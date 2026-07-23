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लगातार 12 साल MPPSC एग्जाम में बैठे, अब असिस्टेंट प्रोफेसर बने सौरव सिंह ठाकुर

सागर के छोटे से गांव के रहने वाले सौरव सिंह उन युवाओं के लिए प्रेरणा हैं, जो जरा सी असफलता से घबरा जाते हैं.

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असिस्टेंट प्रोफेसर बने सौरव सिंह ठाकुर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 3:11 PM IST

3 Min Read
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सागर : अगर किसी लक्ष्य के लिए पूरी लगन और मेहनत के साथ निरंतर आगे बढ़ा जाए तो एक न एक दिन सफलता अवश्य मिलती है. इसे साबित किया है खुरई के छोटे से गांव गूलर में रहने वाले सौरव सिंह ठाकुर ने. उन्होंने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग (MPPSC) का एग्जाम क्लीयर किया और असिस्टेंट प्रोफेसर बने. सौरव ने हिस्ट्री सब्जेक्ट में प्रदेश में छठी रैंक बनाई. सौरव ने इस सफलता का श्रेय अपने परिवार और मित्रों को दिया. अब उनका लक्ष्य डिप्टी कलेक्टर बनना है.

लगातार विफलताओं के बाद भी हिम्मत नहीं हारी

सौरव सिंह ठाकुर बताते हैं "इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने लगातार 12 साल तक मेहनत की. कई बार मैन एग्जाम पास किया तो कई बार मौखिक साक्षात्कार तक पहुंचे. अंत में उन्होंने सफलता मिली है. मेरी सफलता उन युवाओं को लिए प्रेरणा है जो थोड़ी सी असफलता से घबरा जाते हैं." उनका कहना है "MPPSC के साथ ही UPPSC के एग्जाम उन्होंने कई बार दिए. अधिकांश बार उनका चयन अंत तक होता गया. लेकिन अंतिम पायदान पर मामला गड़बड़ होता रहा. लगातार मिली विफलताओं के बाद भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी."

सौरव के पढ़ाए कई स्टूडेंट अच्छे पदों पर

खास बात ये है कि सौरव सिंह की जिंगगी में बहुत चैलेंज आए. बचपन में ही पिता के निधन के बाद उनकी मां और बहनों ने त्याग करके उन्हें पढ़ाया. परिवार में गरीबी इतनी थी कि उनकी बहनों को पढ़ाई छोड़नी पड़ी. लेकिन बहनों ने उन्हें हमेशा पढ़ने के लिए प्रेरित किया. कठिन हालातों के बाद भी परिवार का साथ मिलता रहा. सौरव इतने प्रतिभाशाली हैं कि उन्होंने खुद तो मेहनत से पढ़ाई की ही है. अपने साथ के छात्रों को भी पर्याप्त मार्गदर्शन दिया. आज उनके कई मित्र अच्छे पदों पर हैं. सौरव ने अपनी पढ़ाई के साथ कोचिंग क्लास भी ली. उनके पढ़ाए कई स्टूडेंट आज कई शहरों में बड़े पदों पर कार्यरत हैं.

अब लक्ष्य है डिप्टी कलेक्टर बनना

कोरोना काल में सौरव ने अपनी कोचिंग क्लास ऑनलाइन शुरू की. कुछ दिनों बाद उन्होंने इंदौर में रहकर कोचिंग में युवाओं को पढ़ाया. कोचिंग में पढ़ाने के बाद भी सौरव सिंह 10 से 12 घंटे खुद पढ़ाई करते रहे. लगातार 12 साल के संघर्ष का परिणाम है कि अब वह असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए. सौरव सिंह बताते हैं "संघर्ष काल में उनके मित्रों ने उन्हें आगे बढ़ने के लिए हमेशा प्रोत्साहित किया. अब उनका लक्ष्य एमपपीएससी देकर डिप्टी कलेक्टर बनना है. प्रशासनिक सेवा में रहकर वह समाज के जरूरतमंदों की सेवा करना चाहते हैं."

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