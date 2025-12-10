सागर में BDDS टीम की गाड़ी और कंटेनर में भिड़ंत, मुरैना बम स्क्वॉड के 4 जवानों की मौत
सागर में भीषण हादसा, BDDS टीम की गाड़ी और कंटेनर में जोरदार टक्कर, मुरैना बम स्क्वॉड के 4 जवानों की मौत.
ETV Bharat Madhya Pradesh Team
December 10, 2025
Updated : December 10, 2025 at 10:01 AM IST
सागर: मध्य प्रदेश के सागर में बुधवार सुबह एक भीषण हादसा हो गया. नेशनल हाईवे पर BDDS (Bomb Detection and Disposal Squad) टीम की गाड़ी और कंटेनर में भिड़ंत हो गई. हादसे में मुरैना बम स्क्वॉड के 4 जवानों की मौत हो गई. जबकि एक गंभीर रूप से घायल हो गया. जानकारी के मुताबिक, मुरैना बम स्क्वॉड की टीम बालाघाट में ड्यूटी कर वापस लौट रही थी तभी सागर जिले के बांदरी-मालथौन के बीच हाइवे पर उनके वाहन की कंटेनर से टक्कर हो गई. सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंच गई है और घायल को इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है.
जानकारी के मुताबिक, सागर जिले के बांदरी थाना क्षेत्र से निकले नेशनल हाईवे 44 पर स्थित झीकनी घाटी पर बुधवार तड़के एक भीषण सड़क हादसा हो गया. हादसे में मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वॉड के चार जवान शहीद हो गए, जबकि एक जवान गंभीर रूप से घायल हो गया. टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि वाहन पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया. बीडीडीएस के यह सभी आरक्षक बालाघाट में एक माह की ड्यूटी करने के उपरांत मुरैना जा रहे थे.
आमने सामने की हुई जोरदार टक्टर
जानकारी के मुताबिक, बीडीडीएस टीम की गाड़ी क्रमांक एमपी 03 ए 4883 में आरक्षक प्रधुमन दीक्षित, अनिल कौरव, चालक परमलाल तोमर (तीनों मुरैना निवासी) और डॉग मास्टर विनोद शर्मा (भिंड) के अलावा आरक्षक राजीव चौहान सवार थे. बालाघाट में एक माह की ड्यूटी करने के बाद मुरैना वापस जा रहे थे कि बुधवार तड़के इनका वाहन और कंटेनर में जोरदार टक्टर हो गई. जिसमें आरक्षक प्रधुमन दीक्षित, अमन कौरव, चालक परमलाल तोमर (तीनों मुरैना निवासी) और डॉग मास्टर विनोद शर्मा (भिंड) की दर्दनाक मौत हो गई. जबकि आरक्षक राजीव चौहान गंभीर रूप से घायल हो गए. घायल को सागर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
स्क्वॉड का डॉग सुरक्षित
इस पूरी घटना में मुरैना बम डिस्पोजल टीम का स्क्वॉड का डॉग सुरक्षित बताया जा रहा है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. प्राथमिक अनुमान तेज रफ्तार या वाहन से नियंत्रण खोने का लगाया जा रहा है. कंटेनर चालक की तलाश जारी है. प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंच चुके हैं.
वन वे के कारण हुआ है हादसा
बांदरी थाना प्रभारी सुमेर सिंह जगेत ने बताया कि, ''नेशनल हाईवे 44 पर काम लगा हुआ है. जिसके कारण घटना स्थल से एक-डेढ़ किमी पहले से ही वन वे शुरू हो जाता है. ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि सामने से आ रहा कंटेनर उन्हें दिखा नहीं और भिड़त हो गई. जिसमें चार आरक्षकों की मौत हो गई ओर एक गंभीर घायल है.''
ईश्वर से प्रार्थना है…
घटना की जांच की जा रही है
खुरई एसडीओपी सचिन परते ने बताया कि, '' सड़क हादसे में चार जवानों की जान गई है. घटना कैसे हुई है इसकी पूरी जांच के उपरांत ही बताया जा सकता है कि घटना कैसे हुई है.''
सीएम और भूपेंद्र सिंह ने हादसे पर जताया दुख
हादसे पर मुख्यमंत्री मोहन यादव और पूर्व गृहमंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने ट्वीट कर दुख जताया है. सीएम ने लिखा, आज सागर जिले में सुबह नक्सल विरोधी अभियान से ड्यूटी कर लौट रहे 4 पुलिसकर्मियों का एक भीषण सड़क दुर्घटना में निधन होने का समाचार हृदयविदारक है. हादसे में दिवंगत पुलिसकर्मियों को विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं. मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं. ईश्वर से प्रार्थना है कि दिवंगत आत्माओं को शांति प्रदान करें और घायल पुलिसकर्मी शीघ्र स्वस्थ हो.''
पूर्व गृहमंत्री एवं खुरई विधायक भूपेंद्र सिंह ने लिखा, ''बाँदरी-मालथौन के बीच बालाघाट ड्यूटी से लौटते समय मुरैना बम डिस्पोजल एवं डॉग स्क्वॉड के 4 वीर जवानों के सड़क दुर्घटना में निधन का समाचार अत्यंत हृदयविदारक है. इस दुःखद घड़ी में मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि दिवंगत जवानों की आत्मा को शांति प्रदान करें तथा शोकाकुल परिवारों को यह गहन आघात सहने की शक्ति दें. देश सेवा के प्रति उनका समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा.''