सागर के शाहपुर में मर्डर के बाद उबाल, लोग सड़क पर उतरे, चक्काजाम, शराब दुकान में आग लगाई
शराब दुकान के कर्मचारियों ने दो युवकों को रातभर बेरहमी से पीटा. एक युवक की मौत, दूसरा गंभीर घायल. घटना से लोग भड़के.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 9, 2026 at 7:37 PM IST
सागर: शाहपुर कस्बे में युवक की हत्या के से भारी तनाव फैल गया. आरोप है कि युवक के साथ शराब दुकान के कर्मचारियों ने रातभर मारपीट की. मारपीट का कारण साफ नहीं हो सका है. मृतक के साथी पीड़ित युवक का कहना है "वे दोनों बिजली का सामान लेने जा रहे थे, तभी शराब दुकान के कर्मचारी दोनों को रास्ते में रोक कर अपने साथ ले गए. दोनों के साथ रातभर मारपीट की." इस घटना में नीरज प्रजापति की मारपीट के दौरान ही मौत हो गई. उसका साथी घायल है.
मृतक की बॉडी में चोटों के निशान
सुबह जैसे ही यह खबर शाहपुर कस्बे में फैली तो लोगों में रोष फैल गया. आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम कर शराब दुकान में आग लगा दी. मौके पर पहुंचे भारी पुलिस बल ने हालात पर काबू पाया. पुलिस के आश्वासन के बाद आक्रोशित लोगों ने चक्काजाम हटाया.
एएसपी लोकेश सिन्हा के अनुसार "शाहपुर थाना में सूचना मिली थी कि सड़क पर एक युवक पड़ा हुआ है. पुलिस टीम ने मौके पर जाकर देखा तो युवक की मौत हो चुकी थी. उसके शरीर पर चोटों के निशान थे."
आरोपियों को गिरफ्तार करने पुलिस टीमें रवाना
एएसपी लोकेश सिन्हा के अनुसार "मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश में टीम भेजी गयी है." मृतक नीरज प्रजापति के साथी सूरज अहिरवार ने बताया "वे दोनों बिजली का सामान लेने मोटरसाइकिल से गढ़ाकोटा जा रहे थे. तभी रास्ते में बोलेरो ने हमारा रास्ता रोका और हमें सुनसान जगह पर ले गए. वे करीब 10-12 लोग थे, सबने हम दोनों के साथ मारपीट की. तड़के 3-4 बजे तक हमको पीटते रहे. मेरे साथी नीरज की मौत हो गयी. जिनमें से कुछ लोगों को हम जानते हैं."
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आक्रोशित लोगों ने किया चक्काजाम
सुबह जैसे ही युवक की मौत की खबर फैली तो युवक के परिजन और स्थानीय लोग आक्रोशित हो गए और जाम लगा दिया. आरोपियों की तत्काल गिरफ्तारी की मांग को लेकर प्रदर्शन के दौरान शराब दुकान में आग लगा दी गई. नगर पालिका की दमकल गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया.
घटना की गंभीरता को देखते हुए भारी पुलिस बल मौके पर तैनात किया गया. पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने परिजनों को उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया, तब जाकर जाम खुल सका. पुलिस ने शराब दुकान के आरोपी कर्मचारियों के खिलाफ विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है.