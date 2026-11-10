जनसुनवाई में 171 आवेदनों की माला लेकर पहुंचा शख्स, चर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग
सागर जनसुनवाई में शिकायतों की माला लेकर पहुंचा शिकायतकर्ता, गोचर भूमि अतिक्रमण मुक्त और गौ अभ्यारण्य बनवाने की मांग. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 10, 2026 at 6:40 PM IST
सागर: हर मंगलवार को होने वाली कलेक्टर की जनसुनवाई में आए दिन हंगामे और अपनी शिकायत की तरफ ध्यान खींचने के लिए तरह-तरह के जतन करते हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को एक नजारा जनसुनवाई में देखने मिला, जब एक गौसेवक अपने तरफ से दिए गए 171 आवेदनों की माला लेकर जनसुनवाई में पहुंचा. जहां उसने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की. साथ ही गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग को लेकर अब तक दिए गए आवेदनों की माला जनसुनवाई में बैठे अधिकारी को पेश की. जनसुनवाई में गौसेवक ने कहा कि दीपावली का त्यौहार है, अब तो शायद गोचर भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगी.
क्या है मामला
सागर जिला कलेक्टर कार्यालय में हर मंगलवार को होने वाली जनसुनवाई में गौसेवक हरकिशन सेन एक अलग अंदाज में पहुंचे. उनका अंदाज और जनसुनवाई में ये नजारा देखकर लोग हैरान रह गए. दरअसल, गौसेवक हरकिशन सेन ने जनसुनवाई में अब तक अपनी तरफ से दिए गए तमाम आवेदनों की एक माला बनायी और एक नए आवेदन के साथ जनसुनवाई में बैठे अधिकारियों को पेश की.
गौसेवक हरिकिशन सेन ने आवेदनों की माला को टेबिल पर रखते हुए कहा कि "पिछले तीन साल में गौचर भूमि को अतिक्रमण से मुक्त कराने के लिए 170 आवेदन दे चुका हूं, लेकिन अब तक अतिक्रमण नहीं हटा है. आज 171वां आवेदन लेकर आया हूं और पुराने आवेदनों की माला भी साथ लाया हूं. हो सकता है कि दीपावली के पर्व पर गौमाता की भूमि अतिक्रमण मुक्त हो जाए.
- महाकाल मंदिर प्रशासक प्रथम कौशिक के खिलाफ संतों ने खोला मोर्चा, 7 दिन का दिया अल्टीमेटम
- बुरहानपुर कलेक्टर ने दिया अपना पर्सनल नंबर, दिव्यांग और बुजुर्ग महिला की सम्मानपूर्वक सुनी समस्या
जांच के आदेश
दरअसल, गौसेवक हर किशन सेन का कहना है कि "पूरे जिले में गौचर भूमि पर अतिक्रमण किया गया है. उसके खिलाफ में लंबे समय से लड़ाई लड़ रहा हूं. इसके साथ ही बीना विधानसभा क्षेत्र के देवल ग्राम में 3614 एकड़ भूमि पर अभ्यारण्य बनाने का अभियान चला रहा हूं. मैं पिछले तीन साल से लगातार आवेदन दे रहा हूं, लेकिन आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई." कलेक्टर के प्रतिनिधि के तौर पर जनसुनवाई में बैठे अपर कलेक्टर अविनाश रावत ने इस मामले में कहा कि "शिकायतकर्ता ने गौचर भूमि के अतिक्रमण को लेकर कार्रवाई के लिए आवेदन दिया है, लेकिन उस आवेदन में विस्तार से उल्लेख नहीं है. जिसकी जानकारी साझा करने कहा गया है. वहीं अभ्यारण्य का मामला शासन स्तर पर भेजा जाएगा.