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सागर में VIP आम बागान, बुंदेलखंड में चख सकते हैं जापान के मियाजाकी का स्वाद, एक से बढ़कर एक वैरायटी

सागर के संजय अग्रवाल की बात करें, तो सागर के राजघाट डैम के पास उन्होंने करीब 6 एकड़ जमीन खरीदी, जो एक तरह से बंजर थी. पहले उन्होंने जमीन को खेती लायक बनाया, फिर यहां पर फलदार पौधे लगाना शुरू किए. वैसे तो उन्होंने यहां पर कई तरह के फलदार पौधे लगाए हैं, लेकिन यहां पर सबसे ज्यादा आम के पेड़ हैं. जिनकी संख्या 300 तक है. इन आम के पेड़ों की खासियत ये है कि यहां लंगड़ा, चौंसा तोतापरी, हापुस जैसी वैरायटी तो मिलेगी ही, साथ ही यहां पर जापान की मियाजाकी, थाईलैंड की रेड आइवरी, किंग आफ चपाता और डाॅग मेंगों जैसी वैरायटी भी मिल जाएगी.

सागर के संजय अग्रवाल ने करीब 6 एकड़ जमीन पर आम के करीब 300 पेड़ लगाए हैं. जिसमें मियाजाकी के भी करीब 15-20 पेड़ हैं. मियाजाकी 5 हजार से 10 हजार रुपए किलो की कीमत पर मुंबई एक्सपोर्ट कर रहे हैं. खास बात ये है कि इस बागान में मियाजाकी के अलावा अरूणिमा, रेड आइवरी, किंग ऑफ चपाता और डॉग मैंगो वैरायटी है, जो सभी एक्सपोर्ट होती है.

सागर: आम एक ऐसा फल है, जो 100 रुपए से लेकर 10 हजार रुपए किलो तक बिकता है. आम की ऐसी-ऐसी वैरायटी आज बाजार में आती है कि अगर उनका स्वाद आप चखना चाह रहे हैं, तो जेब ज्यादा ढीली करनी होगी. ऐसी ही आम की किस्म मियाजाकी है, जो जापान के मियाजाकी शहर के नाम पर है. ये दुनिया के महंगे और दुर्लभ प्रजाति के आम से जाने जाते हैं. खास बात ये है कि मियाजाकी का स्वाद अब बुंदेलखंड में आसानी से चख सकते हैं.

संजय अग्रवाल बताते हैं कि "मैंने अपने 6 एकड़ के खेत में करीब 250 से 300 आम लगाए हैं. इसमें आम की करीब 15 से 10 वैरायटी है. जिसमें लंगड़ा, चौंसा, आम्रपाली, तोतापरी, बनाना मैंगो, रत्नागिरी हापुस यहां लगाया हुआ है. साथ ही मैंने मियाजाकी, रेड आइवरी, अरूणिमा जैसी दुर्लभ वैरायटी भी यहां पर लगाई है.

बाजार में भी बेचते हैं आम (ETV Bharat)

मियाजाकी लगाने के लिए हुए ठगी का शिकार

संजय अग्रवाल बताते हैं कि मियाजाकी वैरायटी लगाने के लिए उन्हें मेहनत के साथ ठगी का शिकार भी होना पड़ा है. मियाजाकी जापान की वैरायटी है और बड़ी मुश्किल से भारत के अंदर लगता है. जिसे मैंने यहां लगाने की कोशिश की और मैं सफल भी हुआ. मियाजाकी के करीब 20 पेड़ लगाए हैं. पहले मैंने मंगवाए, तो मेरे साथ चीटिंग भी हुई. मुझे मियाजाकी मैंगो के नाम पर दूसरी वैरायटी भेज दी गयी. इसके बाद मैं खुद कोलकाता गया और वहां से लेकर आया. फिर मैंने लगाया, तो मुझे सफलता भी मिली.

6 एकड़ खेत में 250-300 तक आम के पेड़ (ETV Bharat)

ढाई लाख रुपए में हुई थी नीलाम

संजय अग्रवाल बताते हैं कि मियाजाकी की जब जापान में नीलामी हुई तो 3 हजार डाॅलर प्रति किलो बिका था. जिसकी भारतीय मुद्रा में कीमत करीब ढाई लाख रुपए थी. आज की तारीख में भारत में मुंबई में 5 हजार से लेकर 10 हजार तक किलो के भाव से भेजते हैं. इसे एग्स ऑफ सनशाइन के नाम से भी जाना जाता है. ये बिल्कुल लाल रंग का होता है. मैं यहां से 5 हजार से लेकर 10 हजार किलो ग्राम के रेट पर मुंबई भेजता हूं. मुंबई के व्यापारी इसे एक्सपोर्ट करते हैं.

मियाजाकी के अलावा कई एक्सपोर्ट क्वालिटी प्रजाति

यहां पर अरूणिमा आम की वैरायटी भी लगी हुई है. अरूणिमा की बात करें, तो इसकी मार्केट वैल्यू 1000 रुपए से लेकर 1500 रुपए किलो तक है. इसके अलावा थाईलैंड की रेड आइवरी मैंगो वैरायटी यहां पर लगाई है. ये गुलाबी और लाल कलर का होता है. ये काफी बड़ा और मीठा होता है. इसके अलावा किंग ऑफ चपाता भी काफी अच्छा मैंगो होता है, वो भी यहां लगा हुआ है. डाॅग मैंगो वैरायटी भी काफी स्वादिष्ट है.