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शादी के पहले बिखरे अरमान, कार की टक्कर में बाइक सवार 2 युवकों की मौत, युवती घायल

कार ने मारी बाइक को टक्कर, 2 युवकों की मौके पर मौत ( ETV Bharat )

जहां पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक को ऐसी टक्कर मारी कि, बाइक सवार युवक उछलकर थाने की रैलिंग तोड़ते हुए थाना परिसर में जा गिरे और दोनों युवकों की मौत हो गई. इन बाइक सवारों के साथ एक युवती भी थी, जिसे गंभीर चोटें आई हैं. पुलिस ने कार को जब्त कर कार चालकों को हिरासत में ले लिया है.

सागर: बेलगाम रफ्तार के साथ वाहन चलाने वालों के हौसले इतने बुलंद है कि थाने के सामने भी तेज रफ्तार में वाहन चलाकर हादसे की वजह बन रहे हैं. ताजा मामला सागर के बहेरिया थाना परिसर में सामने आया है.

थाने के सामने कार और बाइक में टक्कर, 2 युवकों की मौत

सागर जबलपुर मार्ग पर बहेरिया थाना के सामने शनिवार शाम करीब 5 बजे ऐसा हादसा सामने आया है, जिसमें कार की जोरदार टक्कर से बाइक सवार 2 युवक और युवतियां उछलकर थाने की रैलिंग तोड़ते हुए थाना परिसर में जा गिरे. बाइक सवार दोनों युवकों की मौके पर ही मौत हो गई और युवती गंभीर रूप से घायल हो गई.

बाइक पर सवार थे 2 युवक और 1 युवती (ETV Bharat)

कार सवारों को पुलिस ने हिरासत में लिया

इस घटना में कार सवार दोनों युवकों को मामूली चोटें आई हैं. प्राथमिक जांच में मृतकों की पहचान रामचरण अहिरवार (28 वर्ष) निवासी बरायठा और सुनील अहिरवार (23 वर्ष) निवासी बराज के रूप में हुई है. वहीं घायल युवती की पहचान खुशबू अहिरवार (20 वर्ष) निवासी बम्होरी बीका के रूप में हुई है. बहेरिया पुलिस ने कार चालक अमित यादव और उसके साथी को हिरासत में ले लिया है.

बाइक सवार युवक से होना थी घायल युवती की शादी

हादसे में घायल युवती खुशबू अहिरवार ने बताया, "उसकी शादी सुनील अहिरवार के साथ होने वाली थी. घायल युवती का इलाज होने के कारण पुलिस इस मामले में अभी ज्यादा पूछताछ नहीं कर सकी है.

बहेरिया थाना प्रभारी शशिकांत गुर्जर ने बताया, "कार और बाइक की टक्कर में 2 लोगों की मौत हुई है. मृतक कहां जा रहे थे, यह अभी साफ नहीं हो सका है. मृतकों के परिजन को घटना की सूचना दी गई है. मामला दर्ज कर घटना के कारणों की जांच की जा रही है."