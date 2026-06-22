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पानी और पगार के बगैर कैसे चलेगा घर? वॉलमैन ने सागर निगम को समझाया गणित

सागर में वाटर सप्लाई का जिम्मा निभाने वाले 40 वॉलमैन को नहीं मिला वेतन. पूरे शहर में पानी सप्लाई ठप. मान-मनौव्वल का दौर जारी.

Sagar Water supply disrupted
सागर में सैलरी नहीं मिलने से वॉल्व मैन हड़ताल पर (ETV BHARAT)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 1:20 PM IST

3 Min Read
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सागर : सोमवार सुबह शहर में नियमित रूप से आने वाले नलों में पानी नहीं आया. कुछ घंटे तक तो लोग तकनीकी खराबी मानकर इंतजार करते रहे, लेकिन जब ज्यादा वक्त बीत गया तो पता चला कि नगर निगम के जलप्रदाय शाखा के सभी वॉलमैन हड़ताल पर हैं. इन सभी वॉलमैन को पिछले 3 महीने से वेतन नहीं मिला है. वेतन नहीं मिलने से नाराज वॉलमैन के काम नहीं करने से वाटर सप्लाई ठप हो गई.

वाटर सप्लाई ठप होने दिनचर्या बिगड़ी

सागर के लिए राजघाट जल आवर्धन परियोजना से पानी की सप्लाई होती है. रोजाना सुबह 5 बजे से पानी सप्लाई शुरू होती है और शाम तक होती है. सोमवार सुबह से पानी की सप्लाई बंद रही और शहर के लोग नलों के इंतजार में परेशान रहे. जब 9 बजे तक पानी नहीं आया तो नगर निगम के जनप्रतिनिधियों के साथ अफसरों को इसकी सूचना दी गई. नगर निगम के जलप्रदाय शाखा के कर्मचारी टंकियों पर पहुंचे. जहां जलप्रदाय शाखा के कर्मचारी मौजूद थे, लेकिन पानी खोलने तैयार नहीं थे.

वॉलमैन को 3 माह से वेतन नहीं, मजबूरी में हड़ताल पर गए (ETV BHARAT)

वॉलमैन को 3 माह से वेतन नहीं

कर्मचारियों का कहना है कि हम 40 लोग राजघाट परियोजना में वॉलमैन के तौर पर काम करते हैं. पिछले 3 महीने से हम लोगों को वेतन नहीं दिया गया है. वैसे भी हम लोगों का कोई रिकार्ड नहीं है और हमें मजदूरों की तरह हाथ में वेतन दिया जाता है. कभी 2 हजार कभी 3 हजार रुपए थमा दिए जाते हैं. पिछले तीन महीने से हमें वेतन नहीं दिया जा रहा है. इसलिए सुबह से हम लोगों ने काम बंद कर दिया है.

Sagar Water supply disrupted
सागर में वाटर सप्लाई ठप होने से हड़कंप (ETV BHARAT)

आश्वासन मिलने पर शुरू हुआ वाटर सप्लाई

शहर में पानी की सप्लाई ना होने से हड़कंप मच गया. नगर निगम की जलप्रदाय शाखा के कर्मचारी नगर निगम की शहर के अलग-अलग इलाकों में बनी टंकियों पर पहुंचे और वॉलमैन को मनाया. उनसे वादा किया कि आज नगर निगम आयुक्त के साथ बैठक करके सारा विवाद निपटा लिया जाएगा, तब जाकर कर्मचारियों ने वाटर सप्लाई शुरू करने का फैसला लिया.

दोपहर तक वाटर सप्लाई शुरू होने की उम्मीद है. देर रात तक पूरे शहर में पानी दिया जाएगा. वॉलमैन अजय प्रजापति का कहना है "वेतन नहीं मिलने से उनका खर्च-पानी नहीं चल रहा है. मजबूरन काम रोकना पड़ा." राजघाट परियोजना के केमिस्ट कौतुकेय सिंह बघेल ने बताया "दोपहर तक पानी सप्लाई शुरू हो जाएगी."

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