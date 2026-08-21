कश्मीर से कन्याकुमारी जाने वाला NH 44 सागर में बदहाल, 162 किमी सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे
गड्ढों में तब्दील देश का सबसे बड़ा हाईवे, मरम्मत नहीं होने तक कांग्रेस ने की टोल वसूली बंद करने की मांग, कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : August 21, 2026 at 11:32 AM IST
सागर: देश के सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 की बात करें, तो मध्य प्रदेश के सागर जिले से हाईवे का 162 किमी हिस्सा गुजरता है. लेकिन आज हालात ये है कि शायद ही कहीं नेशनल हाईवे पर अच्छी सड़क मिल जाए. हर जगह गड्ढे होने के कारण वाहनों की रफ्तार धीमी हो गई है. आए दिन सड़क हादसे होते हैं और थोड़ी सी बारिश में गड्ढों के कारण वाहनों में भी नुकसान होता है.
नेशनल हाईवे 44 की बदहाली को लेकर कांग्रेस जहां आंदोलन का मन बना रही है और नेशनल हाईवे में सुधार होने तक टोल वसूली बंद करने की मांग कर रही है. वहीं, सागर सांसद ने कहा, '' नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत के लिए मैंने कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की है और मेरा एक ही लक्ष्य है कि नेशनल हाईवे 44 को एक नया नवजीवन मिले और लोगों की परेशानी समाप्त हो.''
162 किलोमीटर सड़क पर गड्ढे ही गड्ढे
देश के उत्तरी छोर श्रीनगर से दक्षिणी छोर कन्याकुमारी तक बने सबसे बड़े नेशनल हाईवे 44 की बदहाली किसी से छुपी नहीं है. मध्य प्रदेश में ये हाईवे तीन जिलों से गुजरता है. उत्तर प्रदेश के ललितपुर से होते हुए सागर में प्रवेश करता है. सागर में करीब 162 किमी इस हाईवे की लंबाई है. सागर से नरसिंहपुर और सिवनी होते हुए हाइवे नागपुर के लिए निकल जाता है. सागर जिले से गुजरने वाले इस रोड के हिस्से की बदहाली किसी से छुपी नहीं है. जगह-जगह बड़े-बड़े गड्ढे हो गए हैं और हाल ही में हुई बारिश के चलते इन गड्ढों में पानी भरा होने के कारण रोजाना हादसे हो रहे हैं.
लंबी दूरी की माल ढुलाई करने वाले वाहनों की रफ्तार थम गई है. एनएचएआई की गाइडलाइन के विपरीत जानवर नेशनल हाईवे पर कब्जा जमाए रहते हैं. मरम्मत के नाम पर रस्म अदायगी की जा रही है. डिवाइडरों में पेड़ नहीं लगाए जा रहे हैं. लेकिन टोल वसूली सख्ती से की जा रही है. इन हालातों में नेशनल हाईवे 44 से गुजरने वाले वाहनों की संख्या भी कम हो रही है और लोग वैकल्पिक मार्ग तलाशने लगे हैं.
आंदोलन की चेतावनी, कांग्रेस की टोल वसूली बंद करने की मांग
कमलनाथ सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे हर्ष यादव कहते हैं कि, ''एनएचएआई द्वारा गाइडलाइन का पालन नहीं किया जा रहा है. नेशनल हाईवे की बदहाली को लेकर मैं कई बार केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को पत्र लिख चुका हूं. लेकिन नेशनल हाईवे की हालत में कोई सुधार नहीं हो रहा है. सागर जिले में मालथौन से प्रवेश करने वाला नेशनल हाईवे देवरी से होकर गुजरता है. मध्य प्रदेश की सीमा में सागर से ही प्रवेश करता है और मध्य प्रदेश में प्रवेश करते ही हाईवे पर गड्ढों के अलावा कुछ नजर नहीं आता है.
हर जगह गड्ढों के कारण दुर्घटनाएं हो रही हैं. वहीं नेशनल हाईवे पर हमेशा जानवरों का जमावड़ा रहता है. जबकि गाइडलाइन के अनुसार टोल कंपनी को इन जानवरों को हाईवे से हटाना होता है. हम कई बार नेशनल हाईवे की मरम्मत के लिए पत्राचार कर चुके हैं. लेकिन सरकार हमारी मांग पर ध्यान नहीं दे रही है और अब हम आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. हमारी मांग है कि जब तक नेशनल हाईवे की बढ़िया मरम्मत नहीं हो जाती है. तब तक इस हाइवे पर टोल वसूली स्थगित कर देना चाहिए.''
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क्या कहना है सागर सांसद का
सागर सांसद लता वानखेड़े ईटीवी भारत से बातचीत में कहती हैं, ''इसी तरह नेशनल हाईवे 26 के हालात बने थे और मैंने अभियान चलाकर हाईवे में सुधार कराया था और अब मेरा लक्ष्य है कि नेशनल हाईवे 44 को एक तरह से नवजीवन प्रदान किया जाए. इसके लिए मैं केंद्रीय भूतल परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से लगातार संपर्क में हूं. उन्होंने भी जल्द ही नेशनल हाईवे के सागर जिले वाले हिस्से में मरम्मत की बात कही है. मैं फिर से दिल्ली पहुंचकर उनसे मुलाकात करूंगी.''
पिछले दिनों जब केंद्रीय मंत्री विदिशा आए थे, तब भी मैंने उनसे चर्चा की थी और उन्होंने कहा था कि नेशनल हाईवे 44 की मरम्मत और उन्नयन दोनों पर सरकार काम कर रही है. सागर वाले हिस्से में जल्द ही मरम्मत का काम किया जाएगा.