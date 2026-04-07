ETV Bharat / state

एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तर्ज पर बुंदेलखण्ड विश्वकोश, 40 खंडों में होगा प्रकाशित, 250 विद्वान जुड़े

सागर की आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपल डॉ सरोज गुप्ता की पहल पर क्षेत्रीय बोली का पहला एनसाइक्लोपीडिया बुंदेली में हो रहा तैयार. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR BUNDELKHAND ENCYCLOPEDIA
एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तर्ज पर बुंदेलखण्ड विश्वकोश (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 7, 2026 at 8:41 AM IST

6 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका अंग्रेजी का ऐसा विश्वकोश है जिसका नाम हर किसी ने सुना होगा. इसी विश्वकोश की तर्ज पर बुंदेलखंड का विश्वकोश तैयार किया जा रहा है. खास बात ये है कि इसी साल के अंत में बुंंदेलखंड विश्वकोश के 5 खंड प्रकाशित होने वाले हैं. सागर की आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज की प्रिंसिपल और हिंदी की विद्वान डॉ. सरोज गुप्ता ने ये पहल की है.

फिलहाल विश्वकोश का करीब 60 प्रतिशत काम पूरा हो चुका है. यह 40 खंडो में प्रकाशित किया जाएगा. जिसमें बुंदेलखंड और संबंधित विषयों के 250 से ज्यादा विद्वान जुड़े हुए हैं. खास बातें ये है कि ये विश्व कोश प्रकाशित होने के बाद एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तर्ज पर लगातार अपडेट होता रहेगा.

बुंदेली शब्दकोश के बाद बुंदेलखंड विश्वकोश (ETV Bharat)

ओरछा नरेश से मिली विश्वकोश बनाने की प्रेरणा

परिवार में बचपन से मिले साहित्य साधना के संस्कारों के चलते सरोज गुप्ता हिंदी विषय की प्राध्यापक बनी, तो उन्होंने अपनी जन्म भूमि बुंदेलखंड के लिए कुछ करने का सोचा. डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "मैंने अपने पिताजी से प्रेरणा लेकर ये काम शुरू किया. मेरे घर में बुंदेली पत्रिकाएं आती थीं. छतरपुर के डॉ. नर्मदा प्रसाद गुप्त द्वारा संपादित मामूलिया हमारे घर आती थी. ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव ने 1940-41 में डॉ बनारसी दास चतुर्वेदी, कृष्णानंद गुप्त और अन्य वरिष्ठ विद्वानों के सहयोग से मधुकर के अंकों के माध्यम से बुंदेलखंड विश्वकोश तैयार किया था, लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाया और यहीं से मैंनै प्रेरणा ली."

BUNDELKHAND VISHVAKOSH 40 VOLUMES
250 से ज्यादा विद्वान कर रहे सहयोग (ETV Bharat)

'50 हजार शब्दों का बुंदेली शब्दकोश किया तैयार'

डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "मैंने मधुकर के अंकों को पढ़ा, तो लगा कि हमारा बुंदेलखंड इतना समृद्ध है. कृषि,समाज, साहित्य, संस्कृति, पर्यटन, पर्यावरण, इतिहास, पुरातत्व, मार्शल आर्ट और सांस्कृतिक दृष्टि से बुंदेलखंड भारत का हृदय प्रदेश होने के नाते बहुत समृद्ध है. जब मैं शासकीय कॉलेज में प्राध्यापक बनी, तो मुझे लगा कि बुंदेलखंड के लिए कुछ करना चाहिए. सबसे पहले मैंने बुंदेली शब्दकोश का संकलन किया. करीब 50 हजार शब्दों के बुंदेली शब्दकोश में मैथिली शरण गुप्त के मानद भाई मुंशी अजमेरी, कृष्णानंद गुप्त, मोहन गुप्त, दुर्गा प्रसाद समाधिया और बहुत सारे आधे अधूरे शब्दों को मिलाकर बुंदेलखंड का वृहद शब्द कोश तैयार किया, जो भाषा संस्थान लखनऊ ने 2016 में प्रकाशित किया.

BUNDELKHAND VISHVAKOSH 40 VOLUMES
बुंदेलखण्ड विश्वकोश की पहली झलक (ETV Bharat)

'बुंदेली शब्दकोश के बाद बुंदेलखंड विश्वकोश'

डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "बुंदेली शब्दकोश के तैयार होने के बाद मुझे लगा कि बुंदेलखंड विश्वकोश की जरुरत है. इसकी शुरुआत ओरछा राजा वीर सिंह जू देव ने 1935 में डॉ बनारसी दास चतुर्वेदी और अन्य विद्वानों के माध्यम से की थी. शब्द संकलन या विश्वकोश बनाने का काम करने के लिए उन्होंने विद्वानों की जमात इकट्ठा की थी और उसके माध्यम से हमारी संस्कृति और साहित्य को संजोया गया था लेकिन ये प्रकाशित नहीं हो पाया."

BUNDELKHAND ENCYCLOPEDIA 40 VOLUMES
विश्वकोश का 60 प्रतिशत काम पूरा (ETV Bharat)

'40 खंडों का होगा बुंदेली विश्वकोश'

डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "इस विश्वकोश में 40 खंड होंगे. बुंदेलखंड विश्वकोश की प्रक्रिया वही होगी, जो एनसाइक्लोपीडिया की प्रक्रिया होती है. सबसे पहले परिचयात्मक ज्ञान खंड, फिर संक्षिप्त ज्ञानखंड और विस्तृत ज्ञान खंड होगा. विश्वकोश निर्माण के जो नियम है, उसी से बुंदेलखंड विश्वकोश का निर्माण हो रहा हैं. पहले खंड में परिचय, फिर संक्षिप्त ज्ञान खंड में जो 40 खंड हैं, उनमें विषय वस्तु की जानकारी रहेगी. फिर विस्तृत खंड में एक-एक विषय का एक-एक खंड होगा."

'विश्वकोश का 60 प्रतिशत काम पूरा'

डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "यह विश्वकोश 40 खंडों में बनाने का संकल्प है, जिसका आधा कार्य हो चुका है. समितियां, उपसमितियां बन चुकी हैं. विषय वस्तु निर्धारित हो चुकी है. सभी खंडों की विषय वस्तु तैयार हो चुकी है. अभी उसे संजोने का काम चल रहा है. नेशनल बुक ट्रस्ट और वीर भारत व्यास के डॉ श्री राम तिवारी ने आश्वासन दिया है कि बुंदेली विश्वकोश के प्रकाशन में हम भरपूर सहयोग करेंगे."

BUNDELKHAND ENCYCLOPEDIA 40 VOLUMES
40 खंडों का होगा बुंदेली विश्वकोश (ETV Bharat)

'250 से ज्यादा विद्वान कर रहे सहयोग'

डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "बुंदेली विश्वकोश तैयार करने के लिए हमारे साथ आज 250 से ज्यादा विद्वान जुड़े हुए हैं. जो अलग-अलग विश्वविद्यालय के रिटायर्ड प्रोफेसर और कुलपति तक रहे हैं. कुछ ऐसे प्राध्यापक हैं, जो महाविद्यालय और विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं. जिनकी प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहयोग मुझे मिल रहा है. निश्चित रूप से जो ओरछा नरेश वीर सिंह जूदेव और कृष्णानंद गुप्ता का बुंदेली विश्वकोश बनाने का सपना था,वह जरूर पूरा होगा.

साल के अंत में प्रकाशन की तैयारी

डॉ सरोज गुप्ता कहती हैं कि "मेरी कोशिश है कि नवंबर-दिसंबर 2026 में बुंदेली विश्वकोश के 5 खंड प्रकाशित हो जाएं. पहला खंड भाषा और साहित्य का रहेगा. हमारी बुंदेली पूरे भारत क्या पूरे विश्व में बोली जाए, यह हमारा प्रयास रहेगा. बुंदेली के प्रकार, उपबोलियां, व्याकरण, क्रियाएं, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया विशेषण हम पहले खंड में देना चाहेंगे. केंद्रीय शिक्षा संस्थान आगरा त्रिभाषी लोक शब्दकोश तैयार करवा रहा है. जिसमें भोजपुरी, ब्रज, अवधि और बुंदेली का शब्दकोश तैयार हो रहा है.

PRINCIPAL DR SAROJ GUPTA
डॉ सरोज गुप्ता, प्रिंसिपल,आर्ट एंड कॉमर्स कॉलेज सागर (ETV Bharat)

'एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका की तर्ज पर होगा अपडेट'

डॉ सरोज गुप्ता बताती हैं कि "मैंने पुस्तकालय में काम करने के दौरान पहली बार एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका देखा, तो मैं हतप्रभ रह गई. 32 खंड के एनसाइक्लोपीडिया ब्रिटानिका को हर 3 साल में अपडेट किया जाता है. मेरी भी कोशिश है कि एक बार भारत देश का पहला समग्र बुंदेलखंड विश्वकोश तैयार हो जाए, फिर उसके बाद ऐसी टीम तैयार करेंगे, जो हर 2 से 3 साल में बुंदेली विश्वकोश को अपडेट करती रहेगी. दुनिया के कोने-कोने में बैठे व्यक्ति को जानकारी मिल सकेगी. हमारी कोशिश है कि हमारे व्यंजन, रीति रिवाज, सांस्कृतिक धरोहरें, परंपराएं सारी चीजें इस विश्वकोश में समाहित की जाएं."

TAGGED:

BUNDELKHAND ENCYCLOPEDIA 40 VOLUMES
REGIONAL LANGUAGE ENCYCLOPEDIA
PRINCIPAL DR SAROJ GUPTA
BUNDELKHAND VISHVAKOSH 40 VOLUMES
SAGAR BUNDELKHAND ENCYCLOPEDIA

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.