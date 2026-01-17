ETV Bharat / state

कैसे बसेंगे चीते, कैसे बचेंगे बाघ? मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व में स्टाफ का टोटा

यहां 3 जिलों में फैले टाइगर रिजर्व की सुरक्षा भगवान भरोसे है. आज भी नौरादेही वन्यजीव अभ्यारण्य के समय स्वीकृत स्टाफ है, जिसमें भी 66 पद अभी भी खाली है. खास बात ये है कि ये खाली पद मैदानी अमले के हैं, जिनमें फारेस्ट गार्ड से लेकर रेंजर तक के पद खाली है. इतना ही नहीं, यहां अभी तक फील्ड डायरेक्टर की पदस्थापना भी नहीं हो पाई है. ऐसे में भविष्य में बसने वाले चीतों और तेजी से बढ़ रहे बाघों के कुनबे की सुरक्षा को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं.

सागर: मध्य प्रदेश के सबसे बड़े टाइगर रिजर्व वीरांगना रानी दुर्गावती में तेजी से बाघों की संख्या बढ़ रही है. वहीं, चीता प्रोजेक्ट के तहत इसे चीतों के तीसरे घर के रूप में भी चुना गया है. लेकिन विशाल क्षेत्रफल वाले टाइगर रिजर्व के वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा के लिए वन विभाग अभी तक बेफ्रिक नजर आ रहा है. यहां जुलाई माह में चीतों को बसाए जाने की तैयारी चल रही है. हाल ही में टाइगर रिजर्व से लगे दक्षिण वन मंडल में बाघ की मौत के बाद शिकार की आशंका जताई जा रही है.

नौरादेही टाइगर रिजर्व की बात करें, तो ये मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, जो 3 जिलों में फैला है. इसकी सुरक्षा और प्रबंधन के लिए भारी भरकम स्टाफ की जरूरत है, लेकिन यहां आज तक वही स्टाफ काम कर रहा है, जो नौरादेही जब वन्यजीव अभ्यारण्य हुआ करता था, उस समय कार्यरत थे. जबकि इसे टाइगर रिजर्व बनाए जाने की अधिसूचना करीब ढाई साल पहले जारी हो चुकी है. खास बात ये है कि यहां मैदानी स्टाफ की कमी सबसे ज्यादा है, जो मैदान में रहकर वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करता है.

3 जिलों में फैला है नौरादेही टाइगर रिजर्व (ETV Bharat)

मुश्किल में वन और वन्य प्राणी

इन परिस्थितियों के लिहाज से देखा जाए, तो नौरादेही टाइगर रिजर्व में वन एवं वन्य प्राणी की सुरक्षा भगवान भरोसे हैं. यहां विशाल क्षेत्रफल में बाघों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं. क्योंकि 28 दिसंबर 2025 को नौरादेही टाइगर रिजर्व से लगे दक्षिण वन मंडल में एक बाघ मरा हुआ मिला था, जिसका अभी तक पता नहीं लग पाया है कि ये बाघ कहीं नौरादेही टाइगर रिजर्व का तो नहीं था. वहीं आगामी जुलाई माह में नौरादेही टाइगर रिजर्व में चीतों को बसाने की घोषणा मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव खुद कर चुके हैं. ऐसे में दोनों बड़े प्रोजेक्ट के भविष्य पर सवाल खड़े हो रहे हैं.

नौरादेही टाइगर रिजर्व में है स्टाफ की कमी (ETV Bharat)

पुनर्गठन और नवीन पद सृजन के लिए प्रस्ताव

नौरादेही टाइगर रिजर्व प्रबंधन ने भविष्य की जरूरतों के हिसाब से टाइगर रिजर्व के पुनर्गठन और नवीन पद सृजन का प्रस्ताव, वन मुख्यालय भेजा जा चुका है. जिसमें तीनों जिले के हिसाब से नवीन पद सृजन की मांग की गई है. लेकिन जरूरत के हिसाब से अब तक पदों का सृजन या पदस्थापना या पुनर्गठन पर कोई पहल नजर नहीं आ रही है.

'फील्ड डायरेक्टर भी पदस्थ नहीं '

वाइल्डलाइफ एक्टिविस्ट अजय दुबे कहते हैं कि "मध्य प्रदेश के वीरांगना रानी दुर्गावती (नौरादेही) टाइगर रिजर्व में स्टाफ की कमी है. बडी संख्या में वनरक्षक से लेकर वनपाल तक की कमी है, जो वन विभाग की रीढ़ की हड्डी होते हैं और फील्ड पर रहकर वन और वन्य प्राणियों की सुरक्षा करते हैं. वीरांगना रानी दुर्गावती टाइगर रिजर्व का एरिया बहुत बड़ा है, उसकी पेट्रोलिंग, निरीक्षण और रखरखाव के लिए फील्ड स्टाफ और बड़ी संख्या में रेंजर की भी कमी है.

फील्ड डायरेक्टर को अभी तक पदस्थ नहीं किया गया है. कहीं न कहीं ये वन अपराधों को रोकने में असफलता का कारण बनेगा. हम जानते हैं कि भारत में चीता प्रोजेक्ट के तहत नौरादेही को चीतों का तीसरा घर चुना गया है. जल्द ही यहां चीते आने वाले हैं और वन विभाग सो रहा है. स्टाफ की पूर्ति नहीं करना, कहीं न कहीं वन्य प्राणी प्रबंधन की कमी है."

'नए पदों पर नियुक्ति के लिए शासन को भेजा प्रस्ताव'

डिप्टी डायरेक्टर डॉ ए ए अंसारी कहते हैं कि "यहां पर नौरादेही वन्यजीव अभयारण्य था, तब उसमें स्टाफ की कम आवश्यकता रहती थी. लेकिन टाइगर रिजर्व बन जाने और चीता प्रोजेक्ट का शामिल होने के बाद इसका दायरा काफी बड़ा हो गया है. साथ ही हम लोग बफर जोन भी मैनेज करते हैं. बफर में वानिकी कार्य भी किए जाते हैं. हमने इसके पुनर्गठन और नए पद सृजन करने का प्रस्ताव शासन को भेजा है. निश्चित रूप से जब यहां पर्याप्त स्टाफ आ जाएगा, तो वन सुरक्षा और वानिकी कार्यों के साथ वन्य प्राणियों की सुरक्षा के नए आयाम खुलेंगे."