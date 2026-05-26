ETV Bharat / state

सागर में जनसुनवाई में पहुंचे युवक का हंगामा, फटाखे फोड़ खुद के ऊपर उड़ेला पेट्रोल

जनसुनवाई में सागर कलेक्ट्रेट पहुंचे युवक ने जलाई धार्मिक किताब, शिकायत के बाद पुलिस ने युवक के खिलाफ दर्ज किया मामला. कपिल तिवारी की रिपोर्ट.

SAGAR PUBLIC HEARING
सागर में जनसुनवाई में पहुंचे युवक का हंगामा (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : May 26, 2026 at 10:22 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

सागर: जनसुनवाई में कलेक्टर कार्यालय परिसर में दोपहर उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक युवक ने कथित रूप से खुद पर पेट्रोल डाल लिया और एक धार्मिक किताब में आग लगा दी. मौके पर मौजूद लोगों और हिंदू संगठन के पदाधिकारियों ने तत्काल युवक को रोका, जिससे बड़ा हादसा टल गया. इसके बाद धार्मिक किताब को जलाने को लेकर हिंदू संगठनों की शिकायत पर युवक को हिरासत में ले लिया गया. पुलिस मामले की जांच में जुटी है.

धार्मिक किताब जलाकर फोड़े पटाखे, उड़ेला पेट्रोल

जिला कलेक्टर कार्यालय में होने वाली जनसुनवाई में मंगलवार को जिला कलेक्टर प्रतिभा पाल कक्ष में मौजूद थीं. इसी दौरान कलेक्टर परिसर में दोपहर करीब 1 बजे धमाके की आवाज आई और अफरा-तफरी का माहौल हो गया. जनसुनवाई में मौजूद पुलिस बल ने जब जाकर देखा तो एक युवक एक धार्मिक किताब को जल चुका था और अपने ऊपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की कोशिश कर रहा था. युवक ने धार्मिक किताब को जलाने के साथ पटाखे भी फोड़ थे.

COMPLAINANT CREATED RUCKUS
हिरासत में लेकर पुलिस युवक से कर रही पूछताछ (ETV Bharat)

10 साल से कार्रवाई नहीं होने पर नाराज था युवक

मौके पर पहुंची पुलिस ने कलेक्ट्रेट परिसर में हंगामा करने पर युवक को हिरासत में ले लिया. पुलिस पूछताछ में युवक ने अपना नाम बहादुर चढ़ार निवासी घोघरी थाना जैसीनगर बताया है. इस युवक का आरोप है कि वर्ष 2015 में मोतीनगर निवासी मुन्ना बुंदेला सहित अन्य लोगों ने उसका रास्ता रोककर उसके साथ मारपीट की थी और अमानवीय व्यवहार किया था.

युवक ने दावा किया कि इस मामले में वह पिछले 10 सालों से मोतीनगर और जैसीनगर थाने में आवेदन दे रहा है, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. युवक जोर-जोर से न्याय नहीं मिलने की बात कह रहा था. इधर घटना की जानकारी मिलते ही हिंदूवादी संगठन कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और धार्मिक किताब में आग लगाने की घटना को लेकर नाराजगी जताई.

हिरासत में लेकर पुलिस युवक से कर रही पूछताछ

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया, "कलेक्टर कार्यालय में जनसुनवाई के दौरान एक युवक ने पटाखे फोड़ थे, अपने ऊपर पेट्रोल डाला था और एक धार्मिक किताब को जलाने की कोशिश की गई थी. इस मामले में युवक को गोपालगंज थाना पुलिस ने हिरासत में लिया है और विभिन्न धाराओं में मामला दर्ज कर लिया गया है. युवक से पूछताछ की जा रही है."

TAGGED:

COMPLAINANT CREATED RUCKUS
COMPLAINANT BURNED RELIGIOUS BOOK
HINDU ORGANIZATIONS PROTEST
SAGAR JUNSUNWAI RUCKUS
SAGAR PUBLIC HEARING

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.