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सागर में सरकारी दुकानों से गायब मिला राशन, लाखों की हेरफेर, 5 राशन विक्रेताओं पर FIR

सागर में राशन माफिया पर शिकंजा, 5 राशन की सरकारी दुकानों में 60 लाख से ज्यादा के राशन का गबन. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

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सागर में दुकानों से गायब मिला राशन (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : September 3, 2026 at 7:31 PM IST

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सागर: गरीबों के हक का राशन हड़पने वाले राशन माफियाओं और विक्रेताओं के खिलाफ जिला प्रशासन ने सख्ती शुरू कर दी है. इसी कड़ी में जिला कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गई जांच के बाद शासकीय उचित मूल्य की दुकानों में भारी वित्तीय अनियमितताएं और खाद्यान्न गबन की पुष्टि हुई है. मामले में दोषी दुकान विक्रेताओं के विरुद्ध संबंधित पुलिस थानों में एफआईआर दर्ज करा दी गई है.

दरअसल, कलेक्टर की जनसुनवाई, सीएम हेल्पलाइन और मीडिया में अक्सर शासकीय उचित मूल्य की दुकानों से हितग्राहियों को खाद्यान्न न मिलने और वितरण में धांधली की शिकायतें मिल रही थी. इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए कलेक्टर ने खाद्य सुरक्षा विभाग की सहायक आपूर्ति अधिकारी चारू जैन एवं प्रभारी सहायक आपूर्ति अधिकारी अभिषेक मोर द्वारा गांधीचौक, रामपुरा, शास्त्री वार्ड तथा शिवाजीनगर वार्ड की दुकानों की जांच की गई. जांच में सामने आया कि राशन दुकान संचालकों द्वारा स्टॉक का रिकार्ड न रखना, दुकानें समय पर न खोलना, खाद्यान्न उठाव के विपरीत हितग्राहियों को राशन वितरण में भारी अंतर और दुकान पर खाद्यान्न का भौतिक रूप से मौजूद न होना जैसी गंभीर अनियमितता की गई.

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शिवाजीनगर वार्ड की दुकानों की जांच की गई (ETV Bharat)

दुकानों में गायब मिला राशन, लाखों की हेरफेर

कलेक्टर के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा विभाग द्वारा की गयी जांच में शहर में ही भारी अनियमितताएं सामने आयी है. सूबेदार वार्ड में वर्तमान विक्रेता ध्रुव रजक 2 हजार 236 किग्रा. खाद्यान कीमत करीब 1 लाख 45 हजार 680 रूपए, पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी के समय 5 लाख 60 हजार 12 किग्रा कीमत. 15 लाख 67 हजार 379 रूपए का गबन पाया गया.

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वहीं, शास्त्री वार्ड की विक्रेता रमा पति अतुल तिवारी एवं सहायक विक्रेता अनुरोध पिता अतुल तिवारी का 47 हजार 291 किग्रा खाद्यान, 14 लाख 55 हजार 230 रूपए का खाद्यान का गबन सामने आया है. गांधीचौक वार्ड के वर्तमान विक्रेता अनुराग पिता स्व. मदनलाल सोनी ने 3 हजार 293 किग्रा खाद्यान कीमत 10 लाख 46 हजार 64.50 रूपए के खाद्यान का गबन पाया गया. वहीं, पूर्व विक्रेता अतुल तिवारी पिता स्व. चंद्रबिहारी तिवारी द्वारा 24 हजार 54 किग्रा खाद्यान, कीमत 7 लाख 49 हजार 500 रूपए का खाद्यान गायब पाया गया. रामपुरा वार्ड में विक्रेता अतुल तिवारी 15 हजार 544 किग्रा, कीमत 4 लाख 75 हजार 260 रूपए का खाद्यान गायब मिला. शिवाजीनगर वार्ड के विक्रेता दीपक पिता सीताराम श्रीवास्तव के यहां 20 हजार 362 किग्रा, कीमत 6 लाख 47 हजार 610 रूपए का खाद्यान गायब पाया गया. इस तरह करीब 60 लाख 86 हजार 674 रुपये के राशन का गबन सामने आया है.

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सागर में राशन दुकान पर कलेक्टर प्रतिभा पाल (ETV Bharat)

कड़ी कानूनी कार्यवाही और राशन दुकानें निलंबित

गंभीर अनियमितताओं के प्रकाश में आने के तुरंत बाद प्रशासन ने पांचों उचित मूल्य दुकानों को निलंबित कर दिया है तथा आम नागरिकों को खाद्यान्न आपूर्ति सुचारू रखने के लिए दुकानों को नजदीकी संस्थाओं से अस्थायी रूप से सम्बद्ध कर दिया है. कलेक्टर के कड़े रुख के बाद संबंधित विक्रेताओं के खिलाफ सार्वजनिक वितरण प्रणाली एवं नियंत्रण आदेश की धाराओं सहित आवश्यक वस्तु अधिनियम 3/7 तथा भारतीय न्याय संहिता बीएनएस 2023 की धारा 316(5) एवं 318(4) के तहत एफआईआर दर्ज कराई गई है. प्रशासन द्वारा खाद्यान्न की राशि वसूली की कार्यवाही भी तेजी से की जा रही है.

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