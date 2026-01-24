ETV Bharat / state

बुंदेलखंड का 200 साल पुराना रहस मेला, व्यापारियों का सामान नहीं बिकने पर खरीद लेता था राजा

बुंदेलखंड के प्रसिद्ध ऐतिहासिक रहस मेले का शुभारंभ पूर्व मंत्री और स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव ने चावड़ी इमारत पर स्थित राजा मर्दन सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर किया. 218वें रहस मेले की शुरुआत बसंत पंचमी को ध्वजारोहण के साथ हुई थी. मेले में प्रदेश भर के लोग शिरकत करते हैं.

इस परंपरा को जारी रखना और मेले को नया स्वरूप देने का काम पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने किया और आज यह मेला राज्य स्तरीय कृषि मेले के रूप में जाना जाता है. औपचारिक तौर पर इस मेले की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन होती है और यह होली तक चलता है.

सागर: गढ़ाकोटा में पिछले 218 सालों से रहस मेला का आयोजन होता आ रहा है. वीर बुंदेला महाराजा मर्दन सिंह जूदेव के राज्यारोहण की स्मृति में इस मेले की शुरुआत की गई थी. जो अब धीरे-धीरे पूरे देश में एक बड़े पशु मेले के रूप में प्रसिद्ध हो गया. यहां पर गाय, बकरियों से लेकर हाथी और घोड़े तक बिकने आते थे. इस मेले की खासियत यह थी कि मेले में व्यापार करने आने वाले व्यापारियों के जो जानवर नहीं बिकते थे तो मेला खत्म होने के बाद उसे राजा खरीद लेता था.

बुंदेलखंड के प्रसिद्ध रहस मेले का रहस्य (ETV Bharat)

मेले में बिकते हैं अनेकों तरह के जानवर

पूर्व मंत्री गोपाल भार्गव ने बताया कि "रहस मेला हमारी अमूल्य धरोहर है. ये मेला बुंदेलखंड का सबसे प्राचीन मेला है, जो पिछले 218 साल से चल रहा है. हमें इस पर गर्व होना चाहिए. ये हमारी सांस्कृतिक विरासत है, जिसे हम सभी को संवारना है. मेले की तरक्की और भव्यता बनाए रखने के लिए हम सभी को प्रयास करना है."

मेले में गाय से लेकर हाथी तक मिलता है

इतिहासकार डॉ. एस एम पचौरी बताते हैं कि "महाराजा छत्रसाल के वंशज मर्दन सिंह जूदेव जब गाड़ी पर बैठे तो उन्होंने अपने राज्याभिषेक को जीवंत बनाए रखने के लिए मेले के आयोजन का फैसला किया. जिसे रहस मेले का नाम दिया गया. 1809 में मेले की शुरुआत हुई. तब इस मेले को पशु मेले के रूप में विकसित किया गया और धीरे-धीरे इसका स्वरूप बढ़ता गया. पशु मेले के साथ व्यापारिक मेले का स्वरूप लेता चला गया. एक समय था, जब इस मेले में अच्छी नस्ल के गाय, भैंस, बैल, हाथी, घोड़ा और ऊंट तक बिकने के लिए आते थे."

बचे हुए माल को खरीद लेता था राजा

इतिहास का डॉ. एस एम पचौरी बताते हैं कि "इस मेले में आने वाले व्यापारियों के लिए सुरक्षा प्रदान करने के लिए राजा ने तय किया कि मेले के प्रमुख दिन शुक्रवार के दिन किसी भी व्यापारी का जो भी माल नहीं बिकेगा, उस माल को राजा द्वारा खरीदा जाएगा. व्यापारियों के लिए नुकसान ना हो, इसलिए राजा ने यह बड़ा फैसला लिया था और राजा द्वारा इस बात का हमेशा ध्यान रखा गया, यह एक बड़ी बात थी."

आज मेले को शुरू हुए 218 साल बीत चुके हैं, यह मेला अब एक आधुनिक कृषि मेले के रूप में विकसित हो चुका है. स्थानीय विधायक गोपाल भार्गव जब कृषि मंत्री बने तो उन्होंने मेले का स्वरूप बदलकर उन्नत कृषि मेले के रूप में विकसित किया. इस मेले में किसानों के जरूरतों की आधुनिक और उन्नत तरीकों की चीजें मिलती है. उन्होंने इस मेले को उन्नत किस्म के बीज कृषि उपकरण और आधुनिक तकनीक से जोड़कर वर्तमान स्वरूप दिया है.