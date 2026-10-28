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व्हाइट टॉपिंग का कमाल! सागर की सड़कों में 20 साल तक न गड्ढे दिखेंगे और न जलभराव होगा

सड़क निर्माण में व्हाइट टॉपिंग का कमाल ( ETV BHARAT )

सागर : सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक ने क्रांति ला दी है. नई तकनीक से बनने वाली सड़क में गुणवत्ता और लंबी उम्र के साथ वाहनों के माइलेज का भी ध्यान रखा जा रहा है. इस तकनीक के आधार पर सागर शहर में उन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रमुख हाइवे और सड़कों को कनेक्ट करती हैं. इस तकनीक को व्हाइट टॉपिंग तकनीक (White Topping Technology) कहते हैं. इसका उपयोग पुरानी डामर की सड़कों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है.

सड़क को बार-बार मरम्मत की जरूरत नहीं