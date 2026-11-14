ETV Bharat / state

कभी 70वीं थी स्मार्टसिटी सागर की रैंक, कलेक्टिव एफर्ट ने दिला दिया देश भर में तीसरा स्थान

स्वच्छता सर्वेक्षण में सागर का जलवा ( ETV Bharat )

सागर: एक दौर था जब स्वच्छ सर्वेक्षण में सागर शहर की गिनती निचले पायदान पर होती थी. स्वच्छ सर्वेक्षण में सागर का देश भर में 70 वां स्थान था. लेकिन सागर स्मार्टसिटी के सफाईकर्मियों और नगर निगम के अधिकारी-कर्मचारियों के साथ जनप्रतिनिधि के प्रयासों ने सागर को देश के चुनिंदा साफ शहरों में शामिल कर दिया है. स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-25 में सागर को 10वां स्थान हासिल हुआ था और एक साल में ही सागर ने लंबी छलांग मारते हुए देश भर में तीसरा पायदान हासिल कर लिया. सागर की इस उपलब्धि पर मुख्यमंत्री डाॅ मोहन यादव ने खुशी जाहिर की है और सागर शहर में स्वच्छता और सौंदर्यीकरण के कार्यों की सराहना की है.

सफाई व्यवस्था,नवाचार और जनभागीदारी से मिली सफलता