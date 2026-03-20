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गर्भवस्था में प्रेतबाधा का भ्रम, जच्चा-बच्चा के लिए बना खतरा, एक्लेम्पसिया पीड़ित महिला को डॉक्टर्स ने बचाया

ताजा मामले में एक महिला को गर्भावस्था के 9वें महीने में एक्लेम्पसिया की शिकायत सामने आई, जिसमें महिला को मिर्गी और बेहोशी के हालात बन रहे थे. लेकिन महिला को अस्पताल ले जाने की जगह उसके परिवार वाले तांत्रिक के पास ले ग. जब तांत्रिक ने हाथ खड़े कर दिए, तो बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज पहुंचे. यहां डाॅक्टरों ने रिस्क लेकर न सिर्फ महिला की जान बचाई, बल्कि सामान्य डिलेवरी भी कराई. अब महिला और उसका नवजात शिशु स्वस्थ है. लेकिन आज के दौर में तमाम सुविधाओं के बाद इस तरह से तंत्र-मंत्र पर भरोसा कई सवाल खड़े करता है.

सागर: आदिवासी अंचलों में आज भी तांत्रिकों और ओझाओं का ऐसा बोलबाला है कि आदिवासी लोग किसी भी बीमारी का इलाज कराने की बजाय तांत्रिकों से झाड़फूंक कराते हैं. जब जान पर बन आती है, तब अस्पतालों की ओर भागते हैं. बुंदेलखंड के आदिवासी अंचल में गर्भावस्था से जुड़ी सामान्य बीमारी को लेकर भी तांत्रिकों से झाड़फूंक कराया जाता है. बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में इस तरह के कई मामले सामने आ चुके हैं, जिसमें गर्भावस्था से जुड़ी एक सामान्य बीमारी 'एक्लेम्पसिया' का इलाज तांत्रिकों से कराने के बाद गंभीर स्थिति में आदिवासी महिलाएं पहुंचती है. इसके बाद उनकी जान बचाने के लिए डाक्टरों को काफी मेहनत करनी होती है.

क्या होता है एक्लेम्पसिया?

एक्लेमसिया गर्भावस्था से जुड़ी सामान्य बीमारी है. आमतौर पर ज्यादातर गर्भवती महिलाओं को गर्भावस्था के अंतिम चरण में इसकी शिकायत सामने आती है. लेकिन अगर समय पर इलाज नहीं कराया जाए, तो ये जानलेवा हो सकती है. वहीं, अगर समय पर डाॅक्टर को दिखाया जाए, तो इसका आसानी से इलाज हो सकता है. इसमें गर्भवती महिला को मिर्गी जैसे दौरे आते हैं. इसके साथ ही तेज सिरदर्द, पेटदर्द, हाई ब्लडप्रेशर और मतली जैसी शिकायत होती है. इस बीमारी का समय पर इलाज न हो, तो महिला और गर्भस्थ शिशु के लिए परेशानी खड़ी हो जाती है.

डाॅक्टर ने हाईरिस्क पर एक्लेम्पसिया पीड़ित महिला की कराई डिलेवरी (ETV Bharat)

पहले तांत्रिकों से कराया इलाज फिर पहुंचे मेडिकल काॅलेज

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में एक्लेम्पसिया पीड़ित एक आदिवासी महिला के केस में ऐसी जटिलता सामने आई कि गर्भवती महिला की डिलेवरी तो दूर डाॅक्टरों को उसकी जान बचाने में दिक्कत खड़ी हो गई. सागर जिले के खुरई के एक गांव की रहने वाली आदिवासी महिला को कोमा की स्थिति में मेडिकल काॅलेज लाया गया था. महिला की हालत काफी गंभीर थी और जब उसके परिजनों से जानकारी ली गई, तो उन्होंने बताया कि महिला और उसके गर्भ में पल रहे शिशु पर किसी प्रेतात्मा का साया है.

परिजनों ने डाक्टरों को बेझिझक बताया कि जब कोई महिला गर्भवती होती है, तो कई बार बच्चे पर भूत प्रेत का साया पड़ जाता है. इसलिए महिला और उसके बच्चे को बेहोशी और सिरदर्द के साथ कई तरह की परेशानी होती है. हम लोग इसका इलाज कराने तांत्रिक के पास जाते हैं, जहां शराब और मुर्गा चढ़ाना होता है और वह उसे ठीक कर देता है. लेकिन इस महिला को तांत्रिक ठीक नहीं कर पाया और उसने कहीं और दिखाने के लिए बोला, तो हम लोग अस्पताल आए हैं.

एक्लेम्पसिया पीड़ित महिला को लाया गया था बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज (ETV Bharat)

मेडिकल काॅलेज के डाॅक्टर्स ने हाईरिस्क पर कराई डिलेवरी

बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज के एनेस्थीसिया डिपार्टमेंट के हेड डाॅ. सर्वेश जैन बताते हैं, "20 फरवरी को ये महिला बुंदेलखंड मेडिकल काॅलेज में कोमा की स्थिति में पहुंची थी. कोमा की स्थिति में ही महिला ने 2 दिन बाद सामान्य प्रसव से एक बच्चे को जन्म दिया. बच्चा स्वस्थ था, लेकिन मां कोमा में थी. इसलिए बच्चे को तुरंत नर्सरी में शिफ्ट किया गया. लेकिन महिला का इलाज हम लोगों ने जारी रखा.''

डॉक्टर ने आगे बताया, '' महिला करीब 15 दिन लगातार कोमा में रही. इस हालात में उसका 5 बार डायलिसिस किया गया और 5 बार एफएफपी लगने के बाद उसे सामान्य स्थिति में लाया जा सका. कंसल्टेंट इंचार्ज डॉ. अजय सिंह के मार्गदर्शन में डॉ. अजमल, डॉ. ट्विंकल और डॉ. हिमानी ने महिला की हालत में सुधार लाने के लिए काफी मेहनत की और अब जाकर महिला सामान्य हुई है."

अशिक्षा के कारण अंधविश्वास पर भरोसा करते हैं लोग

डाॅ. सर्वेश जैन कहते हैं, "एक्लेम्पसिया कोई दुर्लभ बीमारी नहीं है. आमतौर पर गर्भावस्था के आखिरी महीने में डिलेवरी के पहले ये स्थिति कई महिलाओं के साथ बनती है और समय पर इलाज हो जाने से कोई समस्या नहीं आती है. लेकिन इस बीमारी में ये देखने मिल रहा है कि ग्रामीण इलाकों और खासकर आदिवासी अंचलों में लोग पहले प्रेतबाधा मानते हुए तांत्रिक के पास जाते हैं. वहां काली मुर्गी और शराब का प्रसाद चढ़ाकर पूजा कराई जाती है और महिला अगर ठीक हो जाती है, तो तांत्रिक की वाहवाही होती है.

इस तरह के केस पहले भी आ चुके हैं और ताजा केस में महिला को कोमा की स्थिति में बीएमसी लाया गया, जो करीब 15 दिन कोमा में रही और कोमा में ही हमने उस महिला का डिलेवरी कराई गई. शिक्षा के अभाव में लोग वैज्ञानिक सोच की जगह अंधविश्वास पर भरोसा कर रहे हैं और गर्भवती महिलाओं की जान जोखिम में डाल रहे हैं."