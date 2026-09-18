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सतत संघर्ष के बाद समाज सेवा में रमी रिटायर्ड DIG कविता सोहाने की जिंदगी के अनछुए पहलू

सागर की पहली महिला डीएसपी बनने के बाद डीआईजी पद से रिटायर्ड हुई कविता सोहाने जरूरतमंदों की नई उम्मीद. कपिल तिवारी की रिपोर्ट

Retd DIG Kavita Sohane
समाज सेवा में रमी रिटायर्ड डीआईजी कविता सोहाने (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 18, 2026 at 8:33 PM IST

4 Min Read
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सागर : संघर्ष भरा जीवन, मुश्किलों और चुनौतियों से लड़कर एमपीपीएससी से डीएसपी पद पर चयन और फिर मध्य प्रदेश के अलग-अलग इलाकों में सेवाएं. इस दौरान पुलिस ड्यूटी की जिम्मेदारियों के साथ समाजसेवा का काम भी सतत रूप से चलता रहा. ये कहानी है रिटायर्ड डीआईजी सविता सोहाने की. सेवानिवृत्ति के बाद अब वह जरूरतमंदों की नई उम्मीद बनकर उभरी हैं. ट्रस्ट का गठन कर वह अब गरीबों और असहायों की हरसंभव मदद कर रही हैं. गरीब बेटियों की पढ़ाई, कोचिंग, स्किल डेवलपमेंट के कई कार्यक्रम वह चला रही हैं.

जिंदगी का सफर इतना आसान नहीं रहा

रिटायर्ड डीआईजी कविता सोहाने ने अपने संघर्ष काल से लेकर अब तक की पूरी कहानी ईटीवी भारत से साझा की. उन्होंने बताया "पिता के असमय निधन के कारण उनकी मां ने बेटियों की पढ़ाई में बाधा नहीं आने दी. उनका परिवार मूल रूप से सिवनी का है. उनके पिता शंकर लाल सोहाने मध्य प्रदेश राज्य परिवहन निगम में अधिकारी थे. उनके संभाग स्तर पर ट्रांसफर होते रहते थे. उनका जन्म जन्म भोपाल में हुआ, उसके बाद ग्वालियर, जबलपुर और रायपुर में स्कूली पढ़ाई हुई."

रिटायर्ड डीआईजी कविता सोहाने जरूरतमंदों की नई उम्मीद (ETV BHARAT)

सागर जिले की पहली महिला डीएसपी

कविता सोहाने बताती हैं "उनकी पढ़ाई सागर गर्ल्स डिग्री कालेज और यूनिवर्सिटी में हुई. उनका चयन महिला एवं बाल विकास विभाग में सहायक महिला बाल विकास अधिकारी पद पर हुआ. करीब डेढ़ साल नौकरी के बाद मेरिट के आधार पर लेक्चरर बनी और आदिवासी ब्लॉक केसली में सेवाएं दी. फरवरी 1994 में वह डीएसपी पद पर चयनित हुई. उन्हें सागर जिले की पहली महिला डीएसपी बनने का गौरव हासिल हुआ."

बुंदेलखंड का माहौल और अनुशासित परिवार

रिटायर डीआईजी सविता सोहाने बताती हैं "मैं हमेशा कुर्ता और जींस पहनती थी. तब 1985-86 में बुंदेलखंड में लड़किया ऐसा नहीं करती थीं. परिवार में काफी अनुशासन था, पढ़ाई के लिए बाहर जाने की छूट थी, लेकिन 6 बजे शाम के पहले घर पहुंचना होता था. लड़कों से बात नहीं कर सकते थे. अगर घर पर कोई आया है तो बिना बुलाए ड्राइंग रूम में नहीं जाते थे. मैंने एनसीसी में बेस्ट कैडिट बनकर सी सर्टिफिकेट हासिल किया."

Retd DIG Kavita Sohane
किरण बेदी के साथ कविता सोहाने (ETV BHARAT)

पुलिस की नौकरी और समाजसेवा

पुलिस की नौकरी और समाजसेवा को लेकर सविता सोहाने बताती हैं "जनसेवा पुलिस के मुख्य उद्देश्य में शामिल है. इस तरह मुझे अधिकारिक प्लेटफॉर्म समाजसेवा का मिला. इसके साथ ही विरासत में भी समाजसेवा के संस्कार मिले. मेरे पिता सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते थे. मेरी मां तो समाजसेवा के कई कामों में आगे रहती थी. महिलाओं की मदद करना, धार्मिक सामाजिक आयोजन करना और गौ सेवा जैसे कामों में बढ़चढकर हिस्सा लेती थी."

कई राज्यों में काम कर रहा है ट्रस्ट

सविता सोहाने बताती हैं "उनका ट्रस्ट मध्यप्रदेश, राजस्थान, उत्तरप्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र में 87 जगहों पर समाजसेवा के काम कर रहा है. 12 कोचिंग इंस्टीट्यूट चल रहे हैं. जो अनाथालय और दिव्यांग बेटियां चला रही हैं. हम लोग उनको पढ़ाने के लिए मानदेय देते हैं. इन कोचिंग में उन बच्चों को पढ़ाते हैं, जिनके मां बाप मजदूर या कामगार वर्ग के होते हैं. इसके साथ-साथ हम पर्सनालिटी और स्किल डेवलपमेंट का काम भी कर रहे हैं."

बुंदेलखंड की बेटियों को संदेश

सविता सोहाने बताती हैं "बुंदेलखंड में अब बड़ा बदलाव आया है. माहौल कैसा भी हो, लेकिन सेल्फ डिसिप्लेन और घर से मिले संस्कार आपको मजबूत करते हैं. बेटी हो या बेटा, उसे स्कूल के बाद बाहर ही जाना है, तो आप उनको बेहतर पढ़ाई कराएं. मैं जब केसली में इंटर कॉलेज में लेक्चरर बनकर गयी, तो वहां सिर्फ एक लड़की थी. मैंने 4 साल में ऐसा माहौल बनाया कि वहां 65 बच्चियां पढ़ने लगी. मैं हमेशा कहती हूं कि बेटियों को पढ़ाना जरूर चाहिए."

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