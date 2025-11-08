पीएम आवास के अनाधिकृत रहवासियों के खिलाफ FIR के निर्देश, 175 अपात्र पकड़े गये
मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री आवास योजना के मकानों की हो रही अवैध खरीद फरोख्त, 175 अनाधिकृत रहवासियों के खिलाफ कार्रवाई.
सागर: मध्य प्रदेश के सागर में प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत बने आवास में अनाधिकृत रहवासियों के खिलाफ निगम आयुक्त ने सख्त कार्रवाई शुरू की है. निगम आयुक्त ने शुक्रवार को बाघराज कालोनी में मूल हितग्राही की जगह अनाधिकृत तरीके से रहने वालों के खिलाफ एक्शन लिया है. अब तक ऐसे 175 लोग सामने आ चुके हैं, जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना से बाहर करने की कार्यवाही की जा रही है. इनमें से कई लोगों पर प्रकरण भी दर्ज कराये गये हैं और वास्तविक हितग्राहियों की तलाश कर उन्हें आवास दिए जा रहे हैं.
175 अनाधिकृत रहवासी के खिलाफ एक्शन
प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों का सर्वे नगर निगम द्वारा किया जा रहा है. सर्वेक्षण एजेंसी ने नगर निगम की बाघराज आवासीय परियोजना में ऐसे 175 लोगों की तलाश की है. जो प्रधानमंत्री आवास योजना के मूल हितग्राही नहीं है, इन आवासों में अनाधिकृत रूप से रह रहे हैं. नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करते हुए मकान से बेदखल करने और एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है.
रुपए लेकर घर नहीं बनाने वालों के खिलाफ कार्रवाई
गौरतलब है कि नगर निगम क्षेत्र में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने घरों में रहने वाले हितग्राहियों की जांच की जा रही है. जिन्होंने आवास आवंटित कराने के बाद उन्हें अनाधिकृत लोगों को किराए पर दे दिया या अवैध तरीके से बेच दिया. इसके अलावा नगर आयुक्त ने प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत लोगों को मिलने वाली ढाई लाख रुपए की राशि से प्रथम, द्वितीय और तृतीय किश्त मिलने के बावजूद घर का निर्माण शुरू नहीं करने वालों के खिलाफ नोटिस जारी किया है.
आरोपियों के बैंक खाते फ्रीज
नोटिस जारी होने के बाद भी हितग्राहियों द्वारा आवास निर्माण का कार्य प्रारंभ नहीं किया गया. जिसके बाद नगर निगम आयुक्त ने ऐसे डिफाल्टर हितग्राहियों के विभिन्न बैंकों में खाते फ्रीज करने की कार्रवाई की. ताकि पैसों का लेनदेन नहीं हो सके.
नगर निगम आयुक्त राजकुमार खत्री ने कहा कि "जैसा कि आपको पता है कि बाघराज एरिया में नगर निगम द्वारा सर्चिंग कराई जा रही है. इसमें लगभग 175 लोग अनाधिकृत मिले हैं. आरोपियों के खिलाफ पैसे वसूली और बेदखल करने की कार्यवाही की जा रही है. इस कार्रवाई के बाद वास्तविक हितग्राहियों के लिए यह आवंटित किए जाएंगे."