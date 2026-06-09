ड्राइंग रूम में सोफे के पीछे आराम फरमा रहा था रसेल वाइपर, एशिया का सबसे जहरीला सांप
सागर में एक घर में एशिया का सबसे खतरनाक सांप मिला. सर्पमित्र अकील बाबा ने कड़ी मशक्कत के बाद रेस्क्यू किया.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : June 9, 2026 at 11:38 AM IST
सागर : रसेल वाइपर इतना खतरनाक सांप होता है कि अगर किसी को डस ले तो अस्पताल पहुंचने का मौका भी नहीं मिलता. ऐसा सांप किसी के घर के भीतर पहुंच जाए तो सोचो क्या हाल होगा. ऐसा ही कुछ सागर की गुरधाम कॉलोनी में हुआ. जब खतरनाक रसेल वाइपर प्रजाति का सांप एक घर में घुस गया और सोफे के पीछे आराम फरमाने लगा.
परिवार के लोगों ने उसे देखा तो स्नैककैचर अकील बाबा को कोबरा सांप बताकर बुलाया. स्नैक कैचर बिना किसी तैयार के सांप पकड़ने पहुंच गए. जब उन्होंने देखा कि ये तो रसेल वाइपर है तो उनकी भी सांसे अटक गयी.
स्नैककैचर ने बड़ी मुश्किल से काबू में किया
सोमवार शाम को शहर की गुरुधाम कॉलोनी में हडकंप मच गया. मशहूर स्नैककैचर अकील बाबा को फोन पहुंचा कि उनके घर पर कोबरा सांप घुस गया है और सोफे के पीछे छिपा है. अनुभवी स्नैककैचर एक लकड़ी लेकर कोबरा को पकड़ने पहुंच गए. जब उन्होंने सोफे को हटाकर सांप देखा तो कुछ देर के लिए उनकी सांस भी हलक में अटक गई, क्योंकि रसेल वाइपर को पकड़ने के हिसाब की तैयारी से वह नहीं आए थे.
उन्होंने अपने अनुभव के चलते रसेल वाइपर को बमुश्किल काबू में कर लिया. इस खतरनाक सांप को काबू करने में उन्हें काफी दिक्कत हुई. जब वह काबू में आ गया तो घर के लोगों ने राहत की सांस ली.
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रेस्क्यू के बाद क्या बोले स्नैककैचर
स्नेक कैचर अकील बाबा ने बताया "गुरुधाम कॉलोनी से मुझे फोन पहुंचा था कि उनके घर पर कोबरा सांप घुस गया है. मैं कोबरा समझ कर सिर्फ एक लकड़ी लेकर सांप पकड़ने के लिए पहुंच गया. लेकिन जब मैंने घर में सोफे के पीछे छिपे सांप को देखा, तो वह रसेल वाइपर था ,जो काफी खतरनाक सांप होता है और अगर किसी को काट ले, तो कुछ ही मिनट में उसे व्यक्ति की मौत हो जाती है. क्योंकि शरीर में खून के थक्के जमने लगते हैं."
अकील बाबा ने बताया "मैंने इस सांप को बमुश्किल काबू में किया और अब इसे जंगल में छोड़ूंगा. ज्यादा गर्मी पड़ने के कारण सांप ठंडक की तलाश में इधर-उधर घुस रहे हैं और इसी वजह से रसेल वाइपर घर में घुस गया होगा."