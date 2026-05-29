सतगढ़ बांध की ओर जल्द मुड़ने वाली है पर्यटकों की गाड़ी, प्राकृतिक सुंदरता करेगी आकर्षित
सागर में केवल सिंचाई के लिए नहीं पर्यटन के लिए भी जानी जाएगी सतगढ़ बांध परियोजना, विधायक प्रदीप लारिया ने निर्माण कार्यों का लिया जायजा.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : May 29, 2026 at 3:20 PM IST
सागर: नरयावली विधानसभा के अंतर्गत आने वाले सागर शहर से कुछ दूरी पर स्थित सतगढ़ कढ़ान बांध परियोजना सिंचाई और विकास के साथ पर्यटन स्थल के रूप में आकार लेने जा रहा है. स्थानीय विधायक प्रदीप लारिया ने सतगढ़ बांध परियोजना को नरयावली की नई पहचान बताते हुए, यहां की प्राकृतिक संदुरता के आधार पर एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही है.
पिछले दिनों विधायक प्रदीप लारिया ने सतगढ़ बांध परियोजना के साइट स्थल पर पहुंचकर निर्माण कार्यों का जायजा लिया और प्राकृतिक सुंदरता से घिरे इस इलाके को पर्यटक क्षेत्र के रूप में विकसित करने की बात कही.
बांध परियोजना का लिया जायजा
नरयावली विधायक प्रदीप लारिया गुरुवार को अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे के बीच अचानक सतगढ़बांध परियोजना पहुंचे और वहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया. उन्होंने विकास कार्यों की जायजा लेने के साथ यहां की संभावनाओं का अवलोकन किया. इस दौरान उन्होंने प्राकृतिक सुंदरता से घिरे वन संपदा वाले इस इलाके को शहर के पास एक पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात कही.
विधायक प्रदीप लारिया ने कहा कि "सतगढ़बांध परियोजना केवल सिंचाई का माध्यम नहीं, बल्कि क्षेत्र की आर्थिक, सामाजिक एवं पर्यटन संभावनाओं को नई दिशा देने वाली महत्वाकांक्षी पहल है. लगभग 12 हजार हेक्टेयर भूमि को सिंचाई सुविधा से जोड़ने वाली यह परियोजना किसानों की समृद्धि, कृषि उत्पादन वृद्धि एवं ग्रामीण खुशहाली का मजबूत आधार बनेगी.
वन और जल आधारित पर्यटन क्षेत्र के रूप में होगा विकसित
इस इलाके के भ्रमण के दौरान विधायक प्रदीप लारिया ने कहा, "प्रकृति, पर्यटन और कृषि विकास के अद्भुत संगम के तौर पर सतगढ़ कढ़ान परियोजना नरयावली विधानसभा को विकास की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाएगा. यहां का हरित वातावरण, जल संरक्षण और पर्यटन संभावनाओं के कारण ये क्षेत्र आने वाले समय में पर्यटकों के लिए आकर्षण का प्रमुख केंद्र बनेगा."
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विधायक ने अधिकारियों को निर्माण कार्यों की गुणवत्ता और तय समय में प्रगति सुनिश्चित करने के निर्देश देते हुए कहा कि "नरयावली विधानसभा के विकास, किसान हित और जनसुविधाओं के लिए उनका संकल्प निरंतर जारी रहेगा."