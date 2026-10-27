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शेरसिंह के भाजी बड़े के कई कद्रदान, स्वाद चखने उमड़ती भीड़, खुद न बनाएं तो नहीं होती बिक्री

सागर: कुछ लोगों के हाथों में ऐसा हुनर होता है कि उनके बनाए व्यजंनों के लोग दीवाने हो जाते हैं. ऐसा ही कुछ सागर सिलवानी रोड पर मेनपानी गांव के शेरसिंह राजपूत का हुनर है. जिनके भाजी बड़े के चर्चे सागर या आसपास नहीं, बल्कि रायसेन और भोपाल तक है. ना कोई सीक्रेट रेसिपी और ना कोई प्रचार प्रसार और पुराने कच्चे मकान में बनी छोटी सी दुकान पर भाजी बड़े के जायके के शौकीन लोगों का तांता लगा रहता है.

शेरसिंह का भाजी बड़ा बनाने का तरीका परंपरागत है और भाजी बड़े में उपयोग होने वाली हर चीज से समझौता नहीं करते हैं. पिछले 26 साल से लगातार भाजीबड़ा बनाते आ रहे शेरसिंह अपने भाजीबड़े के स्वाद के लिए ईश्वर का चमत्कार मानते हैं.

वैसे तो आमतौर पर सभी नाश्ते की दुकानों पर भाजी बड़ा मिलता है, लेकिन शेरसिंह के भाजी बड़े अपने स्वाद के लिए काफी मशहूर हो चुके हैं. सागर तरफ से या भोपाल तरफ से आने वाले लोग शेरसिंह का भाजीबड़ा खाना नहीं भूलते. वहीं सागर के लोग राजघाट बांध घूमने जाते हैं, तो शेरसिंह के भाजीबड़े का स्वाद जरूर चखते हैं.

सागर से जैसीनगर सिलवानी मार्ग पर मेनपानी गांव दूसरे गांव की तरह सामान्य गांव है, लेकिन पिछले कुछ सालों से ये गांव शेरसिंह के भाजी बड़े के कारण मशहूर हो रहा है. आलम ये है कि पुराने जर्जर मकान में खुली उनकी दुकान पर लोगों का तांता लगा रहता है. ना कोई विशेष साज सज्जा और ना कोई नाम ना प्रचार प्रसार, लेकिन यहां लगी भीड़ यहां से गुजरने वालों को रूकने पर मजबूर कर देती है. लोगों को पता चलता है कि यहां पर बड़े स्वादिष्ट भाजी बड़े मिलते हैं, तो राहगीर भी भाजी बड़ा का स्वाद लेने से नहीं चूकते और बिना भाजीबड़ा खाए आगे नहीं बढ़ते हैं.

ईटीवी भारत से बातचीत में शेरसिंह राजपूत बताते हैं कि "यहां पर पिछले 26 साल से भाजी बड़ा बना रहा हूं. पहले गांव के और आसपास के लोग बस खाने आते थे, लेकिन जब जैसीनगर सिलवानी रोड बनी और यहां राजघाट बांध बना, तो लोगों की भीड़ लगना शुरू हो गयी. भाजी बड़े के स्वाद के मशहूर होने के सवाल पर शेरसिंह कहते हैं कि मेरे भाजी बड़े लोगों को क्यों पसंद आते हैं, ये मुझे खुद नहीं मालूम. मैं इतना जरूर ध्यान रखता हूं कि इनमें डाले जाने वाले सामान में कोई कमी ना रहे, उनकी शुद्धता और मात्रा का विशेष ध्यान रखता हूं.

किसी दिन कुछ सामान बच जाता है, तो मैं फिक्र नहीं करता और दोबारा उपयोग नहीं करता. मेरा खर्चा भी नहीं निकले, तो मैं चिंता नहीं करता, ग्राहक की संतुष्टि का ध्यान रखता हूं. स्वाद के मशहूर होने को लेकर शेरसिंह बताते हैं कि भाजी बड़ा मुझे खुद बनाना होता है, कई बार मैंने मिस्त्री लगाए या अपने घर से किसी को बैठाया, तो ग्राहक बोलते हैं कि शेरसिंह नहीं बना रहे, तो मजा नहीं आ रहा है. ये ऊपर वाले का चमत्कार है, मेरा इसमें कुछ नहीं है.

भाजी बड़ा (ETV Bharat)

वे कहते हैं कि मैंने कभी गैस का उपयोग नहीं किया. मुझे भट्टी के लिए लकड़ी गैस से महंगी पड़ती है, लेकिन मैंने कभी नुकसान पर नहीं सोचा. जब तक मेरी हिम्मत रहेगी, तो स्वाद बरकरार रहेगा और अगर हिम्मत नहीं रही, तो मैं दुकान बंद कर दूंगा. शेरसिंह बताते हैं कि गर्मी या सामान्य मौसम में एक दिन में 700-800 भाजीबड़े बिकते हैं, लेकिन बारिश और सर्दी के मौसम में दो से ढाई हजार भाजीबड़े बिकते हैं. कई बार तो हम ग्राहकों की मांग के हिसाब से पूर्ति नहीं कर पाते हैं." अपने स्वाद को बरकरार रखने शेरसिंह को रोजाना 18 घंटे मेहनत करना होती है. तब जाकर उनके भाजी बड़े लोगों को मिल पाते हैं और लोग बड़े चाव से खाते हैं.

सागर शेर सिंह (ETV Bharat)

क्या कहते हैं भाजीबड़े के कद्रदान

रायसेन जिले के बरेली के रहने वाले अनवर मंसूरी सागर आते जाते रहते हैं. अनवर कहते हैं कि "एक तो इनके भाजी बड़े का बिल्कुल देसी स्वाद है और चूल्हे पर बनने के कारण दूसरे भाजी बड़े से अलग टेस्ट है. उसके बाद शेरसिंह जी का प्यार भी बड़ा कारण है. कहीं दूसरी जगह इस स्वाद के भाजी बड़े नहीं मिलते हैं. बिलकुल देसी स्वाद है और खासियत क्या है, शेरसिंह जी क्या डालते हैं, ये तो वहीं जाने, लेकिन इनके भाजीबड़े का स्वाद बिल्कुल मस्त है."

कड़ाही से भाजी बड़ा निकालते शेर सिंह (ETV Bharat)

पुलिस आरक्षक प्रशांत पंथी अपनी गश्त के दौरान भाजीबड़े का स्वाद लेने पहुंचे और बताते हैं कि "ये गांव हमारे थाना क्षेत्र में आता है. जब भी हम लोग किसी काम से यहां आते हैं या गश्त पर रहते हैं, तो शेरसिंह के भाजी बड़े का स्वाद जरूर लेते हैं. इनका बहुत शानदार स्वाद है और ये ग्राहकों से विशेष प्रेम भी करते हैं, यहां से जो लोग गुजरते हैं, वो भाजीबड़ा का स्वाद चखे बिना आगे नहीं बढ़ते हैं."