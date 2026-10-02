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सेकंड हैंड वाहन खरीदते समय सावधानी जरुरी, फर्म के पास RTO का ट्रेड लाइसेंस होना जरुरी

बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहनों की अवैध रूप से खरीदी बिक्री, फर्म सील ( ETV Bharat )

सागर: अगर आप कोई सेकंड हैंड वाहन खरीद रहे हैं और जिस भी फर्म से खरीद रहे हैं, उसके पास आरटीओ द्वारा जारी ट्रेड लाइसेंस होना जरूरी है, नहीं तो ये खरीद और बिक्री अवैध मानी जाएगी. सागर आरटीओ ने ऐसी ही सूचना पर भगवानगंज इलाके में स्थित बालाजी ऑटो डील पर छापामार कार्रवाई की, जहां बड़े पैमाने पर दोपहिया वाहन बिक्री के लिए रखे पाए गए.

आरटीओ ने संबंधित फर्म के मालिक से ट्रेड लाइसेंस और पुराने वाहनों की खरीद बिक्री के लिए औपचारिकताओं के बारे में पूछताछ की, तो ना तो उनके पास ट्रेड लाइसेंस निकला और बिक्री खरीदी का काम भी अनियमित तरीके से किया जा रहा था. इसके बाद आरटीओ ने संबंधित फर्म को सील कर दिया है. उन्होंने जनता से अपील की है कि अगर वह पुराने वाहन खरीद रहे हैं, तो विक्रेता के दस्तावेजों की जांच पड़ताल करके ही खरीदें.

'बिना ट्रेड लाइसेंस के वाहनों की अवैध रूप से खरीदी बिक्री'

आरटीओ मनोज तेहनगुरिया ने बताया, "भगवानगंज इलाके में बालाजी आटो डील परिसर की लगातार शिकायत के बाद यहां छापा मारा गया, जहां 48 पुरानी मोटर साईकिल खड़ी थीं. यहां बालाजी आटो डील के प्रोप्राइटर अनुज केशरवानी वाहन खरीदने बेचने का काम करते हैं. जब उनसे पुराने वाहन की बिक्री के लिए ट्रेड लायसेंस मांगा गया, तो उन्होंने बताया कि उद्योग विभाग से उद्यमिता प्रमाण पत्र हासिल कर पुराने वाहनों की बिक्री करते हैं. परिवहन विभाग से कोई ट्रेड लायसेंस नहीं लिया है."

फर्म के पास RTO का ट्रेड लाइसेंस होना जरुरी (ETV Bharat)

'48 पुरानी मोटर साइकिल जब्त कर परिसर सील'

आरटीओ मनोज तेहनगुरिया ने बताया, "जांच में पाया गया कि कई वाहनों के स्वामित्व, अंतरण और फायनेंस निरस्त से संबंधित फार्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षरित मिले और आवेदन फार्माें पर वाहन के चेसिस नंबर इनवॉस किए गए हैं. इसके साथ 15 मोटर साइकिल की एचएसआरपी नंबर प्लेट मिली है, जो वाहनों में नहीं लगाई गई थी. इससे साफ है कि नियम विरूद्ध तरीके से पुराने वाहनों की खरीदी बिक्री का काम चल रहा था.

इसके बाद पंचनामा तैयार कर 48 पुरानी मोटर साइकिल, 15 एसएसआरपी नम्बर प्लेट, स्वामित्व अंतरण और फायनेंस निरस्त से संबंधित फार्म-29, 30 एवं 35 हस्ताक्षर किए हुए थे, उन्हें जब्त कर परिसर के मुख्य द्वार को बंद कराकर ताला लगाकर सील किया गया है."

सेकंड हैंड वाहन खरीदते समय सावधानी जरुरी (ETV Bharat)

'बिना ट्रेड लाइसेंस पर सख्त कार्रवाई'

क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी मनोज तेहनगुरिया ने सभी प्रकार के पुराने वाहन क्रय विक्रय करने वालों से अपील की है कि नियमानुसार परिवहन विभाग से ट्रेड लाइसेंस प्राप्त कर ही पुरानी वाहन क्रय विक्रय करें. यदि निरीक्षण के दौरान बिना ट्रेड लाइसेंस के पुराने वाहन क्रय विक्रय करते हुए पाए जाने पर मोटरयान अधिनियम के तहत कठोर कार्रवाई की जाएगी. इस प्रकार की कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी.