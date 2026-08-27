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बीजेपी का बड़ा गेम प्लान, यूपी-पंजाब फतह का रास्ता तय करेगा संत रविदास मंदिर का द्वार?

रविदास मंदिर के उद्घाटन में विलंब का सियासी कनेक्शन ( ETV BHARAT )

राजनीति शास्त्र के विद्वान डॉ. अशोक पान्या का कहना है "रविदास मंदिर को लेकर बीजेपी और आरएसएस की रणनीति बेहतर है. रविदास मंदिर की स्थापना के साथ बीजेपी और आरएसएस ने दलित वोटर और खासकर संत रविदास के अनुयायियों को रिझाने के लिए योजना बनायी है. इसका दलित मतदाताओं पर सकारात्मक असर पड़ेगा. दलित वोट बैंक पर संत रविदास मंदिर प्रभाव छोडे़गा."

मध्य प्रदेश में 230 विधानसभा सीटों में से 35 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं. 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश में अनुसूचित जाति की जनसंख्या 1 करोड 13 लाख से ज्यादा है. जो कुल आबादी का करीब 15.6% है. बुंदेलखंड, ग्वालियर-चंबल, मालवा और पूरे राज्य में अनुसूचित जाति के मतदाताओं का बोलबाला है. मोटे तौर पर माना जाता है कि प्रदेश के करीब 25 जिलों में एससी मतदाता निर्णायक स्थिति में हैं. भाजपा इस वोट बैंक को हासिल करने संत रविदास के अनुयायियों को रिझाने के प्रयास कर रही है.

पंजाब में 32 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की है. देश में प्रतिशत के आधार पर इतने बड़े पैमाने में कहीं भी अनुसूचित जाति की जनसंख्या नहीं है. वहीं उत्तर प्रदेश में भी 21 फीसदी आबादी अनुसूचित जाति की है और 84 सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित हैं, जो सरकार बनाने में निर्णायक साबित होती हैं.

सियासी गलियारों में चर्चा है कि फरवरी 2027 में पीएम नरेन्द्र मोदी मंदिर का लोकार्पण कर सकते हैं. तब तक 2027 के मध्य में संभावित 7 राज्यों के विधानसभा चुनाव का माहौल जोर पकड़ चुका होगा. खास बात ये है कि इनमें यूपी और पंजाब दो ऐसे राज्य हैं, जहां अनुसूचित जाति और खासकर रविदास संप्रदाय के अनुयायियों की संख्या काफी ज्यादा है, जो भाजपा के लिए चुनाव में मददगार साबित हो सकते हैं.

हालांकि चुनावी जीत-हार में कई फैक्टर काम करते हैं. सियासी जानकारों का मानना है कि अनुसूचित जाति का बड़ा तबका संत रविदास में आस्था रखता है. बीजेपी की बंपर जीत में एक बड़ा फैक्टर संत रविदास मंदिर को माना गया. संत रविदास के सहारे बीजेपी उस वोट बैंक (अनुसूचित जाति) में सेंध लगाने में सफल हुई, जिसे कांग्रेस का कोर वोट बैंक माना जाता रहा है. अब सागर में 101 करोड़ की लागत से 11.21 हेक्टेयर संत रविदास का भव्य मंदिर बनकर तैयार है. लेकिन मंदिर का लोकार्पण अब तक नहीं हो पाया.

सागर : भारत में धर्म और जाति का सियासी कनेक्शन कोई नया नहीं है. ये दो फैक्टर सत्ता की सीढी चढ़ने में बड़े मददगार साबित हो रहे हैं. मंदिर व मंडल आंदोलन के बाद कोई भी राजनीतिक दल चाहकर भी धर्म और जाति के समीकरण को नजरअंदाज नहीं कर पा रहा. मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ व राजस्थान विधानसभा चुनाव से ठीक 3 महीने पहले सागर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 12 अगस्त 2023 को संत रविदास के भव्य मंदिर व संग्रहालय की आधारशिला रखी. इसके बाद नवंबर 2023 में हुए विधानसभा चुनाव में इन तीनों राज्यों में बीजेपी को अप्रत्याशित सफलता मिली. इसके कुछ माह बाद हुए लोकसभा चुनाव में मध्य प्रदेश में बीजेपी ने सारी सीटें जीती.

सागर में बनाए गए संत रविदास मंदिर को भाजपा के पालिटिकल एजेंडे के तौर पर देखा जा रहा है. भाजपा ने पूरे देश में संत रविदास की 650 वीं जयंती के अवसर पर 'समरसता संकल्प अभियान एवं पावन माटी कलश वितरण' का आयोजन किया है. वाराणसी से शुरू हुई समरसता कलश यात्रा राजधानी भोपाल पहुंची.

मंदिर में राजस्थान के कारीगरों की कला, मनमोहक लाल पत्थर (ETV BHARAT)

आयोजन में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव, बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष हमेंत खंडेलवाल सहित कई दिग्गजों के साथ बीजेपी अनुसूचित मोर्चा के नेता मौजूद रहे. सभी ने एक स्वर में जातिवाद और छुआछूत जैसी सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध लड़ने का आह्वान किया. कार्यक्रम में संत रविदास मंदिर का खास उल्लेख किया गया. अब इस कलश यात्रा को गांव-गांव तक लेकर जाने की योजना बीजेपी ने बनाई है.

चुनाव के समय जातीय समीकरण साधने की जुगत

वरिष्ठ पत्रकार देवदत्त दुबे कहते हैं "सामाजिक समरसता की बात सभी दल करते हैं, लेकिन जब भी चुनाव की बात आती है तो जातीय समीकरण साधने की प्रक्रिया चलती है. आदिवासी वोटों के लिए बिरसा मुंडा जयंती, हबीबगंज स्टेशन का नाम रानी कमलापति रखना, ये सब आदिवासी वर्ग को रिझाने के प्रयास थे. इस मंदिर को बहुप्रचारित किया जाएगा. लोकार्पण में यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी आमंत्रित किया जाएगा. इस तरह के 100 प्रयास होते हैं, जिनमें से 10 प्रयास ही सफल होते हैं. इसका असर आसपास जरूर पड़ेगा."

अब संतों के नाम पर राजनीति : सुरेंद्र चौधरी

पूर्व मंत्री व कांग्रेस नेता सुरेंद्र चौधरी कहते हैं "भाजपा का संतों, महात्माओं, महापुरुषों और भगवान से कोई लेना-देना नहीं है. बीजेपी इनका राजनीतिकरण करके वोट हासिल करना चाहती है. इसी उद्देश्य को लेकर भाजपा ने रविदास मंदिर का भूमिपूजन किया था. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक साल में दो बार सागर आए. पहले उन्होंने मंदिर की घोषणा की, फिर महाकुंभ किया, तब भी चुनाव था और जब भूमिपूजन करने आए, तब मध्य प्रदेश और केंद्र के चुनाव पास में थे. अब पंजाब और उत्तर प्रदेश के चुनाव हैं और अगले साल प्रदेश में नगरीय निकाय चुनाव होना हैं."

संत रविदास मंदिर के उद्घाटन में विलंब (ETV BHARAT)

कांग्रेस का आरोप- चढ़ावा चोरी से घबराई बीजेपी

कांग्रेस का आरोप है "अनुसूचित जाति वोट बैंक को साधने के लिए संत रविदास और गंगाजल का सहारा बीजेपी ले रही है. घबराई हुई बीजेपी को एकमात्र सहारा संत रविदास का रह गया है. राम मंदिर में चढ़ावा चोरी हो जाने से बीजेपी में घबराहट है. अब इसलिए संत और महात्माओं के चरणों में जाकर उनकी फोटो दिखाकर लोगों की वोट हासिल करने के लिए भ्रमित करने की कोशिश है, जोकि नाकाम साबित होगी."

मंदिर जाने के लिए फोरलेन सकड़

भाजपा विधायक विधायक प्रदीप लारिया कहते हैं "मंदिर का काम 95% हो चुका है. अभी स्टेडियम से लेकर रविदास मंदिर तक और मंदिर से सांईखेड़ा रोड फोरलेन तक सड़क का निर्माण हुआ है. एक सड़क और बनाने की जरूरत है. मकरोनिया चौराहे से वटालियन और वटालियन से मुक्तिधाम से ऐसी सड़क बनाई जा सकती है. जहां लोग पैदल चलकर मंदिर पहुंच सकेंगे."

संत रविदास मंदिर के निर्माण कार्यों का निरीक्षण (ETV BHARAT)

बीजेपी विधायक बोले- मंदिर का सिसायत से लेना-देना नहीं

मंदिर के लोकार्पण का समय यूपी और पंजाब विधानसभा चुनाव देखकर किए जाने के सवाल पर विधायक प्रदीप लारिया कहते हैं "ऐसा नहीं है और अभी कोई ऐसा विषय भी नहीं है. संत रविदास मंदिर का जब 2023 में भूमिपूजन हुआ था, उस समय भी लोगों ने कहा था कि चुनाव के कारण बन रहा है. लेकिन आज संत रविदास की 650 वीं जयंती मनाई जा रही है. मुझे लगता है कि इससे उपयुक्त कोई समय नहीं हो सकता है. प्रधानमंत्री मोदी मंदिर का लोकार्पण करेंगे."

राजस्थान के कारीगरों की कला, मनमोहक लाल पत्थर

सागर के मकरोनिया नगरपालिका क्षेत्र के बड़तूमा में संत रविदास मंदिर को मध्य प्रदेश पर्यटन विभाग द्वारा बनाया गया है. राजस्थान के धौलपुर के वंशीपहाडपुर के लाल पत्थरों से मंदिर बना है. 66 फीट ऊंचे मंदिर के गर्भगृह में बिना लोहे के केवल पत्थर, रेत और गिट्टी का प्रयोग कर भव्य और दिव्य स्वरूप दिया गया है. ये मंदिर 5500 वर्ग फीट में नागर शैली की तर्ज पर तैयार हुआ है.

मंदिर का उद्घान फरवरी 2027 में संभव (ETV BHARAT)

परिसर में संत रविदास के जीवन का वर्णन दीवार पर कलाकृति (म्युरल स्कल्प्चर) के माध्यम से किया गया. दो भव्य प्रवेश द्वार के अलावा विशाल वाहन पार्किंग की व्यवस्था भी की गई है. इसके अलावा संत रविदास के दर्शन को प्रदर्शित करने के लिए व्याख्या संग्रहालय (इंटरप्रिटेशन म्यूजियम) का निर्माण भी किया गया है. इसमें संत रविदास के जीवन, दर्शन, पंथ और साहित्य से जुड़ी चार गैलरी बनाई गई हैं.

संत रविदास मंदिर परिसर में भक्त निवास भी

संत रविदास परिसर में देश-विदेश से आने वाले श्रृद्धालुओं के लिए विशाल भक्त निवास भी बनाया गया है. यहां देश विदेश से आने वाले विद्वान, भक्त, रविदास पंथ के साधक और श्रृद्धालुओं को ठहरने का इंतजाम होगा. जहां 15 एसी कमरे, 50 व्यक्तियों की क्षमता वाला आवासगृह भी होगा. परिसर में अल्पाहार गृह भी है. तंबू के आकार वाले इस गृह में नाश्ता और भोजन किया जा सकेगा. यहां बैठने के लिए पारम्परिक बैठक व्यवस्था होगी.