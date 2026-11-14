कभी 70वीं थी स्मार्टसिटी सागर की रैंक, कलेक्टिव एफर्ट ने दिला दिया देश भर में तीसरा स्थान
स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सागर को मिला था 10वां स्थान. 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में इस बार देशभर में तीसरा स्थान. रिपोर्ट-कपिल तिवारी
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 14, 2026 at 3:53 PM IST
सागर: एक दौर था जब स्वच्छ सर्वेक्षण में सागर शहर की गिनती निचले पायदान पर होती थी. स्वच्छ सर्वेक्षण में सागर का देश भर में 70 वां स्थान था. लेकिन सागर स्मार्टसिटी के सफाईकर्मियों और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि के प्रयासों ने सागर को देश के चुनिंदा साफ शहरों में शामिल कर दिया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सागर को 10वां स्थान हासिल हुआ था और एक साल में ही सागर ने लंबी छलांग मारते हुए देश भर में तीसरा पायदान हासिल कर लिया. सागर की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है और सागर शहर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के कार्यों की सराहना की है.
सफाई व्यवस्था,नवाचार और जनभागीदारी से मिली सफलता
हाल ही में 11 नवंबर को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित राष्ट्रीय समारोह में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने स्वच्छ सर्वेक्षण प्रतियोगिता 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए नगर निगम सागर को तृतीय पुरस्कार से सम्मानित किया. 50 हजार से 3 लाख तक की आबादी वाले शहरों की श्रेणी में सागर ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है.
निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने सागर की स्वच्छता यात्रा और उपलब्धियों की जानकारी देते हुए बताया "नगर निगम सागर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में निरंतर बेहतर प्रदर्शन करते हुए अपनी रैंकिंग में सुधार किया है. एक समय 70 वीं रैंक पर रहे सागर ने बेहतर कार्ययोजना, प्रभावी सफाई व्यवस्था, निरंतर नवाचारों एवं नागरिकों की सहभागिता से पिछले वर्ष देश में 10 वां स्थान हासिल किया था. इस वर्ष स्वच्छ सर्वेक्षण 2025-26 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए सागर ने देशभर में तीसरा स्थान हासिल किया है."
स्वच्छता मित्रों की अहम भूमिका
महापौर संगीता सुशील तिवारी ने इस उपलब्धि पर नगर निगम के स्वच्छता मित्रों का सम्मान किया और मिठाई खिलाकर ऐतिहासिक उपलब्धि पर उत्साहवर्धन किया. उन्होंने कहा कि सागर को राष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाने में हमारे स्वच्छता मित्रों की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है. स्वच्छता मित्र शहर की स्वच्छता व्यवस्था की मजबूत कड़ी हैं, जो कड़ाके की ठंड, भीषण गर्मी और बारिश की परवाह किए बिना प्रतिदिन पूरी निष्ठा एवं मेहनत से शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखने के लिए काम करते हैं. उनके समर्पण, परिश्रम और कर्तव्यनिष्ठा का ही परिणाम है कि आज सागर ने स्वच्छ सर्वेक्षण में देशभर में तीसरा स्थान प्राप्त कर राष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है.
मुख्यमंत्री ने की तारीफ
मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सागर नगर निगम के स्वच्छता, कचरा प्रबंधन, शहर के सौंदर्यीकरण और नागरिकों की जनभागीदारी के क्षेत्र में किए गए कार्यों की सराहना करते हुए कहा कि ये उपलब्धि मध्यप्रदेश और सागर शहर के लिए गौरव का विषय है. उन्होंने इस सफलता के लिए महापौर,निगम आयुक्त सहित नगर निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों, सफाई मित्रों और सागरवासियों को बधाई और शुभकामनाएं दीं.