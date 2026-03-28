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संसद में गूंजा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मुद्दा, प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग और स्थानीय रोजगार की मांग

सांसद लता वानखेड़े ने लोकसभा में पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स निर्माण का मुद्दा उठाया ( ETV Bharat )

सागर: संसद के बजट सत्र के दौरान लोकसभा में सागर में 50 हजार करोड़ रूपये की लागत से बन रहे पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का मुद्दा गूंजा. सागर लोकसभा सांसद लता वानखेड़े ने परियोजना को लेकर संसद में कई मुद्दा उठाया. उन्होंने कहा कि ये परियोजना केवल एक औद्योगिक विस्तार नहीं, बल्कि हमारे बुंदेलखंड क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक कायाकल्प का सबसे बड़ा आधार है. इसी को ध्यान में रखते हुए सदन के माध्यम से सरकार के समक्ष स्थानीय लोगों को रोजगार, स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना, पर्यावरण संरक्षण और परियोजना में पारदर्शिता और मानीटरिंग की महत्वपूर्ण मांगें रखी है.

सागर लोकसभा क्षेत्र में स्थित बीना रिफाइनरी में 50 हजार करोड़ रूपये की लागत से पेट्रोकेमिकल्स कॉम्प्लेक्स का निर्माण हो रहा है. स्थानीय सांसद लता वानखेड़े ने लोकसभा में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स के निर्माण पर चर्चा करते हुए स्थानीय रोजगार को प्राथमिकता देने की बात कही. उन्होंने संसद कहा कि इस विशाल परियोजना से उत्पन्न होने वाले हजारों अवसरों में क्षेत्र के स्थानीय युवाओं को रोजगार में प्राथमिकता मिले, ताकि पलायन पर रोक लग सके.

संसद में गूंजा पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का मुद्दा (ETV Bharat)

विशेष मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट तंत्र बनाने की मांग

उन्होंने संसद में सरकार से मांग करते हुए कहा, "स्थानीय युवाओं को तकनीकी रूप से कुशल बनाने के विशेष स्किल डेवलपमेंट सेंटर की स्थापना किया जाए. 50 हजार करोड़ रूपए के निवेश की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए एक विशेष मॉनिटरिंग और सोशल ऑडिट तंत्र बनाया जाए. जिससे परियोजना में पारदर्शिता सुनिश्चित हो सके. क्षेत्र में विकास के साथ-साथ प्रकृति का संतुलन बना रहे, इसके लिए पर्यावरणीय मानकों का कड़ाई से पालन हो."

लोकसभा के बजट सत्र में सांसद लता वानखेड़े ने सशक्त सागर और समृद्ध बुंदेलखंड के विकास के लिए कई मुद्दे उठाए. बुंदेलखंड में रेल कनेक्टिविटी बढ़ाने और लंबित रेल परियोजनाओं को जोर-शोर से उठाया. इसके अलावा बुंदेलखंड में सड़कों के जाल बिछाकर बुंदेलखंड के विकास की रफ्तार तेज करने की मांग उठाई है.