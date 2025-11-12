ETV Bharat / state

रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व में मदर ऑफ नौरादेही बाघिन राधा 3 शावकों के साथ सैर पर

नौरादेही टाइगर रिजर्व से खुशखबरी. दुर्गावती टाइगर रिजर्व (नौरादेही) में 26 में से 10 बाघों की मां राधा 3 शावकों के साथ कैमरे में कैद.

Nauradehi tigress with 3 cubs
मदर ऑफ नौरादेही बाघिन राधा अपने 3 शावकों के साथ सैर पर (Source : Nauradehi Tiger Reserve)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : November 12, 2025 at 7:32 PM IST

3 Min Read
सागर : वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व से फिर एक बार खुशखबरी आई है. मदर ऑफ नौरादेही कहलाने वाली बाघिन राधा यानी एन-1 तीन शावकों के साथ कमरे में कैद हुई है, जिनकी उम्र 7-8 महीने है. कुछ दिनों से इलाके में एक बाघिन के शावकों के साथ नजर आने की चर्चा चल रही थी. लेकिन टाइगर रिजर्व के पास कोई प्रमाण न होने के कारण प्रबंधन इसकी पुष्टि नहीं कर रहा था. अब जब एन-1 यानि बाघिन राधा 03 शावकों के साथ कमरे में कैद हो गई है, तब टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने इसकी पुष्टि कर दी है. ये दश्य नौरादेही सिंगपुर रेंज में दिखा. नौरादेही टाइगर में अब बाघों की संख्या 26 पहुंच गई है.

नौरादेही के 26 बाघों में 10 राधा की संतानें

नौरादेही टाइगर रिजर्व के डिप्टी डायरेक्टर डॉ ए.ए.अंसारी ने खुशखबरी की पुष्टि करते हुए बताया "बाघिन राधा 3-4 दिन पहले कैमरे में शावकों के साथ नजर आई है. फोटो मिलने के बाद मैदानी इलाके से इसकी पुष्टि करने के बाद जानकारी पुख्ता हो गई है. खास बात ये है कि बाघिन राधा ने तीसरी बार नौरादेही में शावकों को जन्म दिया है. सबसे पहली बार बाघिन राधा ने 03 शावकों को जन्म दिया था. उसके बाद 04 शावकों को जन्म दिया. और अब तीसरी बार 03 शावकों के साथ नजर आ रही है."

Nauradehi tigress with 3 cubs
नौरादेही के 26 बाघों में 10 राधा की संतानें (Source : Nauradehi Tiger Reserve)

तीनों शावकों की उम्र 7-8 महीने

नौरादेही टाइगर रिजर्व को कहीं-कहीं से सूचना मिल रही है कि चौथा शावक भी देखा गया है. प्रबंधन का कहना है "अभी इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती है, क्योंकि कैमरे में बाघिन राधा 3 शावकों के साथ ही नजर आई है. जिनकी उम्र 7 से 8 महीने नजर आ रही है. मैदानी स्टाफ और टाइगर रिजर्व के अंदर बसे गांव में रहने वाले लोगों द्वारा पिछले कुछ महीने से यह बात कही जा रही थी. लेकिन कोई प्रमाण न होने के कारण इसकी पुष्टि नहीं की जा सकती थी."

महज 6 साल में बाघों की संख्या पहुंची 26

नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन के अनुसार "एन 1 राधा के 03 शावकों के नजर आने के बाद अब टाइगर रिजर्व में बाघों की संख्या 26 पहुंच चुकी है." नौरादेही टाइगर रिजर्व जब वन्य जीव अभ्यारण्य हुआ करता था, तब 2018 में इसे राष्ट्रीय बाघ संरक्षण परियोजना में शामिल किया गया था. यहां 2019 में बाघिन राधा और बाघ किशन को छोड़ा गया था.

इसी के बाद से बाघों का कुनबा बढ़ने लगा था और संख्या 23 तक पहुंच गई थी. पिछले कई दिनों से नए शावकों के दिखाई देने की सूचना मिल रही थी. लेकिन टाइगर रिजर्व प्रबंधन पुख्ता प्रमाण का इंतजार कर रहा था. अब कैमरे में ट्रैप होने के बाद नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने पुष्टि कर दी है.

