ETV Bharat / state

रहली में बड़ा सड़क हादसा, बाइक की हुई बस से टक्कर, 4 लड़कों की मौत

सागर: रहली थाना के अनंतपुरा गांव के रहने वाले 4 किशोर की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई है. चारों किशोर बाइक पर सवार थे और अनंतपुरा से सिमरिया की तरफ जा रहे थे. तभी उनकी बाइक की टक्कर बस से हो गई और चारों की मौत मौके पर हो गई. मृतकों की उम्र 12 से 16 साल के बीच बताई जा रही है. चारों पाल परिवार के हैं. हादसे के बाद इलाके में शोक का माहौल है.

बाइक पर सवार थे 4 किशोर

रहली थाना के अनंतपुरा गांव में रविवार की सुबह शोक की लहर दौड़ गई है. अनंतपुरा गांव के पाल परिवार के चार किशोर बाइक पर सवार होकर सिमरिया खेड़ा गांव की तरफ जा रहे थे. तभी सिमरिया से दमोह जा रही बस सीजी-18 एम- 3199 से बाइक की टक्कर हो गई. टक्कर इतनी जोरदार थी कि चारों किशोर की मौके पर ही मौत हो गई. हादसा अनंतपुरा और सिमरिया रोड के बीच हुआ है. मृत किशोरों की उम्र 12 से 16 साल बताई जा रही है. घटना के बाद अनंतपुर गांव में शोक की लहर दौड़ गई है और स्थानीय लोगों में नाराजगी भी देखने मिल रही है. हालांकि पुलिस मौके पर पहुंच गई है और किसी तरह की तनाव की स्थिति नहीं है.