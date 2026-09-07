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28 हजार कच्चे पुंगे से गढ़ा गणपति का अनोखा रूप, बनाई ईको फ्रेंडली मूर्ति

स्थानीय 74 वर्षीय मूर्ति कलाकार अशोक साहू पिछले 39 सालों से ईको फ्रेंडली गणेश प्रतिमा बना रहे हैं. वह साल में सिर्फ एक ही प्रतिमा बनाते हैं. इस साल उन्होंने बच्चों के खाने वाले कच्चे पुंगे से भगवान गणेश की प्रतिमा को तैयार की है, जिसे बनाने में करीब 148 दिन लगे हैं. उन्होंने बीते अप्रैल महीने से प्रतिमा बनाने की शुरु किया और लगातार 5 महीने मेहनत कर अगस्त में प्रतिमा को पूर्ण रूप दिया.

सागर: बीना में गणेश चतुर्थी के अवसर पर एक ऐसी अनोखी और खास प्रतिमा सामने आई है, जो लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है. यहां स्थानीय मूर्ति कलाकार अशोक साहू ने गणेश चतुर्थी के मौके पर स्नैक्स में इस्तेमाल किए जाने वाले कच्चे पुंगे से 6 फीट ऊंची गणेश प्रतिमा बनाई है. इसे बनाने में करीब 35 किलो यानी 28 हजार कच्चे पुंगे का प्रयोग हुआ है. मूर्ति निर्माण में 4 महीने से अधिक का समय लगा है.

मंदिर में स्थापित होगई पुंगे से बनी प्रतिमा

मूर्ति के अलग-अलग हिस्सों को फेविकोल की मदद से तैयार किया गया है. जिन्हें बाद में एक मूर्ति का रूप दिया गया. 148 दिनों तक लगातार मेहनत के बाद 25 अगस्त को मूर्ति तैयार हुई, जिसकी स्थापना गणेश चतुर्थी पर सर्वोदय चौक स्थित श्री कौशल किशोर देव राम जानकी साहू समाज मंदिर के पास की जाएगी. बाद में मूर्ति विसर्जित कर दी जाएगी.

विसर्जन से नहीं होगा प्रदूषण

मूर्तिकार अशोक साहू ने बताया, "इसको बनाने में कच्चे पुंगे व फेविकोल का उपयोग किया गया है. फेविकोल की मदद से प्रतिमा के कपड़े, सिंहासन, हार, मुकुट, वाहन चूहा सहित अन्य चीजों को भी तैयार किया गया है. केमिकल्स कलर की जगह देशी कलर एवं सुनहली का उपयोग हुआ है. जिससे प्रतिमा विसर्जन के बाद नदी के जीव जंतु को नुकसान नहीं होगा."

साल भर में 39 वीं प्रतिमा को दिया अंतिम रूप

अशोक साहू बताते हैं कि आज से करीब 40 साल पहले मन में भगवान गणेश की प्रतिमा बनाने का विचार आया. पर्यावरण और जीव जंतु को ध्यान में रखते हुए ईको फ्रेंडली प्रतिमा बनाने का फैसला किया. तभी से उन्होंने इको फ्रेंडली मूर्तियां बनाने की शुरुआत की. इससे पहले भी उन्होंने आनाज का प्रयोग करके अनेकों मूर्तियां तैयार किया है.

मूर्ति कलाकार का नाम गिनीज बुक में दर्ज करने की मांग (ETV Bharat)

अशोक द्वारा बनाई गई इको फ्रेंडली मूर्तियों में घी गणेश, मूंगफली गणेश, लाई गणेश, दाल गणेश, मखाना गणेश, बूंदी के लड्डू के गणेश, चना गणेश, नारियल गणेश, साबूदाना गणेश, माचिस की तीली से बने गणेश, फूल गणेश, धागा रील गणेश, धनिया गणेश समेत अनेकों अद्भुत कृतियां शामिल है. जो देखने वालों को मंत्रमुग्ध कर देती हैं. इस बार कच्चे पुंगे से भगवान गणेश जी की प्रतिमा को तैयार किया गया है.

गणेश चतुर्थी पर हुआ था जन्म

अशोक साहू का जन्म भी गणेश चतुर्थी के दिन हुआ था. उन्होंने 1984 में प्रतिमा बनाने की शुरुआत की थी. उन्होंने बताया कि पहली मूर्ति दालों से बनाई थी. इस तरह की प्रतिमाएं विसर्जन के बाद प्रकृति में समा जाती हैं. यह ईको फ्रेंडली रहती हैं. हर साल एक ही प्रतिमा बनाते हैं और इसे साहू मंदिर परिसर में विराजमान करते हैं. जिसे देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचते हैं. साथ ही यहां पर भव्य मेले का आयोजन भी होता है जो आकर्षण का केंद्र रहता है.

गिनीज बुक में रिकॉर्ड में नाम दर्ज करने की मांग

बीना साहू समाज के अध्यक्ष सुरेंद्र साहू ने बताया, "हमारे समाज के मूर्तिकार अशोक साहू निस्वार्थ भाव से प्रतिमा तैयार करते हैं. समाज हमेशा उनका आभारी रहेगा. सभी लोगों का प्रयास है कि उनका नाम गिनीज बुक में दर्ज हो."