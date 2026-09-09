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बदनाम करने वालों को मंत्री गोविंद राजपूत की चेतावनी, राजनीति न करें, सच्चाई सामने लाएं

शराबकांड के आरोपियों से नाम जोड़ने पर भड़के मंत्री गोविंद राजपूत, कांग्रेसियों को दे डाली कानूनी कार्रवाई की चेतावनी. कपित तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR BANDA DEATH CASE
बदनाम करने वालों को मंत्री गोविंद राजपूत की चेतावनी (Etv Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 9, 2026 at 2:22 PM IST

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Updated : September 9, 2026 at 2:35 PM IST

3 Min Read
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सागर : बंडा शराबकांड के बाद बुंदेलखंड की राजनीति गरमा गई है. कांग्रेस द्वारा इस मामले में नाम जोड़े जाने से मंत्री गोविंद सिंह राजपूत भड़क उठे हैं. बुंदेलखंड के इकलौते कैबिनेट मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने विपक्ष के इन आरोपों पर वीडियो जारी कर कहा कि राजनीति करने के बजाय सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें. उन्होंने कहा, '' सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के किसी व्यक्ति या परिवार को बदनाम करने वाली भ्रामक जानकारी प्रसारित न की जाए, अन्यथा कानूनी कार्रवाई कराई जाएगी.

'भ्रामक जानकारी फैला रहे कांग्रेसी'

बंडा शराब कांड के बाद गोविंद सिंह राजपूत ने बयान जारी कर कहा है, '' विधानसभा क्षेत्र में बंडा में घटित दुखद घटना में हमारे कई परिजन इस दुनिया में नहीं रहे. इस हृदयविदारक घटना से मैं अत्यंत दुखी हूं. ईश्वर से प्रार्थना है कि शोकाकुल परिवारों को इस कठिन समय में शक्ति प्रदान करें. लेकिन इस घटना के बीच कुछ मीडिया माध्यमों, कांग्रेस के नेताओं और सोशल मीडिया पर कुछ लोगों द्वारा भ्रामक प्रचार किया जा रहा है कि किसी गांव के एक व्यक्ति का संबंध मेरे परिवार से है अथवा वह मेरा रिश्तेदार है. मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि उक्त व्यक्ति मेरा कोई रिश्तेदार नहीं है.''

गोविंद सिंह राजपूत ने जारी किया वीडियो (Source- Govind Singh Rajput Fb Account)

'राजनीति न करें कांग्रेसी, सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें'

मंत्री राजपूत ने आगे कहा, '' मेरे नाम को इस मामले से जोड़कर गलत व निराधार जानकारी फैलाना सही नहीं है. मैंने स्वयं एसपी सागर से स्पष्ट रूप से कहा है कि इस पूरे मामले की निष्पक्ष जांच हो और जो भी दोषी हो, उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए. वह किसी का रिश्तेदार हो, नातेदार हो या किसी भी राजनीतिक अथवा सामाजिक प्रभाव से जुड़ा हो, कानून के सामने किसी को भी नहीं छोड़ा जाना चाहिए. सागर जिला भली-भांति जानता है कि मेरा पूरा परिवार शराब, सट्टा और जुआ जैसी गतिविधियों से हमेशा दूर रहा है. इतना ही नहीं, हम किसी भी कार्यकर्ता को ऐसी गतिविधियों में सहयोग या संरक्षण देने के पक्ष में नहीं हैं. मेरा आग्रह है कि घटना को लेकर राजनीति करने के बजाय सच्चाई सामने लाने में सहयोग करें.

मंत्री गोविंद सिंह राजपूत ने कहा, '' सोशल मीडिया पर बिना तथ्य के किसी व्यक्ति या परिवार को बदनाम करने वाली भ्रामक जानकारी प्रसारित न की जाए. दोषी कोई भी हो, उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होनी चाहिए और निर्दोष व्यक्ति को बदनाम करने वालों पर भी कानून के अनुसार कार्रवाई होनी चाहिए.''

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गोविंद सिंह राजपूत द्वारा ये बयान मंगलवार रात को जारी किया गया, इसके बावजूद आज दिग्विजय सिंह ने उनके द्वारा दी गई कानूनी कार्रवाई की चेतावनी के बाद भी एक बैनर के आधार पर मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को घेरा और एक शराब ठेकेदार का नाम उनसे जोड़ दिया. देखना होगा कि अब गोविंद सिंह राजपूत इस मामले में क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

Last Updated : September 9, 2026 at 2:35 PM IST

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