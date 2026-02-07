ETV Bharat / state

होमवर्क नहीं करने पर कसाई बने गुरुजी, 9वीं के स्टूडेंट को डंडों से धुना, क्लास के बच्चे सहमे

होमवर्क नहीं करने पर टीचर ने स्टूडेंट को बेरहमी से पीटा ( ETV BHARAT )