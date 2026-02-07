ETV Bharat / state

होमवर्क नहीं करने पर कसाई बने गुरुजी, 9वीं के स्टूडेंट को डंडों से धुना, क्लास के बच्चे सहमे

सागर के रहली स्थित एक निजी स्कूल में टीचर ने स्टूडेंट के साथ बेरहमी से मारपीट की. पैरेंट ने पुलिस थाने में शिकायत की.

होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा (ETV BHARAT)
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : February 7, 2026 at 4:34 PM IST

सागर : रहली के एक निजी स्कूल के नौवीं कक्षा के छात्र के साथ शिक्षक ने बेरहमी से पिटाई की. छात्र की गलती ये थी कि वह होमवर्क की कॉपी स्कूल नहीं ले गया था. इसी बात को लेकर स्कूल के टीचर ने छात्र को बेरहमी से पीटा. छात्र जब घर पहुंचा तो शरीर में पिटाई के निशान देख परिजनों ने पूछताछ की. छात्र का सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में इलाज कराने के बाद पुलिस में शिकायत की गई है.

होमवर्क की कॉपी नहीं दिखाई तो भड़का टीचर

पुलिस थाना रहली में दिए आवेदन में पीड़ित छात्र ने बताया "गुरुवार को वह रोजाना की तरह स्कूल पहुंचा था. स्कूल में जब क्लास टीचर शैलेन्द्र चढ़ार पहुंचे तो उन्होंने सभी बच्चों को अपना होमवर्क चैक कराने के लिए कहा. चूंकि छात्र की कॉपी उसका दोस्त ले गया था और वह लेकर नहीं आया था. जब छात्र ने होमवर्क ना दिखा पाने की वजह अपने क्लास टीचर को बतायी तो वह आगबबूला हो गए और उन्होंने डंडे से उसे पीटना शुरू कर दिया."

सागर जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन (ETV BHARAT)

छात्र के शरीर के कई हिस्सों में चोटों के निशान

शिक्षक की पिटाई से छात्र के शरीर के कई हिस्सों में पर चोट के निशान हैं. परिजनों ने पूछा तो छात्र ने स्कूल में घटे घटनाक्रम के बारे में बताया. परिजन तत्काल उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र रहली लेकर पहुंचे, जहां मेडिकल चैकअप के साथ अस्पताल प्रबंधन ने पुलिस को सूचना दी. परिजनों ने शिकायती आवेदन पुलिस में दिया है. रहली थाना प्रभारी सुनील शर्मा ने बताया "शुक्रवार को शिकायती आवेदन आया है. मामले की जांच की जा रही है."

जिला शिक्षा अधिकारी ने दिए जांच के आदेश

जिला शिक्षा अधिकारी अरविंद जैन का कहना है "घटना की जानकारी मीडिया के माध्यम से मिली है. ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को जांच के लिए निर्देशित किया है. मामले जांच कराने के बाद वह रिपोर्ट भेजेंगे. नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी." इस मामले में राज्य बाल संरक्षण अधिकार आयोग ने संज्ञान लिया है. आयोग के सदस्य ओंकार सिंह का कहना है "पुलिस को प्रकरण दर्ज करना चाहिए. स्कूल प्रबंधन की भी जिम्मेदारी है वह ऐसे टीचर के खिलाफ कार्रवाई करे."

