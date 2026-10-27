हाथी की तरह चट्टान पर रहते थे आदिमानव, पत्थरों पर उकेरते थे अपनी जिंदगी, मौजूद हैं कई शैलाश्रय
सागर में सतगढ़ कढ़ान नदी के किनारे पहाड़ पर आज भी मौजूद हैं मानव सभ्यता के विकास के निशान. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 27, 2026 at 10:39 PM IST|
Updated : October 27, 2026 at 10:47 PM IST
सागर: बीना मार्ग पर सागर से करीब 10 किमी दूर सतगढ़ कढ़ान नदी के किनारे पहाड़ पर मानव सभ्यता के विकास के निशान आज भी मौजूद हैं. यहां पर नदी के दोनों तरफ के पहाड़ों में कई शैलाश्रय मौजूद हैं, जो बताते हैं कि यहां सदियों से इंसान रहता आया है और उसने तब के जीवन को चट्टानों पर उकेरा था.
इस पहाड़ पर हाथीदत्त नाम की एक जगह है, जिसका आकार हाथी की तरह नजर आता है. कुछ लोग इसे हाथी दरवाजा भी बोलते हैं. हाथीदत्त के शैलाश्रयों में कई सारे शैलचित्र हैं और कई सारे शैलचित्र संरक्षण के अभाव में अपनी चमक खो रहे हैं. कहा जाता है कि यहां पर ताम्रपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र मौजूद हैं. हाथीदत्त के अलावा कई सारी ऐसी जगहें है, जो यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने देखी है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है, वहां भी शैलचित्रों की भरमार है.
कहां है सतगढ़ कढ़ान की खानपुर साइट
सागर से करीब 10-11 किमी दूरी पर बीना मार्ग पर कढ़ान नदी के किनारे विंध्यन बलुआ पत्थरों के पहाड़ मौजूद हैं. यहां नदी के दोनों और पहाड़ और जंगल इस इलाके की खूबसूरती में चार चांद लगाते हैं. यहां पर एक खानपुर गांव हुआ करता था, जो नदी पर बनाई गई मध्यम सिंचाई परियोजना के कारण डूब में चला गया है. इसी गांव के नाम के आधार पर लोग इसे खानपुर साइट कहते थे.
यहां पर दो हिस्सों में बड़ी मात्रा में पहाड़ों के शैलाश्रय में शैलचित्र पाए गए हैं. यहां पहाड़ का एक हिस्सा हाथी की तरह नजर आता है, जिसे गांव के लोग हाथी दत्त बोलते हैं, वहां पर काफी पुराने शैलचित्र मिलते हैं. यहां पर दो जगहों पर शैलाश्रयों में शैलचित्र हैं. स्थानीय लोग बताते हैं कि पहाड़ के दुर्गम इलाकों में जहां जाना काफी कठिन होता है, वहां पर भी कई शैलाश्रय में शैलचित्र हैं लेकिन वहां जाना काफी कठिन है. शहर के नजदीक होने के बाद भी यहां पर टूरिस्ट नहीं पहुंचते हैं, जबकि पुरातत्वविद और जंगल में घूमने के शौकीन लोगों का ये पसंदीदा ठिकाना है.
हाथी दरवाजा में दो शैलाश्रयों में हैं शैलचित्र
ईटीवी भारत की टीम जब यहां शैलचित्रों की तलाश में पहुंची, तो स्थानीय बुजुर्ग नथन सिंह मिले. वैसे तो नथनसिंह की उम्र 70 साल के करीब है, लेकिन उन्हें पहाड़ी पर चढ़ने के अनुभव के साथ यहां मौजूद शैलाश्रयों की अच्छी जानकारी है. भले ही वो इनके पुरातात्विक महत्व के बारे में कम जानते हैं, लेकिन कहां और किस जगह शैलचित्र मौजूद है, इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी है.
ईटीवी भारत से चर्चा करते हुए नथन सिंह ने बताया, "पहाड़ के इस इलाके को कई लोग हाथी दरवाजा बोलते हैं और कई लोग हाथी दत्त भी बोलते हैं. हमारे बुजुर्गों ने इसके बारे में हमें बताया. उन्होंने पूरा पहाड़ घूमा है. नाहरखोह के और हाथी दरवाजे के शैलचित्र देखें है. यहां पर हाथी दरवाजे में दो जगह शैलचित्र बने हुए हैं. नाहरखोह में भी तीन जगह शैलचित्र मिलते हैं. पूरे पहाड़ पर इसी तरह के शैलचित्र जगह जगह मिलते हैं. यहां देखने के लिए बहुत लोग आते हैं, एक बार तो अंग्रेजों की टीम भी आई थी, जिसमें कुछ भोपाल के लोग शामिल थे, जो दिन भर पहाड़ पर घूमते रहे. हमने उनको सभी जगह के शैलचित्र दिखाए थे."
'नदी के दोनों तरफ पहाड़ों पर मौजूद हैं शैल चित्र'
इस इलाके में कई दिनों तक पुरातात्विक महत्व के अवशेषों और शैलचित्रों पर काम करते रहे INTACH (Indian National Trust for Art and Cultural Heritage) के सागर जिले के संयोजक डाॅ रजनीश जैन कहते हैं, "सतगढ़ कढ़ान जो जगह है, वो सागर तालाब से निकली कढ़ान नदी का इलाका है. ये इलाका विंध्य पर्वतमालाओं का हिस्सा है. यहां पर पत्थर की चट्टाने हैं, जिनमें प्राकृतिक शैलाश्रय बने हुए हैं. बीच से नदी निकली हुई है और नदी के दोनों तरफ पहाड़ों पर जहां तक नजर पड़ती है, वहां शैलाश्रय हैं. इनमें कई बड़े शैलाश्रय है, जहां आदिमानव का निवास रहा है. यहां पर विशेष रूप से 6 बड़े शैलाश्रय है, जिनमें नाहरखोह सबसे महत्वपूर्ण है. इसके अलावा हाथीदत्त है और माता बाई के पीछे के शैलाश्रय है. इसके आगे भी कई शैलाश्रय है, जो दूसरे गांवों तक फैले हुए है."
'एक ही जगह पर मिलते हैं नवपाषाण युग के शैल चित्र'
संयोजक डाॅ रजनीश जैन ने बताया, "अगर इनका काल निर्धारण किया जाए, तो रेखा चित्रों और बनावट के आधार पर हम ये कह सकते हैं कि नवपाषाण काल से मध्ययुग तक के चित्र यहां है, जो वहां रहने वाले आदिमानवों ने बनाए होंगे. जिनमें जंगली जानवर और शिकार, नृत्य, युद्ध और राजा के काफिले के शैलचित्र काफी ज्यादा हैं. अलग-अलग शैलाश्रयों में काफी शैलचित्र नदी के पहाड़ों पर मिलते हैं. एक ही शैलाश्रय में कई युगों के शैलचित्र मिल जाएंगे. एक ही जगह पर नवपाषाण युग के चित्र मिलेंगे, तो वहीं मध्ययुग के शैलचित्र मिलेंगे.
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'पुरात्तव की दृष्टि से ये साइट बहुत महत्वपूर्ण'
संयोजक डाॅ रजनीश जैन ने बताया, "पुरात्तव की दृष्टि से ये साइट बहुत महत्वपूर्ण और समृद्ध साइट है. पुरातत्वविद इसे खानपुर साइट के नाम से जानते हैं, जो काफी मशहूर है. खानपुर यहां एक गांव हुआ करता था, लेकिन मुख्य रूप से ये इलाका सतगढ़ कढ़ान कहलाता है. यहां सिंचाई परियोजना के कारण बहुत सारा इलाका डूब गया है, जिसमें पुरातात्विक महत्व के कई अवशेष थे. पहाड़ों पर शैलाश्रय होने के कारण शैलचित्र बचे हुए हैं और इनका संरक्षण करके पर्यटन की दृष्टि से इस इलाके को विकसित करना चाहिए."