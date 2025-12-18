ETV Bharat / state

सागर में पाकिस्तान जैसे हालात क्यों? समाजवादी नेता रघु ठाकुर का सवाल, शहर बंद की तैयारी

शहर में पिछले दिनों आपराधिक घटनाओं में इजाफा देखने को मिला है. 13 दिसंबर को उपमुख्यमंत्री शहर के दौरे पर थे. उस दौरान शहर के तीन मडिया इलाके में कटरबाजों ने जमकर उत्पात मचाया. इसके अलावा विजय टॉकीज चौराहे पर शाम के वक्त कटरबाजों ने कटर लहराते हुए लोगों को डराया-धमकाया. उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई.

"यहां के एसपी क्रिकेट खेलने में व्यस्त रहते हैं. हमने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को चिट्ठी लिखी है कि उनके बेटे आईसीसी के चेयरपर्सन हैं. हमारे यहां के एसपी क्रिकेट के बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उनको वह अपने साथ ले जाएं."

समाजवादी नेता रघु ठाकुर ने सागर आईजी को ज्ञापन सौंपकर साफ कर दिया है "अगर हालात नहीं सुधरे तो हम सागर बंद करने पर मजबूर होंगे. शाम के वक्त महिलाएं, बच्चे और व्यापारी निकलने से डरने लगे हैं. ऐसे हालात पाकिस्तान में हिंदुओं के हैं, जैसे सागर में महिलाओं, बच्चों और व्यापारियों के हैं."

सागर : संभागीय मुख्यालय सागर मे बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर अब राजनीतिक दल एक मंच पर इकट्ठे होने लगे हैं. इनका नेतृत्व समाजवादी नेता रघु ठाकुर कर रहे हैं. आरोप है कि लगातार बढ़ रही कटरबाजी और लूट की घटनाओं को लेकर शहर में दहशत का माहौल है. पुलिस और प्रशासन अपराधियों पर अंकुश लगाने में नाकाम है.

हालात इतने ज्यादा बिगड़ चुके हैं कि सोमवार 15 दिसंबर को दिनदहाड़े मंडी में गल्ला व्यापारी के मैनेजर से 15 लाख की लूट हो गई. मैनेजर बैंक से पैसा लेकर मंडी जा रहा था, तभी 4 लुटेरों ने आंखों में मिर्ची झोंक कर लूट लिया.

देश के जाने-माने समाजवादी नेता अब अपने शहर की कानून व्यवस्था सुधरवाने के लिए मैदान में आए हैं. वैसे तो रघु ठाकुर आमतौर पर विकास के मामलों को लेकर आंदोलन करते रहे हैं लेकिन वह पहली बार कानून व्यवस्था को लेकर आंदोलन की तैयारी कर रहे हैं. रघु ठाकुर का कहना है "मैं तो 40 दिन बाद सागर आया हूं, लगातार बाहर के दौरे पर था. यहां के लोगों और व्यापारियों ने बताया कि यहां कटरबाजी की घटनाएं काफी हो रही हैं.

हालत ये है कि हम लोग ढंग से सो भी नहीं पा रहे हैं. इन घटनाओं को लेकर हम विजय टॉकीज चौराहे पर गए, जहां कटरबाजी की घटना हुई थी तो लोगों और महिलाओं ने बताया कि शाम 5 बजे के बाद घर से निकलना मुश्किल है.

सागर के हालात पाकिस्तान जैसे

समाजवादी नेता रघु ठाकुर कहते हैं "अभी हम रायपुर गए थे. वहां पर सिंधी समाज के धर्मगुरु पाकिस्तान से आए थे. उनसे मैंने पाकिस्तान में हिंदुओं के हालातों के बारे में पूछा, तो उन्होंने बताया कि हम लोग सुबह 9 से 5 तक घर के बाहर रहते हैं. शाम 5 बजे के बाद फिर घर से नहीं निकलते. घर पर ताला लगा देते हैं और अंदर रहते हैं. जैसी स्थिति पाकिस्तान में हिंदू समाज की है, वही स्थिति मध्य प्रदेश और खासकर सागर शहर की है."

जरूरत पड़ी तो शहर बंद करेंगे

समाजवादी नेता रघु ठाकुर का कहना है "शासन प्रशासन नाम की कोई चीज नहीं है. अभी इन मामलों को लेकर आईजी को ज्ञापन सौंपने गए थे. उपमुख्यमंत्री शहर में थे, उसी दिन तीन मडिया पर कटरबाजों ने आतंक मचाया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई. मंडी में दिनदहाड़े व्यापारी को लूट लिया गया. अगर शहर में ये सब बंद नहीं हुआ, तो हमें लड़ाई लड़नी होगी और हम सागर को बंद करेंगे."