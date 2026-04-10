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थाईलैंड से ला रहा था 10 करोड़ का मारिजुआना, मुंबई एयरपोर्ट पर धरा गया सागर का युवक

सागर का युवक मुंबई एयरपोर्ट पर गिरफ्तार, बैग में मिला मारिजुआना, जिसकी कीमत करीब 10 करोड़, पुलिस कर रही पूछताछ.

RAVI RAJPUT ARRESTED MUMBAI AIRPORT
मुंबई एयरपोर्ट पर धरा गया सागर का युवक (Getty Image)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : April 10, 2026 at 12:47 PM IST

3 Min Read
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सागर: शहर के सिंधी समाज के कद्दावर नेता का बेटा मुंबई एयरपोर्ट पर मारिजुआना तस्करी के मामले में गिरफ्तार किया गया है. छत्रपति शिवाजी टर्मिनल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर सागर निवासी युवक करीब 10 करोड़ के मारिजुआना के साथ पकड़ा गया है. शहर के मोतीनगर थाना इलाके के संतकंवर वार्ड के 22 साल के रवि राजपूत को गिरफ्तार किया गया है. सागर पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार रवि राजपूत थाई एयरवेज की हवाई जहाज से लौटा था और मुंबई एयरपोर्ट पर उसके उतरते ही उसे गिरफ्तार कर लिया गया.

रवि राजपूत के ट्राॅली बैग में गांजा मिला है. जिसका वजन 9.819 किग्रा बताया जा रहा है. इस गांजे को वैक्यूम सील पैकेट में रखकर ट्राली बैग में रखा गया था. इस बारे में कस्टम डिपार्टमेंट को पहले ही सूचना मिल गयी थी और जैसे ही युवक मुंबई एयरपोर्ट पर उतरा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया. अंतर्राष्ट्रीय मार्केट के हिसाब से मारिजुआना की कीमत करीब 10 करोड़ आंकी गयी है.

क्या है मामला

सागर के मोतीनगर थाना इलाके संत कंवर वार्ड में रहने वाले भीष्म राजपूत का कहना है कि "उनका 22 साल का युवक रवि राजपूत अपने दोस्तों के साथ थाईलैंड घूमने गया. उसके साथ तीन चार लोग और थे, वहां से लौटने पर मुंबई एयरपोर्ट पर उसे गिरफ्तार किया गया है. जिसकी जानकारी हमें कस्टम डिपार्टमेंट द्वारा दी गयी है. फिलहाल अभी तक ऐसी कोई जानकारी सामने नहीं आयी है कि रवि राजपूत कहां से और कैसे मारिजुआना लेकर आया था."

उसके साथ गए लोगों की इसमें क्या भूमिका है? क्या वो भारत से ही तस्करों के संपर्क में था या फिर थाईलैंड यात्रा के दौरान उसके वहां पर संपर्क बने हैं. फिलहाल ये जानकारी मिल रही है कि वह भारत से ही किसी ड्रग सिंडीकेट के संपर्क में था. उन्होंने ही उसे मुफ्त थाईलैंड टूर और वहां मस्ती करने के लिए पैसे का इंतजाम कराया था. थाईलैंड में उसे दिक्कत इसलिए नहीं हुई, क्योंकि वहां पर मारिजुआना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन भारत में प्रतिबंधित है. रवि से उसके ड्रग सिंडीकेट से कनेक्शन और कैसे उसे मारिजुआना मिला और कहां देने वाला था, ये पूछताछ की जा रही है.

स्थानीय पुलिस से भी कस्टम ने ली जानकारी

वहीं इस बारे में कस्टम डिपार्टमेंट ने मोतीनगर थाना से युवक के बारे में जानकारी जुटाई है. थाना प्रभारी जसवंत सिंह राजपूत ने ईटीवी भारत से इस बात की पुष्टि की है. उन्होंने बताया है कि रवि राजपूत के थाना क्षेत्र के निवासी होने और पारिवारिक जानकारी को लेकर फोन आया था. वहीं दूसरी तरफ युवक के पिता भीष्म राजपूत ने भी इसकी पुष्टि की है. उनका कहना है कि मुंबई से फोन आया था, जिसमें घटना की जानकारी मिली है. हम लोगों से घूमने का बोलकर गया था. भीष्म राजपूत सागर सिंधी समाज के प्रतिष्ठित व्यक्ति है और दो बार सिंधी पंचायत के अध्यक्ष रह चुके हैं.

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