व्हाइट टॉपिंग का कमाल! सागर की सड़कों में 20 साल तक न गड्ढे दिखेंगे और न जलभराव होगा

व्हाइट टॉपिंग का कमाल! सागर की सड़कों में 20 साल तक न गड्ढे दिखेंगे और न जलभराव होगा
सागर में भी व्हाइट टॉपिंग तकनीक से सड़क निर्माण. 20 साल चलने का दावा. बार-बार रिपेयरिंग का झंझट खत्म. कपिल तिवारी की रिपोर्ट
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : October 28, 2026 at 3:30 PM IST|
Updated : October 28, 2026 at 4:30 PM IST
सागर : सड़क निर्माण में आधुनिक तकनीक ने क्रांति ला दी है. नई तकनीक से बनने वाली सड़क में गुणवत्ता और लंबी उम्र के साथ वाहनों के माइलेज का भी ध्यान रखा जा रहा है. इस तकनीक के आधार पर सागर शहर में उन सड़कों का निर्माण किया जा रहा है, जो प्रमुख हाइवे और सड़कों को कनेक्ट करती हैं. इस तकनीक को व्हाइट टॉपिंग तकनीक (White Topping Technology) कहते हैं. इसका उपयोग पुरानी डामर की सड़कों को मजबूती प्रदान करने के लिए किया जाता है.
सड़क को बार-बार मरम्मत की जरूरत नहीं
व्हाइट टॉपिंग तकनीक से बनने वाली सड़क हर साल बारिश के बाद मरम्मत की जरूरत नहीं पड़ती. निर्माण के 10 साल तक इन सड़कों में गड्ढे या जलभराव जैसी समस्या नहीं आती. इस तकनीक की सड़क की सतह चमकदार होने के कारण रात के समय कम रोशनी में भी अच्छी दृश्यता के कारण दुर्घटना का खतरा नहीं रहता. भीषण गर्मी में भी ऐसी सड़कें कम गर्म होती हैं और वाहनों के माइलेज पर असर नहीं पड़ता.
सिविल लाइन से मकरोनिया तक निर्माण
सागर शहर में सिविल लाइन से मकरोनिया की दूरी महज 3.2 किमी है. लेकिन ये सबसे व्यस्त सड़क है. क्योंकि यहां से कानपुर, रीवा, जबलपुर, टीकमगढ़ तरफ के भारी और यात्री वाहन आते हैं. शहर का रोजाना का ट्रैफिक अलग है. अब तक इस सड़क की हालत ये थी कि हर बारिश के बाद गड्ढों और जलभराव के कारण बार-बार मरम्मत करना पड़ती थी. लेकिन अब इस सड़क को व्हाइट टॉपिंग तकनीक से बनाया जा रहा है.
इस तकनीक के तहत पुरानी डामर की सड़क की ऊपरी सतह को खुरचकर सीमेंट-कंक्रीट की मजबूत परत बिछाई जाती है. इसमें नई सड़क बनाने पूरा बेस दोबारा नहीं खोदना पड़ता, बल्कि पुरानी डामर की सड़क ही कंक्रीट की परत के नीचे एक मजबूत आधार का काम करती है. सड़क पर 6 से 10 इंच मोटी सीमेंट-कंक्रीट की परत चढ़ाई जाती है. कंक्रीट सेट होने के बाद सड़क पर छोटे कट्स लगाते हैं, ताकि तापमान और दबाव से सड़क में दरारें न आएं.
सागर में बम्होरी से गढ़पहरा की सड़क
सागर और नरयावली विधानसभा क्षेत्र को कनेक्ट करने वाली मुख्य सड़क को लेकर नरयावली विधायक प्रदीप लारिया का कहना है "सिविल लाइन मकरोनिया सड़क पर काफी ट्रैफिक रहता है. इसका बनना बहुत अनिवार्य था. वह खुद सिविल इंजीनियर है. इस तकनीक से सड़क निर्माण बहुत तेज गति से होता है. पहले डामर की सड़क थी, उसके ऊपर कंक्रीट की सड़क बन रही है. एनएच 26 सड़क पहले मकरोनिया से गुजरती थी, बम्होरी से लेकर गढ़पहरा तक की सड़क को हर 2-3 साल में दोबारा बनाना पड़ता था. आज उस सड़क को बने करीब 8-9 साल हो गए हैं, लेकिन सड़क आज भी जस की तस है."
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सड़क निर्माण की व्हाइट टॉपिंग तकनीक
थिन व्हाइट टॉपिंग : कंक्रीट की परत लगभग करीब 4 से 8 इंच मोटी.
अल्ट्रा थिन व्हाइट टॉपिंग : कम ट्रैफिक वाली सड़क, 2-4 इंच कंक्रीट परत
व्हाइट टॉपिंग तकनीक के फायदे
- डामर की सड़क के मुकाबले व्हाइट टॉपिंग वाली सड़क की उम्र 20 से 25 साल
- रखरखाव में कम खर्च, बार-बार गड्ढे भरने और मरम्मत का झंझट नहीं
- बारिश के मौसम में भी पानी भरने पर सड़क को नुकसान नहीं
- इस तकनीक की सड़क की सतह पर धूप का कम असर
- अर्बन हीट आइलैंड प्रभाव में कमी से वाहनों का माइलेज अच्छा