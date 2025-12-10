ETV Bharat / state

रोड एक्सीडेंट में गंभीर कांस्टेबल एयर लिफ्ट, सागर से दिल्ली के लिए उड़ा हेलिकॉप्टर

बालाघाट से ड्यूटी कर लौट रहे पुलिस वाहन के एक्सीडेंट के बाद कांस्टेबल को एयरलिफ्ट किया. दिल्ली के सर गंगाराम हास्पिटल में होगा इलाज.

SAGAR CONSTABLE AIRIFTED
ढाना हवाई पट्टी से एयरलिफ्ट (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : December 10, 2025 at 5:43 PM IST

2 Min Read
सागर: बुधवार तड़के के सागर से गुजरने वाले नेशनल हाइवे पर बालाघाट से ड्यूटी कर लौट रहे मुरैना बम डिस्पोजल और डॉग स्कवॉयड के वाहन की कंटेनर से टक्कर हो गई. हादसे में पुलिस के 4 जवान शहीद हो गए. जवान राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए. राजीव को इलाज के लिए सागर की ढाना हवाई पट्टी से एयरलिफ्ट कर दिल्ली के सर गंगाराम हॉस्पिटल भेजा गया है.

दो वाहनों की आमने-सामने भीषण टक्कर

ढाना हवाई पट्टी पर कलेक्टर सागर संदीप जीआर, एसपी विकास सहवाल और अन्य पुलिस अधिकारियों की मौजूदगी में कांस्टेबल को हेलीकॉप्टर से एयरलिफ्ट किया गया. नेशनल हाइवे 44 पर बांदरी थाना इलाके की झीकनी घाटी पर भीषण सड़क हादसा हुआ था. बालाघाट से ड्यूटी कर मुरैना वापस जा रहा मुरैना बम डिस्पोज़ल और डॉग स्क्वॉड के जवानों के वाहन एमपी 03 ए 4883 की कंटेनर से आमने-सामने से टक्कर हो गयी. टक्कर इतनी जोरदार थी कि वाहन पूरी तरह चकनाचूर हो गया.

रोड एक्सीडेंट में गंभीर कांस्टेबल एयर लिफ्ट (ETV BHARAT)

घायल कांस्टेबल को एंबुलेंस से ढाना हवाई पट्टी लाए

सागर कलेक्टर संदीप जी आर ने बताया "नेशनल हाइवे पर हुई दुर्घटना में जवान राजीव चौहान (42 साल) गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल अवस्था में उनको एंबुलेंस के माध्यम से ढाना हवाई पट्टी लाया गया, जहां से एयर एंबुलेंस के माध्यम से एयरलिफ्ट कर दिल्ली की सर गंगा राम अस्पताल इलाज के लिए भेजा गया है." कंटेनर और पुलिस वाहन की टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरक्षक प्रद्मुन दीक्षित,अमन कौरव,चालक परमलाल तोमर (तीनों मुरैना निवासी) और डॉग मास्टर विनोद शर्मा (भिंड) की मौके पर ही मौत हो गयी.

SAGAR CONSTABLE AIRIFTED
घायल कांस्टेबल को एंबुलेंस से ढाना हवाई पट्टी लाए (ETV BHARAT)

तेज रफ्तार के कारण एक्सीडेंट

वाहन में सवार आरक्षक राजीव चौहान इस हादसे में गंभीर रूप से घायल हो गए. खुरई एसडीओपी सचिन परते ने बताया "घटना की सूचना मिलते ही आसपास के थानों का पुलिस बल मौके पर भेजा गया. फिलहाल माना जा रहा है कि तेज रफ्तार के कारण ये हादसा हुआ है. कंटेनर का ड्राइवर मौके से फरार हो गया. घटना की जांच की जा रही है, इसकी पूरी जांच के बाद ही घटनाक्रम के बारे में विस्तार से बताया जा सकेगा."

