सागर में सफाईकर्मी की डंडे से पीट-पीटकर हत्या, नाराज लोगों ने जमकर काटा बवाल
सागर में खुरई नगर पालिका परिषद के कर्मचारी की हत्या के बाद गुस्साई भीड़ ने किया प्रदर्शन, सड़क जाम कर मुआवजे की उठाई मांग.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 6:56 PM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सागर में खुरई नगर पालिका कर्मचारी के मर्डर का सनसनीखेज मामला सामने आया है. जहां ड्यूटी के दौरान सफाई कर्मी दीपक पथरौल को डंडे से पीट-पीट मार डाला गया. साथ ही दो अन्य कर्मचारियों पर भी हमला करने का प्रयास किया गया, लेकिन दोनों ने मौके से भाग कर अपनी जान बचाई. इस घटना के बाद से सफाई कर्मियों में भारी आक्रोश है और वे सड़क पर चक्का जाम किये हुए हैं. खुरई क्षेत्र में बीते 8 घंटे के अंदर दूसरी हत्या की घटना सामने आई है जिससे क्षेत्र में दहशत का माहौल है.
वार्ड में सफाई करते समय हुई घटना
जानकारी के अनुसार, खुरई नगर पालिका परिषद का कर्मचारी दीपक शास्त्री, शहर के संत कबीर दास वार्ड में सफाई कर रहा था, तभी अक्षय नाम के एक युवक ने सफाईकर्मी पर लाठियों से हमला कर दिया. जिससे मौके पर ही उसकी जान चली गई. हत्या की वारदात से पहले आरोपी ने घटनास्थल पर मौजूद एक अन्य व्यक्ति पर डंडे से हमला कर उसे भी घायल कर दिया.
दर्जनों लोगों के सामने सफाईकर्मी की निर्मम हत्या
घटना की सूचना मिलने पर अन्य सफाई कर्मचारी भी घटनास्थल पर पहुंचे. सफाईकर्मी प्रतिपाल ने बताया कि "लगभग 20 लोगों के सामने यह घटना हुई, लेकिन कोई भी बीच बचाव के लिए आगे नहीं आया. सूचना मिलने पर नगरपालिका के अधिकारी और भारी पुलिस बल मौके पर पहुंचा."
चौराहे पर शव और कचरा वाहन रखकर प्रदर्शन
घटना के बाद सफाई कर्मचारियों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया और आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की. कर्मचारियों ने परसा चौराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया, दोनों तरफ कचडे़ से भरे नगर पालिका के वाहन रखकर रास्ता जाम कर दिया. मृतक के परिजन ने मांग करते हुए कहा कि "आरोपी को तत्काल गिरफ्तार कर सख्त कार्यवाही की जाए और बुलडोजर चलाकर आरोपी का घर गिराया जाए. इसके अलावा मृतक की पत्नी को नौकरी और मुआवजा दिया जाए."
खुरई एसडीओपी सचिन परते ने बताया कि "नगर पालिका के सफाई मित्र का खून से लथपथ शव पड़ा हुआ मिला है. मामले की जांच की जा रही है."