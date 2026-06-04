भीषण गर्मी में भी कूल-कूल गौशाला, शॉवर के बाद बेलरस का लुत्फ उठा रहीं गायें
सागर के सीहोरा में संचालित सरकारी गौशाला बेहद खास. यहां महिला स्वसहायता समूह ने किए नए-नए प्रयोग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 4, 2026 at 2:20 PM IST
सागर : सीहोरा में संचालित गौशाला में ऐसा नजारा देखने मिल रहा है, जिसकी हर तरफ तारीफ हो रही है. महिला स्वसहायता समूह द्वारा संचालित इस गौशाला में गायों को भीषण गर्मी से राहत दिलाने के लिए जुगाड़ के शॉवर लगाए गए हैं, जिनसे गायें भीषण गर्मी के दौरान ठंडक का अहसास करती हैं. मामूली खर्च पर किए गए इस नवाचार की तारीफ चारों तरफ हो रही है.
आजीविका मिशन की गौशाला में नया प्रयोग
मध्य प्रदेश आजीविका मिशन के कृषि अधिकारी अनूप तिवारी बताते हैं "भीषण गर्मी में तापमान को कंट्रोल करने के लिए गौशाला में इंतजाम किए गए हैं. सीहोरा में सरगम स्वसहायता समूह द्वारा संचालित गौशाला नए आयाम पेश कर रही है. इसमें गायों को भीषण गर्मी से बचाने के लिए फॉगर लगाए गए हैं. 11 बजे के आसपास गौशाला के फॉगर चालू किए जाते हैं. इस दौरान गायें नहा भी लेती हैं और ठंडक भी मिलती है. पानी की व्यवस्था के लिए आधे हार्स पॉवर की मोटर लगाई है. गायों को नियमित रूप से शॉवर से नहलाते हैं. इससे उनके शरीर का तापमान सामान्य रहता है."
मामूली खर्च पर लगाए फॉगर
अनूप तिवारी बताते हैं "इस सिस्टम को गौशाला में लगाने में ज्यादा खर्च नहीं होता है. क्योंकि गौशालाओं में पानी और मोटर का इंतजाम पहले से है. हम 10 से लेकर 20 हजार के खर्च पर शॉवर लगाते हैं. हमारी गौशालाओं को देखकर स्वयं के खर्च पर डेयरी संचालित करने वाले और पशुपालक भी इस तरह के इंतजाम कर रहे हैं. फॉगर वाले पानी में ऐसी दवाएं भी मिलाते हैं, जिनसे गायों को मक्खी और कीट वगैरह से बचाव हो सके."
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गायों को बेलरस भी पिलाते हैं
गर्मी के मौसम में गायों को राहत देने के लिए बेलरस भी पिलाते हैं. गौशाला संचालित करने वाली महिलाओं को बेल स्वरस बनाने की विधि बताई गई है. इस मौसम में जंगल में बेल के फल आसानी से मिल जाते हैं. गौशाला संचालित करने वाली महिलाएं बेल का गूदा निकालकर और उसमें थोड़ा गुड़ मिलाकर टंकी में मिलाते हैं, इन्हीं टंकियों का पानी गाएं पीती हैं.