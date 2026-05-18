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जनगणना में सागर की बड़ी उपलब्धि, मकान सूचीकरण और गणना में मिला प्रदेश में पहला स्थान

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रतिभा पाल की देखरेख में जिले में मकान गणना का अभियान महज 15 दिन में पूरा.

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जनगणना में सागर का काम जारी (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 18, 2026 at 12:13 PM IST

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सागर: 24 लाख से ऊपर की आबादी वाले जिले में महज 15 दिन में मकान सूचीकरण और गणना का काम पूरा करके सागर जिले ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है. एचएलबी (हाउस लिस्टिंग ब्लॉक्स) का काम पूरा करने वाला सागर मध्य प्रदेश का पहला जिला बना है. गणना कर्मचारियों ने 15 दिन के अंदर सात लाख से ज्यादा घरों में पहुंचकर करीब 24 लाख आबादी की एचएलबी का काम पूरा किया है. सागर कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रतिभा पाल ने जिले के जनगणना कर्मचारियों को बधाई दी है. ये उपलब्धि इसलिए खास है, क्योंकि प्रदेश भर में सागर में ही सबसे ज्यादा एचएलबी थे.

समय सीमा से 15 दिन पहले किया पूरा

कलेक्टर एवं प्रमुख जनगणना अधिकारी प्रतिभा पाल की देखरेख में जिले में मकान गणना का अभियान महज 15 दिन में शत-प्रतिशत एचएलबी काम पूरा किया गया है. एचएलबी कार्य पूरा करने में सागर को मध्य प्रदेश में पहला स्थान मिला है, जो बड़ी उपलब्धि है. जिले की 24 लाख से अधिक की आबादी के साथ 7 लाख मकानों की गणना का कार्य प्रशासनिक स्तर पर की गई.

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सागर में जनगणना के काम में जुटे कर्मी (ETV Bharat)

कलेक्टर ने कहा, ये जनगणना का प्रथम चरण था, अब दूसरे चरण में भी इसी प्रकार समय सीमा में कार्य पूर्ण करना है. उन्होंने कहा कि 1 मई से प्रारंभ हुई मकान गणना का कार्य विधिवत 2 मई से शुरू हुआ और 15 मई को पूरा हुआ.

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जनगणना में सागर का काम जारी (ETV Bharat)

फिलहाल 24 लाख से ज्यादा जनगणना हुई दर्ज

एनआईसी के अधिकारी डेलन प्रजापति ने बताया "ये उपलब्धि कलेक्टर प्रतिभा पाल के कुशल मार्गदर्शन के कारण मिली है. मध्य प्रदेश में सबसे अधिक एचएलबी होने के बावजूद समय सीमा से 15 दिन पहले ही काम पूरा कर दिया गया है. जिले में नगर निगम क्षेत्र को छोड़कर संपूर्ण जिले में 6 लाख 98 हजार 781 मकानों की गणना प्रस्तावित थी. हमारे प्रगणकों द्वारा 7 लाख 720 मकानों पर मकान गणना की गई. जिसमें 24 लाख 27 हजार 473 आबादी की गणना दर्ज की गई है. नगर निगम क्षेत्र की 439 एचएलबी के माध्यम से काम आज सोमवार को पूरा हो जाएगा, जिसमें से 390 एचएलबी का कार्य पूर्ण हो गया है."

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