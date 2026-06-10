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स्कूली बसों को लेकर सुप्रीम कोर्ट की 18 गाइडलाइन, निर्देशों के उल्लंघन पर होगी कार्रवाई

सागर में स्कूल खुलने से पहले स्कूली बसों का निरीक्षण, बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन गंभीर, सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइन का पालन करना जरूरी.

SAGAR SCHOOL BUSES INSPECTED
स्कूल खुलने से पहले स्कूली बसों का निरीक्षण (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 10, 2026 at 4:53 PM IST

3 Min Read
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सागर: नया शिक्षा सत्र शुरू होने वाला है और स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर प्रशासन ने गंभीरता से काम शुरू कर दिया है. जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर परिवहन विभाग स्कूल खुलने के पहले ही स्कूली बसों का औचक निरीक्षण और सघन जांच का अभियान चलाया जा रहा है. क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी खुद स्कूलों में पहुंचकर बसों की जांच कर रहे हैं.

जिसमें वे स्कूल बसों के संचालन के लिए जरूरी 18 बिंदुओं का पालन किया जा रहा है कि नहीं ये देख रहे हैं. पिछले दिनों कलेक्टर की अध्यक्षता में हुई बैठक में स्कूल संचालकों को साफ निर्देश दिए गए थे कि सुप्रीम कोर्ट और सीबीएसई की गाइडलाइन का 100 प्रतिशत पालन सुनिश्चित किया जाए. कलेक्टर ने साफ कहा है कि बच्चों की सुरक्षा के तय मानदंडों में किसी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी.

परिवहन विभाग ने शुरू किया अभियान

कलेक्टर के निर्देश के बाद आरटीओ मनोज कुमार खुद स्कूलों में पहुंचकर बसों की जांच कर रहे हैं. उन्होंने मंगलवार को पारस विद्या विहार, दिल्ली पब्लिक स्कूल और दून स्कूल पहुंचकर करीब 46 बसों की सघन जांच की. परिवहन विभाग की टीम ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा निर्धारित 18 बिंदुओं की सुरक्षा चेकलिस्ट के आधार पर बसों की जांच की. उन्होंने बताया कि "इन बसों में से करीब 13 बसों में कमियां पाई गई, जिन्हें शीघ्र सुधार के निर्देश दिए गए. इस तरह की जांच 15 जून तक सभी स्कूल परिसर में की जाएगी और जब सत्र शुरू हो जाएगा, तो औचक निरीक्षण किया जाएगा."

आरटीओ के अनुसार सुप्रीम कोर्ट ने स्कूली बसों के लिए 18 बिंदु निर्धारित किए हैं, जिसके कुछ मुख्य प्वाइंट नीचे है.
रंग और लिखावटबस का रंग अनिवार्य रूप से पीला और आगे-पीछे साफ अक्षरों में "स्कूल बस" (या अनुबंधित होने पर "ऑन स्कूल ड्यूटी") लिखा होना चाहिए.
तकनीकी व डिजिटल सुरक्षाबसों में GPS सिस्टम, कार्यात्मक सीसीटीवी कैमरे, गति नियंत्रक यंत्र और नियमानुसार वीएलटीडी व पैनिक बटन की मौजूदगी.
आपातकालीन व प्राथमिक इंतजाम बस के भीतर फर्स्ट एड बॉक्स और अग्निशमन यंत्र वर्किंग कंडीशन में होना चाहिए.
स्टाफ का सत्यापनबस चालक के पास कम से कम 5 वर्ष का भारी वाहन चलाने का अनुभव और ट्रैक रिकॉर्ड साफ होना चाहिए.
ओवरस्पीडिंगओवरस्पीडिंग, शराब पीकर वाहन चलाने और रेड लाइट उल्लंघन का पुराना रिकॉर्ड न हो
भौतिक संरचना खिड़कियों पर हॉरिजॉन्टल ग्रिल, दरवाजों के तालों की सही स्थिति और सीटों के नीचे बस्ते (बैग) रखने के लिए सुरक्षित स्थान होना चाहिए.
परिचालक (ड्राइवर)बस में प्रशिक्षित परिचालक/महिला परिचालिका की तैनाती.

लापरवाही मिलने पर होगी कड़ी कार्रवाई

जिन स्कूलों का निरीक्षण आरटीओ ने किया है और जो कमियां पाई गई है, उनको सत्र शुरू होने के पहले दुरूस्त करने के निर्देश दिए गए हैं. आरटीओ मनोज कुमार ने स्कूल प्रबंधकों और बस चालकों को सख्त हिदायत दी कि "वे सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन का अक्षरशः पालन करें. कलेक्टर के साफ निर्देश हैं कि बच्चों की सुरक्षा सर्वोपरि है.

आगामी निरीक्षणों में किसी भी स्कूल बस में सीसीटीवी, जीपीएस, पैनिक बटन या योग्य स्टाफ जैसी अनिवार्य शर्तों का उल्लंघन पाया गया, तो संबंधित वाहन का फिटनेस निरस्त करने के साथ-साथ स्कूल प्रबंधन के खिलाफ भी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी."

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