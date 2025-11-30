ETV Bharat / state

बीना विधायक निर्मला सप्रे की सदस्यता पर फिर सवाल, सांसद लता वानखेड़े ने ऐसा क्या कह दिया

सागर: भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल 4 दिन पहले सागर आए थे. यहां उन्होंने सागर के 2 दिग्गज नेताओं को एक मंच पर लाकर सियासी दूरियां कम कराई. वहीं बीना विधानसभा क्षेत्र से विधायक निर्मला सप्रे मंच पर उपस्थित नहीं थीं, जिसको लेकर राजनीति गरमाई हुई थी. यह मामला थमा नहीं था कि शनिवार को बीना में आयोजित एसआईआर सर्वे बैठक में शामिल भाजपा प्रदेश महामंत्री एवं सांसद लता वानखेड़े ने ऐसा बयान दिया है जिससे सियासी भूचाल आ गया है.

बैठक में सांसद लता वानखेड़े ने कहा, "बीना विधायक निर्मला सप्रे ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की योजनाओं से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा था. वह हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही हैं और प्रत्येक कार्यकर्ता को अपना मानकर कार्य कर रही हैं. अभी वह हमारे साथ हैं और आगे भी हमेशा हमारे साथ रहेंगी, लेकिन पार्टी छोड़कर दूसरी पार्टी में जाने पर एक प्रक्रिया होती. उसमें फिर से चुनाव सुनिश्चित होता है. अभी तकनीकी कारण से इस दिशा में नहीं गए हैं, लेकिन जल्दी जाएंगे."

एसआईआर सर्वे मीटिंग में शामिल हुईं सागर सांसद (ETV Bharat)

प्रदेश महामंत्री के बयान से गरमा गई राजनीति

बीना विधायक निर्मला सप्रे के साथ बीजेपी कार्यालय में शनिवार को एसआईआर सर्वे को लेकर बीएलओ और कार्यकर्ताओं के बीच बैठक आयोजित हुई. जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में सागर सांसद लता वानखेड़े पहुंची थी. मंच से उन्होंने यह सिद्ध कर दिया कि विधायक निर्मला सप्रे भाजपा में है. जबकि कुछ दिन पहले मीडिया के सवाल पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने कहा था "निर्मला सप्रे कौन हैं और मैं उन्हें नहीं जानता हूं."

'एक वोट से हो जाती है हार-जीत'

प्रदेश महामंत्री एवं सागर सांसद वानखेड़े ने भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि "एसआईआर के माध्यम से जमीन तैयार करते हैं और फिर फसल लहलहाती है. समय के पूर्व ही 100 प्रतिशत कार्य करना है, जो अभी 89 प्रतिशत हुआ है. मतदाता सूची में एक-एक नाम जरूरी है, क्योंकि एक वोट से हार, जीत हो जाती है. इसके लिए समय भी कम बचा हुआ है."