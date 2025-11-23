रहली में बड़ा सड़क हादसा, बाइक की हुई बस से टक्कर, 4 लड़कों की मौत
सागर में रविवार सुबह बड़ा सड़क हादसा, बाइक सवार की बस से हुई टक्कर, रोड एक्सीडेंट में 4 की मौत.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 23, 2025 at 1:03 PM IST
सागर: रहली थाना के अनंतपुरा गांव के रहने वाले 4 किशोर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. चारों किशोर बाइक पर सवार थे और अनंतपुरा से सिमरिया की तरफ जा रहे थे. तभी उनकी बाइक की टक्कर बस से हो गई और चारों की मौत मौके पर हो गई. मृतकों की उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है. चारों पाल परिवार के हैं. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है.
बाइक पर सवार थे 4 किशोर
रहली थाना के अनंतपुरा गांव में रविवार की सुबह शोक की लहर दौड़ गई है. अनंतपुरा गांव के पाल परिवार के चार किशोर बाइक पर सवार होकर सिमरिया खेड़ा गांव की तरफ जा रहे थे. तभी सिमरिया से दमोह जा रही बस सीजी-18 एम- 3199 से बाइक की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा अनंतपुरा और सिमरिया रोड के बीच हुआ है. मृत किशोरों की उम्र 12 से 16 साल बताई जा रही है. घटना के बाद अनंतपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने मिल रही है. हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और किसी तरह की तनाव की स्थिति नहीं है.
- जौरासी पर फिर मौत का तांडव, ट्रैक्टर ट्रॉली पलटी, बंगाल के 3 मजदूरों की मौत
- गुना में रफ्तार का कहर, ट्रक और कार की आमने-सामने भिड़ंत, तीन दोस्तों की मौत
पुलिस बल मौके पर मौजूद
रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया कि "घटना सुबह करीब 8:00 बजे की है. जब सिमरिया से दमोह जा रही बस से एक ही बाइक पर सवार पाल परिवार के 4 किशोर टकरा गए और उनकी घटनास्थल पर ही मौत हो गई. हादसे की जानकारी मिलते ही मौके पर थाना से पुलिस बल भेजा गया है. मृतकों के शव पंचनामा की कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा है. बच्चों की उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है. फिलहाल प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक सवार बच्चों की बाइक अनियंत्रित होकर बस से टकराने की जानकारी मिल रही है. बस को पुलिस द्वारा जब्त कर लिया गया है."