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अस्पताल के बेड से फरार हुआ कैदी, 15 साल बाद पुलिस ने फिल्मी अंदाज में पकड़ा, जयपुर में चढ़ा हत्थे

सागर केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा कैदी जिला अस्पताल से फरार, 15 साल बाद पुलिस ने भेष बदलकर अब्दुल को किया गिरफ्तार.

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15 साल से फरार आरोपी जयपुर से गिरफ्तार (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Madhya Pradesh Team

Published : March 17, 2026 at 10:30 PM IST

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सागर: मध्य प्रदेश के सागर में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. यहां केंद्रीय जेल में उम्र कैद की सजा काट रहा एक कैदी इलाज के दौरान अस्पताल से फरार हो गया था. सागर पुलिस ने करीब 15 साल बाद फरार कैदी को जयपुर से फिल्मी स्टाइल में गिरफ्तार किया है.

15 साल पहले कैदी हुआ था फरार

जानकारी के अनुसार, आरोपी अब्दुल राशिद हत्या के मामले में सागर केंद्रीय जेल में उम्रकैद की सजा काट रहा था, लेकिन साल 2011 में बीमारी का बहाना बनाकर जिला अस्पताल में भर्ती हुआ और फिर वहां से फरार हो गया. जिसके बाद से लगातार सागर पुलिस उसे खोज रही थी.

सीएसपी ललित कश्यप ने दी जानकारी (ETV Bharat)

जिला अस्पताल में इलाज के लिए हुआ था भर्ती

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया, "साल 2009 में कैंट थाना क्षेत्र में हत्या के एक मामले में आरोपी अब्दुल राशिद को आरोपी बनाया गया था. न्यायालय ने अब्दुल राशिद को आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. जिसके बाद से वह सागर केंद्रीय जेल में सजा काट रहा था, लेकिन 2011 में आरोपी ने केंद्रीय जेल में बीमारी होने की बात कही और उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया.

Sagar Central Jail
सागर जिला अस्पताल से फरार हुआ था कैदी (ETV Bharat)

अस्पताल में वह पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया. इसके बाद वह पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ पाया और लगातार अपनी पहचान छिपाकर अलग-अलग स्थानों पर रह रहा था और ठिकाना बदल रहा था. फरार होने के कारण हाइकोर्ट ने उसके खिलाफ स्थायी वारंट जारी किया था."

साइबर सेल ने जयपुर में तलाशी लोकेशन

सीएसपी ललित कश्यप ने बताया, "पुलिस पिछले 6-7 महीनों से फरार आरोपी की तलाश में जुटी थी. साइबर सेल लगातार काम कर रही थी और मुखबिर भी लगाए गए थे. साइबर सेल के जरिए पता चला कि फरार आरोपी जयपुर में है और मुखबिर ने भी इसकी पुष्टि की. जिसके बाद पुलिस की टीम जयपुर पहुंची और करीब एक हफ्ते तक उसकी निगरानी करती रही.

Accused Rashid Arrested
भेष बदलकर पुलिस ने आरोपी को किया गिरफ्तार (ETV Bharat)

पुलिस ने आरोपी के करीब पहुंचने के लिए उसी के अनुरूप भेष बनाया और उसकी गतिविधियों पर लगातार नजर रखी. जैसे ही पुलिस को मौका मिला, तो पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया. आरोपी के खिलाफ गोपालगंज में पुलिस अभिरक्षा से फरार होने का मामला दर्ज था. जिसे जिला न्यायालय में पेश कर फिर से जेल भेज दिया है."

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