पैरेंट्स के लिए बड़ी राहत, स्कूल की बताई दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने नहीं होगी बाध्यता

सागर में स्कूलों में बुक एक्सचेंज प्रोग्राम और पुस्तक मेला, अभिभावकों को नहीं खरीदना होगी महंगी किताबें, मुफ्त में ही मिल जाएंगी कई बुक्स.

SAGAR BOOK EXCHANGE PROGRAM
सागर में बुक एक्सचेंज प्रोग्राम से पैरेंट्स के लिए बड़ी राहत (Source : Getty Image)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 27, 2026 at 12:38 PM IST

रिपोर्ट: कपिल तिवारी

सागर: आजकल स्कूल स्तर की पढ़ाई अभिभावकों के लिए बोझ होती जा रही है. मंहगी किताबें, महंगी यूनिफार्म और उसके ऊपर स्कूल द्वारा बताए गए दुकानदारों से खरीदने की मजबूरी में अभिभावकों की न सिर्फ जेब ढील होती है, बल्कि सबकुछ जानते हुए किताब विक्रेता और यूनिफॉर्म विक्रेता की मनमानी का शिकार होना पड़ता है.

ऐसे में सागर जिला कलेक्टर की पहल पर जिला प्रशासन और निजी स्कूल संचालकों के बीच संवाद के बाद अभिभावकों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है. बैठक में लिए गए फैसलों में अब अभिभावकों को महंगी पुस्तक खरीदने के लिए बाध्य नहीं होना पड़ेगा. जिले के हर सरकारी और निजी स्कूलों में बुक एक्सचेंज प्रोग्राम चलाया जाएगा. जहां स्टूडेंट्स किताबें एक्सचेंज और दान कर सकेंगे. जिला प्रशासन किताब मेले लगवाएगा जहां उचित दामों पर किताब और कापियां मिलेंगी. वहीं, अब कोई भी स्कूल अभिभावकों को दुकान विशेष से किताबें और यूनिफार्म खरीदने को बाध्य नहीं कर सकेंगे.

सागर में स्कूलों में बुक एक्सचेंज प्रोग्राम और पुस्तक मेला (ETV Bharat)

किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने नहीं होगी बाध्यता

आजकल अभिभावक इस बात से परेशान रहते हैं कि स्कूल प्रबंधन उन्हें विशेष दुकानों से ही महंगी किताबें और यूनिफॉर्म खरीदने के लिए मजबूर करता है. लेकिन अब ऐसा नहीं होगा. अभिभावक अपनी सुविधा से बाजार में किसी भी दुकान से किताबें और यूनिफॉर्म खरीद सकेंगे. हर स्कूल रिसेप्शन पर यूनिफॉर्म का 'सैंपल मॉडल' प्रदर्शित करेगा, ताकि अभिभावक कपड़े की गुणवत्ता और रंग के हिसाब से उचित दाम पर खरीद सकें.

'बुक एक्सचेंज' और 'पुस्तक मेला'

अभिभावकों की बचत के साथ साथ पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से महंगी किताबों के बोझ को कम करने के लिए जिले भर के स्कूलों में 'बुक एक्सचेंज प्रोग्राम' शुरू किया जाएगा. जिसमें पुस्तक मेलों का आयोजन होगा. स्कूलों के सीनियर छात्र अपनी पुरानी किताबें जूनियर छात्रों को दे सकेंगे. इस तरह से ना केवल गरीब छात्रों की मदद होगी, बल्कि कागजों की बचत से पर्यावरण संरक्षण को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके अलावा ऐसे विद्यार्थी जो अपनी पुस्तकें किसी अन्य विद्यार्थी को भेंट या दान स्वरूप दे रहे हैं, उसे स्कूल प्रमाण पत्र या बैज आदि के जरिए अप्रिशिएसन लेटर जारी कर उत्साहवर्धन करेगा.

नहीं होगी फीस बढ़ोत्तरी

कलेक्टर संदीप जी आर के विशेष प्रयास और संवेदनशीलता के चलते आगामी शैक्षणिक सत्र में निजी स्कूलों की फीस वृद्धि नहीं करने पर स्कूल संचालकों ने सहमति दी है. बच्चों के अभिभावकों का आर्थिक बोझ कम करने और स्कूल प्रबंधन के साथ बेहतर तालमेल स्थापित करने के उद्देश्य से कलेक्टर संदीप जी आर सभी स्टेकहोल्डर्स (हितधारकों) के साथ बैठक कर रहे हैं. कलेक्टर ने साफ किया है कि प्रशासन का उद्देश्य स्कूल संचालकों के साथ बातचीत कर ऐसा वातावरण बनाना है, जिससे शिक्षा का व्यवसायीकरण रुके. उन्होंने कहा कि शिक्षक, स्कूल संचालक और अभिभावक एक ही सिक्के के दो पहलू हैं. जब इन सभी के बीच बेहतर तालमेल होगा, तभी हमारे बच्चों का भविष्य सुरक्षित और उज्ज्वल होगा.

