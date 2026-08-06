शाहगढ़ नगर परिषद में महिला का हंगामा, आरोप- CMO बोले, खूबसूरत हो अकेले में मिलो
सागर की शाहगढ़ नगर परिषद में महिला और सीएमओ के बीच विवाद. दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंचे. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 6, 2026 at 7:33 PM IST
सागर : शाहगढ़ नगर परिषद के सीएमओ पर प्रधानमंत्री आवास की पात्र महिला हितग्राहियों के साथ छेड़खानी और मारपीट के आरोप लगे हैं. महिला का आरोप है कि पीएम आवास की जानकारी लेने नगर परिषद कार्यालय पहुंची थी, तो वहां सीएमओ ने अभद्रता की. नगर परिषद के कर्मचारियों और सीएमओ ने मारपीट की. वहीं, सीएमओ ने सारे आरोप नकारे और कहा कि दफ्तर में सीसीटीवी लगा है. उसमें सच्चाई दिख रही है.
महिला ने लगाए सीएमओ पर गंभीर आरोप
मामला मंगलवार का है. प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर शाहगढ़ नगर परिषद कार्यालय में वार्ड नंबर 2 की कुछ महिलाएं पहुंची थीं. शिकायत के दौरान हितग्राही महिलाओं और नगर परिषद कर्मचारियों के बीच विवाद हो गया और मामला थाने तक पहुंच गया. महिला का आरोप है "मैं प्रधानमंत्री आवास की पात्र हूं, लेकिन मुझे पीएम आवास नहीं दिया जा रहा है. आज मैं जब इस मामले में सीएमओ से मिलने पहुंची, तो उन्होंने कहा पठानवाली में मिलना, आवास दिलवा दूंगा, तुम बहुत खूबसूरत हो. इस बात पर मैंने नाराजगी जतायी तो उन्होंने कर्मचारियों को बुलवाकर मारपीट करायी और खुद भी मारपीट की. मैंने भी बचाव में पीटा."
महिला ने बेमतलब का हंगामा किया
इस मामले में आरोपों में घिरे सीएमओ विनय मिश्रा का कहना है "ये महिला कई बार पीएम आवास के लिए नगर परिषद के दफ्तर आ चुकी है. इनको बताया जा चुका है कि आपकी समग्र आईडी शाहगढ़ में बाद में जुड़ी है, वहीं उनके पास पक्का मकान भी है, इसलिए योजना का लाभ नहीं मिल सकता है. इसी बात पर महिला चिल्लाने लगी और ऐसी हरकतें करने लगी, जो आपत्तिजनक थी. उस वक्त मेरे कार्यालय में ठेकेदार, पार्षद प्रतिनिधि और अन्य कर्मचारी भी मौजूद थे. उसकी हरकतें देखकर मैंने कर्मचारियों को उन्हें बाहर भेजने के लिए कहा. महिला कर्मचारी ने उन्हें बाहर करने लगी, तो वह मारपीट करने लगी.
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सीसीटीवी जांच से सारी तस्वीर साफ होगी
सीएमओ का कहना है "मेरे दफ्तर में सीसीटीवी लगा है. जिसकी जांच कर घटनाक्रम का पता लगाया जा सकता है. महिला के सारे आरोप निराधार हैं. मैं प्रशासनिक अधिकारी हूं. पढ़ा-लिखा हूं. सोशल मीडिया पर मेरे खिलाफ साजिश रचकर अनाप-शनाप आरोप लगाकर बदनाम करने की कोशिश की जा रही है. सीसीटीवी की जांच करने पर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी."