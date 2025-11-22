सागर के रिटायर्ड डीईओ का संकल्प, गंगोत्री से रामेश्वरम तक की पदयात्रा पर निकले
सागर के रिटायर्ड डीईओ हरिप्रसाद कुर्मी ने लिया प्रमुख तीर्थस्थानों की पदयात्रा का संकल्प. अयोध्या, कामदगिरि के बाद गंगोत्री से रामेश्वरम तक कर रहे पदयात्रा.
Published : November 22, 2025 at 6:19 PM IST
सागर: जिला शिक्षा अधिकारी जैसे पद से रिटायर होने पर आराम से इतनी पेंशन मिलती है कि रिटायर व्यक्ति घूमने-फिरने और परिवार के साथ बढ़िया समय व्यतीत कर सकता है. सागर के आमेट गांव के रहने वाले रिटायर्ड जिला शिक्षा अधिकारी हरिप्रसाद कुर्मी गंगोत्री से रामेश्वरम तक की करीब 3 हजार किमी लंबी पदयात्रा कर रहे हैं. रामचरितमानस से प्रेरणा पाकर गंगा जल से भगवान शिव का अभिषेक करने हरिप्रसाद कुर्मी अपने कुछ साथियों के साथ पैदल चल पड़े हैं. अब तक 1100 किमी से ज्यादा चलने के बाद अपने गृह जिले पहुंचे और मंदिर में रात बिताकर आगे की यात्रा शुरू की.
रिटायर्ड डीईओ का संकल्प
हरिप्रसाद कुर्मी शिक्षा विभाग में अहम पदों पर रहे हैं. शहर से लगे हुए आमेट गांव में रहने वाले हरिप्रसाद कुर्मी सर्व शिक्षा अभियान में जिला समन्वयक और नरसिंहपुर जिले के जिला शिक्षा अधिकारी पद से रिटायर हुए हैं. उन्होंने रिटायरमेंट के पहले ही मन बना लिया था कि वो अपना बाकी वक्त प्रभु की सेवा में बिताएंगे.
हरिप्रसाद कुर्मी का कहना है कि "उन्हें ये प्रेरणा रामचरितमानस के नियमित पाठ से मिली और उन्होंने सबसे पहले अपने गांव आमेट से पैदल चलकर अयोध्या में रामलला के दर्शन किए और संकल्प लिया कि गृहस्थ रहते हुए वो देश भर में प्रमुख तीर्थस्थानों की पदयात्रा करेंगे. तब से अब तक करीब 2 हजार किमी से ज्यादा चल चुके हैं."
'रामचरितमानस ने दिखाई राह'
शिक्षा विभाग से रिटायर होने के बाद अच्छी खासी पेंशन होने पर भी हरिप्रसाद कुर्मी धार्मिक स्थलों की पदयात्रा कर रहे हैं. ईटीवी भारत से खास बातचीत में उन्होंने बताया कि "ऐसा करने की प्रेरणा उन्हें रामचरितमानस से मिली है. रामचरितमानस के लंकाकांड में एक चौपाई है जिसमें रामेश्वरम दर्शन और गंगाजल अभिषेक के बारे में बताया गया है. उसी से प्रेरणा पाकर मैं पदयात्रा पर निकला हूं. मैंने सोचा कि रिटायर हो गए हैं और भगवान पर्याप्त पेंशन भी दे रहे हैं. इससे ज्यादा हमें पैसे की भूख नहीं है. इसलिए हमने संकल्प लिया कि गंगोत्री से रामेश्वरम तक की पद यात्रा करेंगे."
गंगोत्री से रामेश्वरम तक पदयात्रा का संकल्प
हरिप्रसाद कुर्मी बताते हैं कि "रिटायरमेंट के बाद उन्होंने सबसे पहले पदयात्रा अपने गांव आमेट से अयोध्या तक की थी और रामलला के दर्शन किए थे. यह 550 से 600 किलोमीटर के बीच की यात्रा करीब 22 दिन में पूरी हुई थी. इसके बाद मैं कामदगिरि की 108 परिक्रमा पैदल की है, जो करीब 550 किलोमीटर होती है. अब उन्होंने गंगोत्री से रामेश्वरम तक की पदयात्रा शुरू की है. यह करीब 3180 किलोमीटर की पदयात्रा है. गंगोत्री से सागर पहुंचने पर 1150 किलोमीटर पदयात्रा पूरी हो चुकी है और करीब 2000 किलोमीटर बची हुई है. रोजाना 6 बजे सुबह उनकी पदयात्रा शुरू होती है और शाम होते ही किसी मंदिर या सुरक्षित स्थान पर रात बिताने के बाद फिर यात्रा शुरू करते हैं."
पदयात्रा के दौरान घर नहीं जाने का संकल्प
पदयात्रा के संकल्प के साथ हरिप्रसाद कर्मी ने ये भी संकल्प लिया है कि जब तक रामेश्वरम पहुंचकर शिवलिंग पर गंगाजल अर्पित नहीं करेंगे. तब तक अपने घर नहीं जाएंगे और ना ही वाहन का प्रयोग करेंगे. गंगोत्री से रामेश्वरम जाते वक्त करीब साढ़े 1100 किमी का सफर तय कर अपने गृह जिले पहुंचे हरिप्रसाद कुर्मी ने मंदिर में रात बिताई लेकिन घर नहीं गए.
उन्होंने कहा कि "अपनी यात्रा के साथ लोगों को संदेश देना चाहते हैं कि आप गृहस्थ रहते हुए सिर्फ भगवान का नाम लेते रहें. आपको जो भी भगवान का नाम अच्छा लगे, समय मिलते ही लेते रहिए. भगवान का नाम लेते-लेते एक दिन आपके अंदर ऐसी योग्यता आ जाएगी कि आपके बुरे कर्म घटते जाएंगे और अच्छे कर्म बढ़ते जाएंगे. जिस दिन सुमति बढ़ जाएगी उस दिन अपने आप भगवान की तरफ आकर्षित हो जाएंगे."