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रसगोला आम खाते ही तबीयत हो जाती है मस्त, रसदार गोल-मटोल आम में गुठली का नहीं झंझट

आपने कई आमों के बारे में सुना होगा, लेकिन क्या रसगोला आम के बारे में जानते हैं,जिसमें रस ही रस और गुठली की झंझट नहीं.

SAGAR RASAGOLA MANGO
रसदार गोल-मटोल आम में गुठली का नहीं झंझट (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 28, 2026 at 3:40 PM IST

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Updated : May 28, 2026 at 3:59 PM IST

4 Min Read
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सागर: गर्मी के मौसम आम खाने और चूसने का अपना मजा है. ऐसे में अगर वो आम मिल जाए, जिसमें गुठली गायब हो और रस ही रस भरा हो, तो क्या कहना. ये आनंद आप आम की रसगोला वैरायटी में ले सकते हैं. ये आम की ऐसी वैरायटी है, जो छोटी और गोल होती है. इसकी खासियत ये है कि इसमें काफी मात्रा में रस होता और गुठली काफी छोटी होती है. इसलिए इसको लोग काफी पसंद करते हैं.

वैसे तो ये वैरायटी मूलरूप से उत्तराखंड के पिथौरागढ़ की है, लेकिन बुंदेलखंड के किसान ने काफी मेहनत से यहां रसगोला आम के पेड़ लगाए और दो आम के पेड़ों पर रसगोला आम फल रहे हैं. जिनके पकने का इंतजार किया जा रहा है और इनके पकते ही रसगोला का स्वाद चखने को मिलेगा.

किसान ने बागान में लगाए रसगोला आम (ETV Bharat)

बुंदेलखंड में उत्तराखंड की प्रजाति

जहां तक रसगोला आम की प्रजाति की बात करें, तो इस प्रजाति को उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में तैयार किया गया है. इसका आकार भी दूसरे आमों से अलग तरह का होता है. ज्यादातर आम लंबे और नुकीले आकार के होते हैं, लेकिन रसगोला आम छोटा और गोल आकार का होता है. वहीं इस आम में दूसरे आमों की अपेक्षा रस काफी ज्यादा होने कारण ही इसे रसगोला कहा गया है.

खास बात ये है कि ज्यादातर आमों में गुठली काफी बड़ी होती है, लेकिन इसकी गुठली एक तरह से ना के बराबर छोटी सी होती है. सागर के प्रगतिशील किसान आकाश चौरसिया उत्तराखंड से इस वैरायटी को सागर लाए थे और जलवायु में अंतर होने के कारण काफी मेहनत के बावजूद उनके आम के बागान में दो पेड़ रसगोला के तैयार हो गए हैं, जो आमों से लदे रहते हैं.

Akash Chaurasia Mango Production
बुंदेलखंड में उत्तराखंड की प्रजाति (ETV Bharat)

फलन की संख्या ज्यादा और झड़ने की समस्या कम

किसान आकाश चौरसिया बताते हैं कि "आम की ये वैरायटी रसगोला के नाम से जानी जाती है और इसका आकार गोल होता है. अंडे की तरह आकार का मीडियम साइज का रसगोला का आकार ना बड़ा होता है और ना छोटा होता है. लगभग 50 से 80 ग्राम का टमाटर के आकार का फल होता है. जिसे रसगोला के नाम से जाना जाता है. इसमें रस की मात्रा काफी ज्यादा होती है. जब ये आम पकता है, तो एकदम गोल्डन कलर का हो जाता है. रस की मात्रा ज्यादा होने के कारण इसे रसगोला नाम दिया गया है.

Rasgulla Mango Seedless
सागर के बागान में रसगोला आम (ETV Bharat)

इसकी काफी ज्यादा डिमांड होती है, चूसने वाले आमों में इसका नाम आता है. ये बहुत अच्छी किस्म है और इससे काफी ज्यादा मुनाफा भी कमाया जा सकता है. इसके फलन की संख्या काफी अच्छी होती है और दूसरे आमों की तरह इसके झड़ने की भी समस्या नहीं है. हवा चलने के कारण ज्यादातर आम के फल झड़ जाते हैं, लेकिन इसमें ये समस्या देखने नहीं मिलती है. बाजार में इसके काफी अच्छे दाम मिलते हैं. बाजार में जो सामान्य तौर पर आम की किस्में आती है, उनके मुकाबले रसगोला के 5-10 प्रतिशत दाम बढ़कर मिलते हैं."

Rasagola Mango High Juice Content
गोल मटोली रसगोला आम (ETV Bharat)

आम ही आम नहीं गुठली का आम

रसगोला आम की एक ऐसी वैरायटी है, जो टमाटर की तरह होती है. इसमें गुठली काफी छोटे आकार की होती है और एक तरह से ना के बराबर होती है. इसलिए ही इसे रसगोला नाम दिया गया है. ये रस का गोला है और इसमें गुठली का कोई काम नहीं है. गुठली काफी छोटे आकार की होती है और ये स्वाद में काफी लाजबाव होता है. रस ज्यादा होने और गुठली छोटी से होने के कारण अपने स्वाद के कारण ये आम काफी चलन में है.

Last Updated : May 28, 2026 at 3:59 PM IST

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