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हाथी की तरह चट्टान पर रहते थे आदिमानव, पत्थरों पर उकेरते थे अपनी जिंदगी, मौजूद हैं कई शैलाश्रय

सतगढ़ कढ़ान नदी के किनारे पहाड़ पर मौजूद हैं शैल चित्र ( ETV Bharat )

सागर: बीना मार्ग पर सागर से करीब 10 किमी दूर सतगढ़ कढ़ान नदी के किनारे पहाड़ पर मानव सभ्यता के विकास के निशान आज भी मौजूद हैं. यहां पर नदी के दोनों तरफ के पहाड़ों में कई शैलाश्रय मौजूद हैं, जो बताते हैं कि यहां सदियों से इंसान रहता आया है और उसने तब के जीवन को चट्टानों पर उकेरा था.

इस पहाड़ पर हाथीदत्त नाम की एक जगह है, जिसका आकार हाथी की तरह नजर आता है. कुछ लोग इसे हाथी दरवाजा भी बोलते हैं. हाथीदत्त के शैलाश्रयों में कई सारे शैलचित्र हैं और कई सारे शैलचित्र संरक्षण के अभाव में अपनी चमक खो रहे हैं. कहा जाता है कि यहां पर ताम्रपाषाण काल से लेकर ऐतिहासिक काल तक के शैलचित्र मौजूद हैं. हाथीदत्त के अलावा कई सारी ऐसी जगहें है, जो यहां के स्थानीय ग्रामीणों ने देखी है, लेकिन वहां पहुंचना आसान नहीं है, वहां भी शैलचित्रों की भरमार है.