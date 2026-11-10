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जनसुनवाई में 171 आवेदनों की माला लेकर पहुंचा शख्स, चर भूमि अतिक्रमण से मुक्त कराने की मांग

जनसुनवाई में 171 आवेदनों की माला लेकर पहुंचा शख्स ( ETV Bharat )

सागर: हर मंगलवार को होने वाली कलेक्टर की जनसुनवाई में आए दिन हंगामे और अपनी शिकायत की तरफ ध्यान खींचने के लिए तरह-तरह के जतन करते हैं. इसी कड़ी में मंगलवार को एक नजारा जनसुनवाई में देखने मिला, जब एक गौसेवक अपने तरफ से दिए गए 171 आवेदनों की माला लेकर जनसुनवाई में पहुंचा. जहां उसने गोचर भूमि से अतिक्रमण हटाने की मांग की. साथ ही गौ अभ्यारण्य बनाने की मांग को लेकर अब तक दिए गए आवेदनों की माला जनसुनवाई में बैठे अधिकारी को पेश की. जनसुनवाई में गौसेवक ने कहा कि दीपावली का त्यौहार है, अब तो शायद गोचर भूमि अतिक्रमण से मुक्त हो जाएगी.

क्या है मामला