट्टी में पोटाश दाने को बनाता चमकदार
इसके अलावा यहां की मिट्टी में पोटाश की अधिकता यहां के गेहूं को चमकदार बनाती है. नाइट्रोजन और फास्फोरस के साथ पोटाश एक महत्वपूर्ण पोषक तत्व है. सभी फसलों में दानों की चमक और उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता और सूखे सहने की क्षमता फसलों में पोटाश के कारण विकसित होती है. बीमारियों और कीटों से लड़ने की क्षमता का विकास होता है और उत्पादन भी अच्छा होता है.